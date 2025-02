Trumps Massenentlassungen im öffentlichen Sektor immens

Die Effizienz-Strategie der Trump-Administration hat eine neue Stufe erreicht: Insgesamt – so die Ankündigung des US-Präsident von Sonntag – werde er alle „USAID“-Mitarbeiter mit Ausnahme von Managern und Mitarbeitern in kritischer Infrsturuktur – in bezahlten Verwaltungsurlaub versetzen und 1.600 Stellen in den USA streichen – wie „Reuters“ berichtete.

Wie bekannt unterbreitete das Musk-„Department of Government Efficiency“ einen Vorschlag, die wichtigste US-Auslandshilfe zu zerschlagen – bisher ein entscheidendes Instrument der amerikanischen „Soft Power“ zur Umsetzung ausländischen Einflusses.

Mittlerweile erhielten massenhaft „USAID“-Beschäftigte eine E-Mail, in welcher man zuvor angekündigten Entlassungen bedauerte. Die Adressaten werden mit Wirkung 24. April aus dem Bundesdienst entlassen. Laut frühere Nachrichten sollen in naher Zukunft fast zweitausend Stellen im US-Bundesstaat gestrichen werden.

USAID wird fast vollständig zerschlagen

Bereits am Freitag hatte ein Bundesrichter der Trump-Regierung grünes Licht für die Beurlaubungen gegeben. Allesamt schlechte Nachrichten für die Gewerkschaften der Staatsbediensteten, die gegen Kostensenkungsbemühungen vorgehen wollen. Zwei hochrangige Ex-USAID-Beamte schätzten, dass die insgesamt rund 4.600 USAID-Mitarbeiter, die Mehrheit der US-Beamten und des Auswärtigen Dienstes, in Verwaltungsurlaub geschickt werden.

„Die Regierung und Außenminister Marco Rubio demontieren kurzsichtig das Know-how und die einzigartige Krisenmanagementfähigkeit der Vereinigten Staaten. Wenn Epidemien ausbrechen, die Bevölkerung evakuiert wird, sind diese USAID-Experten vor Ort und sind die ersten, die eingesetzt werden, um bei der Stabilisierung zu helfen und Hilfe zu leisten.„

reklamierte Marcia Wong, eine ehemalige USAID-Beamtin.

Jedenfalls hatte Trump schon kurz nach seinem Amtsantritt eine 90-tägige Pause bei der Auszahlung von Auslandshilfen angeordnet. Die Finanzierung von Programmen zur Hunger-Bekämpfung, tödlichen Krankheiten sowie für Flüchtlinge wurden gestoppt. Allerdings gewährte die Trump-Regierung Ausnahmen für Waffenstopp im Wert von insgesamt 5,3 Milliarden Dollar, von denen die meisten allerdings Sicherheits- und Anti-Drogen-Programme waren.

Infolge des Einfrierens laufen die USAID-Programme mit nur mehr 100 Millionen Dollar, während sie zuvor etwa 40 Milliarden Dollar pro Jahr verwaltetet hatten.

________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar . Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

.