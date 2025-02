Das Motto der „Gauner-Amis“ ? „Geld verdienen, was interessieren uns Menschenleben?“

Der erste Weltkrieg steht im Drehbuch, der zweite ebenso, leider auch der dritte. Und wenn er nun zu scheitern droht, der dritte Weltkrieg, vorerst, nämlich deshalb, weil Trump und Putin über Frieden verhandeln, so gibt es noch die Lakaien im düsteren Spiel der Eliten, nämlich: „Die mit den Eliten Tanzenden“

Von Mathias Möller/ Und die sitzen auf den Regierungsbänken der meisten europäischen Staaten, doch hauptsächlich in Brüssel, dem Mittelpunkt des Spinnennetzes von „Europas bösen Menschen“.

Oh Gott, der Frieden droht!

Die europäischen Regierungen zeigen sich enttäuscht bezüglich des drohenden Friedens, doch sie wollen damit nur diejenigen täuschen, die sich daran gewöhnt haben, auch wirklich getäuscht zu werden, nämlich diese vielen indoktrinierten Mitläufer in der Bevölkerung. Die lassen sich nun erzählen, dass ab sofort und ohne Rücksicht auf die eigene Wirtschaft und das Wohl der eigenen Bürger, aufgerüstet werden muss. Man müsse seine eigene Sicherheit wieder selbst übernehmen, angeblich, mit amerikanischen Waffen natürlich, die man teuer bezahlt. Und diese Waffen werden in der nahen Zukunft eine weitere entscheidende Rolle spielen. Doch der dritte Weltkrieg muss noch etwas warten.

Ist das deutsche Volk den tatsächlich indoktriniert? – Okay, ein Beispiel gefällig?

Die sind aufgrund erfolgreicher Gehirnwäsche augenscheinlich sogar dazu bereit, ihre eigenen Kinder für die „Gute Sache“ zu opfern, wie auch diese „unseriösen Omas gegen rechts“, die sich mehr um das Wohl der Mörder ihrer Enkelkinder zu sorgen scheinen, als um ihre Enkelkinder selbst. Dass sie mit ihren wirklich dummen und lächerlich daherkommenden Veranstaltungen die Opfer noch dazu verhöhnen, sollte zu denken geben. Und wer sich in dieser Hinsicht schon für dumm verkaufen und vor einen Karren spannen lässt, auf dem der Teufel die Peitsche in der Hand hält, tut es beim Thema Aufrüstung ebenso, die – wie sollte es auch anders sein – im „bösen Russen“ begründet liegt.

Doch vielleicht gehört das Morden ja auch zum vorsint-flutartigen „Spiel“?

Wer weiß. Die Amis konnten es schon immer gut, nämlich Hass schüren und andere Länder gegeneinander aufbringen, um sie dann in einen Krieg zu verwickeln. Und der Hass in der europäischen Bevölkerung nimmt mit jedem islamistisch motivierten Messer-Mord, mit jedem Auto-Attentat und mit jeder Bombe weiter zu. Und die Treiber der Massenmigration nach Europa sind die Amis gewesen, in Persona ihres Lakaien George Soros, der seine Arbeit zugegebenermaßen gut erledigt hat. Ein „Massenmörder“, so könnte man meinen, zumindest aber ein Helfer.

Eingeplante Bürgerkriege?

Sie haben die Bürgerkriege fest eingeplant, die netten Amis, die ihnen unsägliche Gewinne bescheren werden und anhand derer sie zudem einen wichtigen Wirtschaftskonkurrenten ausschalten, der da heißt … Europa. Die Amis selbst ziehen sich jetzt aus dem Pakt der finanziellen Unterstützung für die Ukraine zurück, doch haben sie ihre Marionetten in Europa vorsorglich schon beizeiten angewiesen, es alleine machen zu wollen. Immerhin sei man auf Seiten der Europäer doch auch ein wenig stolz und wolle unabhängiger werden – so zumindest soll es den „ahnungslosen“ Bürgern verkauft werden.

Das „Großreich Israel“ gehört zum Spiel, die Bürgerkriege in Europa auch

Israel benötigt von den „Übersee-Gaunern“ ebenso Kriegsmaterial, wie die Ukraine für den Krieg gegen Russland. Doch nun wollen diese Ganoven allem Anschein nach „Ballast“ abwerfen und fortan etwas sorgsamer mit ihren Ressourcen umgehen, kommen da ja in Zukunft noch die Bürgerkriege in Europa hinzu. Und Ukraine/Russland, Westjordanland und Bürgerkriege möchten sie auf keinen Fall unterschätzen, es könnte ihnen ja wie damals den Deutschen ergehen: Krieg an zwei Fronten. Ach, da wären ja noch die Chinesen und Inder.

Europa wird also aufrüsten, und das im Sinne der Amerikaner

Doch leider nicht im eigenen Sinne, denn die Kosten werden die sowieso schon schwer beschädigte Wirtschaft weiter in die Krise treiben und den „Gauner-Amis“ ein nettes Lächeln abringen, denn:

Vielleicht hat der „Vorzeigedemokrat“ Amerika ja bereits geplant, nachdem in Europa und dem Orient alles zur Zufriedenheit abgelaufen ist, die Russen direkt ins Visier zu nehmen. Europa hat ja dann hoffentlich genug aufgerüstet und könne nun zeigen, wie „selbstständig“ es doch agieren kann. Und natürlich würde man irgendwann seinem „besten Freund“ hilfreich zur Seite eilen…

… und da wäre er dann, der „Dritte“ im Bunde, der wieder einmal nicht auf dem Gebiet der „Welt-Piraten“ ausgetragen werden würde, den Initiatoren aller Weltkriege, sondern dort, wo er erfahrungsgemäß immer stattfindet.

________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar . Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

.