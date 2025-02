Von den westlichen Systemmedien und den EU-Eliten verschwiegen: In den letzten Tagen stiegen die Strompreise in den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen im Vergleich zu denen in Finnland um das 26-fache. Der Grund: Die baltischen Staaten koppelten sich aus politischen Gründen von der russisch-belarussischen Stromleitung ab und ins europäische System ein. Einige europäischen Exporteure profitieren nun davon – wie „vg.hu“ – zu berichten weiß.

Die Abkoppelung vom „BRELL-Energiering“ mit Russland und Weißrussland geschah am 8. Februar. Dadurch kam es zwar zu einer Verschärfung der Marktbedingungen, fraglich freilich ist aber auch, ob dies den extremen Preis-Anstieg rechtfertigt.

Nämlich den – laut „Oilcapital“ – Anstieg um das 26-fache im Vergleich zum benachbarten Finnland. Am Mittwoch, 26. Februar, lag der Börsenkurs pro Kilowattstunde (kWh) bei durchschnittlich 13,1 Cent und Tag, und damit 4,5 Prozent höher als am Montag – wie der estnische Fernsehsender „ERR“ berichtete.

Bis zum 8. Februar hatte „BRELL“ eine 50-Hz-Einstromfrequenz in Weißrussland, Russland, Estland, Lettland und Litauen aufrechterhalten. Dann aber begann Estland damit, sein eigenes Energiesystem mit Finnland („EstLink 1 und 2“) sowie Litauen mit Schweden („NordBalt“) und Polen („LitPol Link“) zu synchronisieren. Am 9. Februar synchronisierten dann die baltischen Staaten ihre Energiesysteme mit Europa.

Arrogante EU-Eliten

Naturgemäß begründete die EU diesen Schritt mit seiner alten Anti-Russland-Rhetorik:

„Die Erpressung ist vorbei.„

– so EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen.

Mit schwerwiegenden Konsequenzen für die Verbraucher: Denn diese Energieunabhängigkeit hat einen sehr hohen Preis. Man erwartete, dass die Preise auf europäisches Niveau ansteigen würden, allerdings nicht so plötzlich. Laut der ungarischen „Világgazdaság“ steht die baltische Industrie deswegen vor großen Schwierigkeiten: So musste das estnische Zellstoffwerk bereits geschlossen werden. Aber auch die Stromkonsumenten werden mit höheren Rechnungen konfrontiert sein.

Profiteuer spekulieren

Der plötzliche Anstieg der Strompreise im Baltikum ist auch allerdings auch überraschend, weil die Region zwar erhebliche Importe benötigt, es aber insgesamt nicht eine solch große Menge erfordert. Laut dem ungarischen Energiemarktexperte József Balogh am Tag vor der Umstellung gegenüber „Világgazdaság“ betonte, erhielten die drei baltischen Länder bereits im Jahr 2022 Strom aus Finnland, Schweden und Dänemark und kauften in der Zeit unmittelbar vor der Umstellung auch Strom aus Schweden. Der Gesamt-Stromverbrauch der drei Länder lag im Jahr 2023 bei 26,7 Terawattstunden, was etwas mehr ein Viertel des ukrainischen Vorkriegsstrombedarfs entspricht. Mit anderen Worten: die Befriedigung des baltischen Einfuhrbedarfs ist also nicht wesentlich für den so hohen Anstieg ursächlich verantwortlich.

Der willkürlich Schritt, kurz vor einem möglichen Friedensvertrag zwischen Russland und der Kriege ist geradezu abenteuerlich und verantwortungslos: Ist doch nicht einmal abzuschätzen, wann und ob sich der baltische Strommarkt beruhigen wird, auch nicht, wie hoch die Verbraucherendpreise noch steigen werden.

Ungarn zahlt nur ein Drittel

Während der Brutto-Endkundenstrompreis in Budapest 9,07 Eurocent pro Kilowattstunde betrug, zahlten die Einwohner der baltischen Hauptstädte das Dreieinhalbfache: in Vilnius (Litauen) 25,46 Eurocent, in Riga (Lettland) 23,79 Eurocent, in Tallinn (Estland) lag bei 25,14 Eurocent.

Aber auch in Helsinki war der mit 17,77 Eurocent wesentlich niedriger. Bei den Gastarifen war der Unterschied fast um das Vierfache. höher. Mit 2,49 Eurocent in Budapest: in Vilnius 8.61,, Riga 8.33 und in Tallinn 8,89 Euro-Cent.

Die Zeche zahlen freilich nicht die EU-Eliten, sondern die kleinen Privathaushalte: Deren Tarif stieg in Vilnius im Januar aufgrund des Anstiegs der Gaspreise um 16 Prozent, der Tarif in Riga um 6 Prozent und der Tarif in Tallinn um 5 Prozent. Aber auch die Erhöhung der Energiesteuer spielte eine Rolle beim Preisanstieg in Riga.

