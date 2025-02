Es geht weiter in die falsche Richtung – Wahlversprechen sind „flugs“ dahin

Bild: Bildbearbeitung privat

Alles bleibt scheinbar beim Alten in Deutschland, wo offenbar der „Wortbruch“ zur politischen Etikette zählt. So ist unter anderem auch der nächste Flieger mit afghanischen Flüchtlingen in Deutschland gelandet, anstatt von hier, mit Straftätern in Richtung Afghanistan zu starten.

Merz spielt weiter wie gehabt

Nicht genug, dass der neu gewählte Kanzler Friedrich Merz bereits sämtliche seiner Wahlversprechen bereits Stunden nach der Wahl gebrochen hat, denn im Wahlkampf posaunte man bekanntlich noch kämpferisch von „dichten Grenzen“ und Einhaltung der Schuldenbreme, soll es Informationen zu Folge auch noch mit Nancy Faeser im Innenministerium zur Fortführung ihrer desaströsen Politik kommen. Auch „Helfershelfer“ Söder hatte bereits am Tag nach der Wahl, wie selbstverständlich erklärt, man hatte zwar seitens der CSU im Wahlkampf rigorose Grenzschließungen gefordert, möchte nun jedoch dem „großen Bruder“ in Person des Friedrich Merz auf keinen Fall „dreinreden“. Des Gleichen fährt man seitens der Union die „konsequente Umfaller-Linie“ im Hinblick auf den Ukraine-Konflikt unbeirrt weiter, wie Merz ebenfalls bereits Stunden nach der „mit knapper Not“ gewonnenen Wahl gepostet hatte.

So landete bereits eben auch am zweiten Tag nach der Wahl, dem 25. Februar um 10.15 Uhr eine Maschine mit 155 Personen auf dem Flughafen in Berlin, wie UME berichtet hatte.

An Bord befanden sich einmal mehr „Flüchtlinge und sogenannte Ortskräfte“, also Afghanen, die bis zum Abzug der Bundeswehr im Jahr 2021 für Deutschland gearbeitet hatten.

Das Flugzeug war in Pakistan (Islamabad) gestartet, und in Dubai zwischengelandet. Eine direkte Verbindung mit Afghanistan gibt es bekanntlich nicht. Nach Angaben der BILD soll der nächste Flug mit afghanischen „Flüchtlingen“ aus Pakistan bereits Anfang März in Deutschland landen.

Nun Deutschland hatte zwar bekanntlich deutlich „Mitte Rechts“ gewählt, Friedrich Merz und das ist wohl keineswegs überraschend schlägt einen deutlichen Weg in Richtung Links und der bereits bekannten, für Deutschland desaströsen Politik der letzten Jahre ein und ist somit ein Garant für „weiter wie gehabt“. Nicht nur die Flieger werden also fraglos weiterhin in die „falsche Richtung“ unterwegs sein.

