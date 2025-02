US-Präsident Trump sagt, die Ukraine könne einen NATO-Beitritt „vergessen“

Der Westen hat versprochen, die NATO nicht in den Hinterhof Russlands auszudehnen, und dann dieses Versprechen gebrochen, wodurch unsere Chance auf langfristige gute Beziehungen zu Russland ruiniert wurde. Putin verdient die Schuld dafür, dass er den Krieg begonnen hat, aber unsere Führer verdienen die Schuld dafür, dass sie ihn überhaupt erst zum Feind gemacht haben. Präsident Trump hat 100% recht. Die NATO muss vom Tisch sein. Die Ukraine muss neutral bleiben.

JUST IN: 🇺🇸🇺🇦 US President Trump says Ukraine can „forget about“ joining NATO. pic.twitter.com/9GMvFPJs4n — BRICS News (@BRICSinfo) February 26, 2025

+++

Russlands Außenminister Lawrow: Europa will keinen Frieden in der Ukraine

„Die europäischen Länder ermutigen Kiew, den Konflikt mit Russland fortzusetzen, während sich das Gleichgewicht der politischen Kräfte in dieser Frage verschiebt.“

Diese Erklärung gab der russische Außenminister, Sergej Lawrow, bei einer Pressekonferenz am Mittwoch nach seinem Besuch in Katar ab. „Europas Rolle beim Schüren von Krisen und Europas Ruf in diesem Bereich, den es sich in vielen Jahrhunderten menschlicher Entwicklung erworben hat, bleiben also ziemlich unverändert“,

so Lawrow.

via ostnews faktencheck

+++

Russland registriert mit Sorge sieht die neuerliche Teilung Deutschlands

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat zum Abschluss seines Besuches in Katar eine Pressekonferenz gegeben und darin geäußert, dass der CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz eine sehr spezifische Herangehensweise an Russland zeigt.

Merz – so Lawrow – bestehe nach wie vor darauf, der Ukraine Langstreckenraketen des Typs Taurus für Angriffe auf Ziele in Russland zu liefern. Wenn Deutsche derartige Ideen aktiv diskutieren, so wecke dies Erinnerungen – kommentierte Lawrow.

Der russische Außenminister ergänzte, dass man in Russland die innenpolitischen Veränderungen in Deutschland durchaus bemerke.

Wieder gibt es eine Teilung des Landes in Ost und West. Der Osten ist mehr auf die Lösung von inneren Problemen des Landes orientiert, als der Westteil des Landes.

„Die innenpolitischen Probleme in Deutschland haben sich seit dem Zeitpunkt zugespitzt, als sich das Land entschlossen hatte, sich den antirussischen Sanktionen anzuschließen und wegen der Position des Landes zur Sprengung der Gasleitung Nordstream-2. Das war der Anlass für die Vernichtung der gesunden Lage der deutschen Wirtschaft, die dem Land jahrzehntelang den Status eines Führers der europäischen Entwicklung gegeben hatte.“ Via baltischewelle

+++

Präsident Putin legt im neuesten Interview alle Fakten auf den Tisch

zu allen aktuellen Themen wie Ukraine, USA, Trump und Verhandlungen

Via Kanal von Russische Welt TV

+++

Kennedy stoppt millionenschweres Projekt für Covid-Impfung

Ein Projekt aus der Biden-Regierung, das einen neuen Covid-Impfstoff entwickeln sollte, wurde von Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. gestoppt. 240 Millionen waren für das Projekt bereits genehmigt worden, insgesamt sind 460 Millionen Dollar für die Zusammenarbeit mit dem Biotech-Unternehmen „Vaxart“ veranschlagt gewesen. (…)

„Ich freue mich darauf, mit Vaxart und medizinischen Experten zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass diese Arbeit eine sichere, wirksame und fiskalisch sinnvolle Impfstofftechnologie hervorbringt.“ meint Kennedy

Kennedy erließ am Freitag einen 90-tägigen Arbeitsstopp im Zusammenhang mit dem HHS-Vertrag mit dem amerikanischen Biotech-Unternehmen Vaxart Inc. das an der Entwicklung eines neuen COVID-19-Impfstoffs arbeitet, der oral eingenommen werden kann. Der Stopp erfolgte kurz bevor diesen Montag mit 10.000 Personen die klinischen Tests starten sollten. Die Studie ist nur pausiert, nicht beendet. Weiterlesen auf tkp.at

+++

DEUTSCHLAND: Industrie wird bis Ende 2025 wahrscheinlich 100.000 weitere Arbeitsplätze streichen

Die Industrie schwächelt. Sie leidet unter der mauen globalen Konjunktur sowie hohen Energiepreisen. Laut EY-Experte Jan Brorhilker dürften bis zum Jahresende „weitere 100.000 Industriearbeitsplätze verloren gehen“. Auch von einem steigenden Risiko von Handelskriegen ist die Rede.

