Alzacja: Śmiertelny atak nożownika na przechodniów – tym razem dokonany przez Algierczyka zmuszonego do opuszczenia kraju

Foto: Śmiertelny atak we Francji: Macron mówi terrorze motywowanym islamem.

Alzacja – Kolejny atak terrorystyczny zabija przechodnia i rani trzy osoby. „Podejrzany” atak islamistów odbył się z obowiązkowym rykiem »Allahu Akbar«.

W ataku nożownika w sobotę po południu sprawca zaatakował kilka osób w pobliżu targu w Miluzie (Mulhouse) i krzyczał „Allahu Akbar” („Allah jest wielki” po arabsku), według prokuratury antyterrorystycznej. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych był on uzbrojony w nóż i śrubokręt.

Podczas gdy hiszpański turysta został pchnięty nożem pod pomnikiem Holokaustu w Berlinie, tym razem ofiarą kosmopolitycznego kolorytu padł przechodzień z Portugalii. Rannych zostało również trzech policjantów.

Jak zwykle: nieudana deportacja i problemy psychologiczne

Północnoafrykańczyk został obezwładniony i aresztowany około dziesięciu minut po rozpoczęciu ataku. Według francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jest to 37-letni Algierczyk z problemami psychicznymi, który musi opuścić kraj. Mówi się, że Francja kilkakrotnie próbowała wywieźć z kraju mężczyznę, który został skazany za gloryfikowanie terroryzmu. Jednak Algieria nie przyjęła z powrotem swojego obywatela, który wjechał do Francji nielegalnie w 2014 roku. To oczywiście wystarcza, by pozwolić takim elementom na swobodne działanie.

