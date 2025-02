Deutschland Mitte-rechts gewählt und bekommt Mitte-links

+++

Schwarz-Rot als einzige Option: Deutschland wählt den Stillstand

Deutschland hat gewählt – und aus einer Wechselwahl geht eine schwarz-rote Regierung als einzig realistische Option hervor. Die nicht-ganz-so GroKo verspricht Stillstand und Lethargie – wie das Wahlergebnis insgesamt.

Dieses Ergebnis lässt sich am besten mit Worten wie „langweilig“ oder „fad“ beschreiben – man guckt etwas apathisch auf das, was da kommen mag. Die Deutschen haben gewählt – und sich wahrscheinlich eine ermüdende Koalition des Weiter-So beschert. Denn nach den Zahlen des vorläufigen Endergebnisses der Bundestagswahl reicht es nur für eine realistische Option: Schwarz-Rot.Weiterlesen auf apollo-news.at

+++

Vorläufiges amtliches Endergebnis: 14.000 Stimmen retten Merz vor den Grünen

BSW scheitert an Fünf-Prozent-Hürde + Jetzt Zweier-Bündnis möglich

„Knapp sieben Stunden musste Friedrich Merz (69) bangen, dann war der Auszählungskrimi beendet. Er hat die Möglichkeit, nur mit einer Partei eine Koalition zu bilden.“

+++

Habeck: „Stolz darauf, was wir geschafft haben“

Robert Habeck ist zufrieden mit dem Wahlergebnis seiner Partei. Die Grünen hätten sich „rausgekämpft“ aus dem Umfragetief, nachdem die Ampel auseinandergebrochen sei, sagt er. Bei Umfragen hätten die Grünen damals bei etwa zehn Prozent gelegen. Nun sei die Partei wieder in etwa dort, wo sie bei den Wahlen 2021 war, sagte Habeck. Dies sei nicht selbstverständlich gewesen. „Ich bin stolz darauf, was wir geschafft haben.“

+++

Lindner tritt zurück – wer übernimmt die FDP?

Die FDP ist bei der Bundestagswahl an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Parteichef Lindner und Vize Kubicki treten zurück. Wer soll bei den Liberalen Verantwortung übernehmen? Ein möglicher Kandidat scheint bereits gefunden.

Die FDP ist bei der Bundestagswahl an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Parteichef Christian Lindner hat noch am Wahlsonntag seinen Rückzug angekündigt – wie auch sein Vize Wolfgang Kubicki. Die Liberalen stehen ohne Führung da. Schon am Montag kommen die Spitzengremien zusammen: erst das FDP-Präsidium, dann der Vorstand und schließlich die ehemalige Bundestagsfraktion. Schonungslos soll dem Vernehmen nach aufgearbeitet werden, was passiert ist. Im Fokus steht das Scheitern der Ampel-Koalition. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

Orbán gratuliert Weidel – und nicht Merz

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat nach der Bundestagswahl AfD-Chefin Alice Weidel gratuliert, nicht aber Unions-Kanzlerkandidat und Wahlsieger Friedrich Merz. „Das Volk von Deutschland hat in riesiger Zahl für den Wandel gestimmt“, schrieb Orban auf der Plattform X.:

Ich möchte Alice Weidel dazu gratulieren, den Stimmanteil der AfD verdoppelt zu haben

Der ungarische Regierungschef hatte in letzter Zeit engeren Kontakt zu Weidel gesucht. Am 12. Februar hatte er die AfD-Chefin an seinem Amtssitz in Budapest mit einem Zeremoniell empfangen, das dem eines Staatsbesuchs glich.

+++

BSW prüft juristisches Vorgehen gegen Bundestagswahl

Das BSW will das Ergebnis der Bundestagswahl juristisch überprüfen lassen und es gegebenenfalls vor Gericht anfechten.

Nur ein Bruchteil der Auslandsdeutschen habe an der Abstimmung teilnehmen können, erklärte Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht. Es stelle sich die Frage der Rechtmäßigkeit des Ergebnisses. Das BSW war mit 4,972 Prozent knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Laut Wagenknecht fehlten ihrer Partei rund 13.400 Stimmen, um in den Bundestag zu kommen.

+++

Russland hofft auf Kooperation mit neuer Regierung

Die russische Regierung hofft nach dem Wahlsieg der Union auf einen nüchterneren Kurs der nächsten Bundesregierung. Es könne eine Zusammenarbeit in Bereichen geben, die von gegenseitigem Interesse seien, sagt der russische Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow. „Jedes Mal, (wenn es eine neue Regierung gibt), hoffen wir auf einen nüchterneren Blick auf die Realität, auf Themen von beiderseitigem Interesse und gegenseitigem Nutzen.“ Man werde sehen, wie es sich entwickle. +++ Merz muss den Mutmacher und Drachentöter geben Paradoxerweise könnte der CDU-Chef das Erbe seiner Rivalin Merkel als Kanzler einer geschrumpften Großen Koalition antreten. Friedrich Merz, der hinter seinen eigenen hochgesteckten Erwartungen zurückblieb, ist mit seinen 69 Jahren und seiner Prägung in der Ära Kohl vielleicht kein Signal der Erneuerung und des Aufbruchs. Weiterlesen auf diepresse.com +++

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar . Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

.