Keine Grenzen: So können Inhalte aus dem Ausland gestreamt werden

Das Internet hat die Art und Weise, wie wir Inhalte konsumieren, revolutioniert. Streaming-Dienste wie Netflix, HBO max, Amazon Prime Video oder Hulu bieten eine riesige Auswahl an Filmen, Serien und Sportübertragungen. Auch die Beschaffung von Informationen setzt voraus, dass sich weltweit informiert wird. Doch oft stoßen Nutzer auf eine Hürde: Geoblocking. Viele Inhalte sind nur in bestimmten Ländern verfügbar. Doch es gibt mehrere Möglichkeiten, um dennoch Zugriff auf diese Inhalte zu erhalten.

Verwendung eines VPNs

Eine der bekanntesten und effektivsten Methoden, um geografische Sperren zu umgehen, ist die Nutzung eines Virtual Private Network (VPN). Ein günstiger VPN verschlüsselt den Internetverkehr und leitet ihn über einen Server in einem anderen Land um. Dadurch erscheint es für den Streaming-Dienst so, als würde sich der Nutzer in diesem Land befinden.

Vorteile eines VPNs:

Zugriff auf internationale Inhalte unabhängig vom Standort

gute Sicherheit und Anonymität beim Surfen

massiver Schutz der persönlichen Daten vor Hackern und Überwachung

Nachteile eines VPNs:

Streaming-Dienste erkennen und blockieren VPNs

schwache VPN-Verbindung kann die Streaming-Qualität beeinträchtigen

starke VPNs sind meist kostenpflichtig

Nutzung von Smart DNS

Smart DNS ist eine Alternative zu VPNs und funktioniert, indem es die DNS-Anfragen des Nutzers so umleitet, dass es für den Streaming-Dienst aussieht, als käme die Anfrage aus dem eigenen Land. Im Vergleich zu VPNs bieten sie eine schnellere Verbindung, sind auf verschiedenen Geräten unkompliziert einzurichten und erlauben parallelen Zugriff auf mehrere Länder.

Jedoch fehlt es an zusätzlichen Verschlüsselungen, die Sicherheitsvorteile bieten. Dadurch werden Smart DNS von Streaming-Dienste häufig grundsätzlich blockiert.

Proxy-Server

Ein Proxy-Server funktioniert ähnlich wie ein VPN, indem er die Verbindung über einen anderen Standort umleitet. Allerdings bietet ein Proxy-Server, der häufig kostenfrei verfügbar ist, im Gegensatz zu einem VPN keine Verschlüsselung. Dadurch erscheint diese Alternative deutlich weniger sicher. Nutzer sollten sich überlegen, ob diese Option wirklich zum Einsatz kommt.

Doch auch hier sind die Sicherheitsverbindungen aufgrund fehlender Verschlüsselung nur eingeschränkt zu empfehlen. Außerdem bringen Inhalte mit großen Datenmengen die instabile Verbindung ins Stocken.

Wohnsitz oder Zahlungsadresse im Zielland nutzen

Manche Anbieter richten ihr Angebot nach der Rechnungsadresse oder Zahlungsmethode aus. Eine Möglichkeit, auf bestimmte Inhalte zuzugreifen, besteht also darin, eine Adresse oder Zahlungsmethode aus dem gewünschten Land zu verwenden – ganz ohne technische Tricks. Hierzu muss meist nur eine E-Mailadresse bei einem ausländischen Anbieter eingerichtet werden. Zudem hilft es auch, wenn eine Kreditkarte oder ein Bankkonto im Ausland vorhanden sind. Auf technisches Know-how wird hiermit verzichtet, doch es kann einiges an Organisationstalent kosten, Kreditkarten im Ausland zu beantragen.

Wer Inhalte aus dem Ausland streamen möchte, dem stehen somit mehrere Möglichkeiten offen. VPNs sind die beliebteste Lösung, da sie neben dem Geoblocking-Schutz auch mehr Sicherheit bieten. Dennoch hängt es immer davon ab, welche Ausgangssituation für Nutzer gegeben ist. Diese kann die Vielfalt an Optionen schon von Natur aus einschränken und das Streaming im Ausland eingrenzen. Es sollte jedoch immer berücksichtigt werden, dass Geoblocking derzeit noch eine Grauzone ist, die mit Vorsicht beschritten werden sollte.