Im Zuge der Konjunkturflaute und der Transformation dürften im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland auch 2025 massiv Jobs wegfallen. „Die Stellenstreichungen, die von den großen Industrieunternehmen in den vergangenen Monaten angekündigt wurden, werden in der Statistik erst im Laufe dieses Jahres sichtbar“, sagte EY-Experte Jan Brorhilker zu einer am Mittwoch veröffentlichten Studie der Unternehmensberatung.„Bis zum Jahresende dürften daher weitere 100.000 Industriearbeitsplätze verloren gehen.“ Bereits 2024 seien 70.000 Stellen in dem Schlüsselsektor weggefallen. „Seit dem Vor-Pandemie-Jahr 2019 schrumpfte die Zahl der Beschäftigten unterm Strich um 141.400.“ Weiterlesen auf welt.de

+++

Ehemalige Kennedy-Vizekandidatin hat genug von „Flugzeugkondensstreifen“ am Himmel: „Das muss aufhören!“

Nicole Shanahan, die ehemalige Vizepräsidentschaftskandidatin von Robert F. Kennedy Jr. veröffentlichte in den sozialen Medien ein Video, in dem deutlich zu sehen ist, wie sich ein Flugzeugkondensstreifen langsam auffächert und schließlich zu einer Wolke wird. „Viele von uns wissen, dass es passiert. Wir wollen mehr Informationen darüber haben“, schrieb sie dazu.

Many of us know it’s happening. We’d like more details, please. pic.twitter.com/8eVWj4kqNk — Nicole Shanahan (@NicoleShanahan) February 23, 2025

Shanahan beobachtete die Flugzeuge am Himmel, und irgendwann hatte sie genug. „Das ist kein Kondensstreifen“, sagt sie im Video. „Vielleicht sah es am Anfang so aus, aber jetzt verwandelt sich das eindeutig in eine Wolke.“ Das ist lächerlich. „Das muss aufhören“, betonte Shanahan, die Ex-Frau von Google-Gründer Sergei Brin, nachdrücklich. „Das ist lächerlich.“ Zuvor hatte Kennedy, der neue Gesundheitsminister unter Trump, bereits in Bezug auf Chemtrails versprochen: „Wir werden diesem Verbrechen ein Ende setzen.“ Weiterlesen auf uncutnews.ch

+++

Giftiger Abrieb: Windkraftanlagen verseuchen Natur und Trinkwasser auf weiten Flächen

Aktuell ist Mikroplastik als große Gesundheitsgefahr in aller Munde. Die kleinen Teilchen gelangen in den Körper von Mensch und Tier, je nach Größe sogar bis ins Gehirn und sollen dort Entzündungen und viele daraus folgende Probleme verursachen.

Worüber Mainstream-Medien vornehm schweigen: die Gefahr durch giftigen Abrieb der Windräder. Dort wird nicht irgendein Kunststoff über die Landschaft verteilt, sondern die krebserregenden Ewigkeitschemikalien PFAS und BPA. (…)

Unstrittig ist, dass es Kunststoffe gibt, die extrem schädlich – ja sogar krebserregend sind. Dies wurde durch zahlreiche Studien an Mensch und Tier nachgewiesen. Und genau diese Stoffe werden von Windrädern in großer Menge freigesetzt. Rotorblätter von Windkraftanlagen gelten als giftiger, nicht recyclebarer Sondermüll. Nirgendwo in Europa kann man diese Ungetüme entsorgen. Was viele zudem nicht wissen – dieser Müll stammt nicht einmal aus Europa, die Rotorblätter werden aus Asien per Schiff angeliefert. Weiterlesen auf report24.news

+++ HUMOR +++

+++

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar . Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.