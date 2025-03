Droht WK3 durch europäischen Größenwahn? Deutschland wieder an vorderster Front

Bild: shutterstock

Kriegsteiber Kiesewetter: Diplomatischen Frieden auf jeden

Fall verhindern, noch mehr Raketen und Geld für Selenskyj.

Noch bevor gestern Donald Trump den unverschämt fordernd auftretenden Kriegsverlängerungspräsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus in die Schranken wies, machten die europäischen und insbesondere deutschen blindwütigen Russlandhasser bereits Stimmung für eine unbedingte weitere Eskalation, die sie notfalls auch ganz im Alleingang ohne die USA zugunsten der Ukraine finanzieren und militärisch ermöglichen wollen.

Für sie darf dieser Krieg nur mit einer völlig illusorischen Kapitulation Russlands enden, alles andere framen sie als “Verrat an den Werten”. Und sollte es dummerweise doch zu einem Friedensschluss kommen, reißt man sich natürlich darum, zum maximalen Schaden der eigenen Bevölkerungen den “Wiederaufbau” finanzieren zu dürfen. Der “Wertewesten” hat sich selbst aufgegeben und in eine sklavische Erfüllungsgehilfenschaft eines korrupten ukrainischen Regimes begeben.

Auch der CDU-Kriegstreiber Roderich Kiesewetter hat wieder einmal bewiesen, was für ein ahnungsloser, gemeingefährlicher Hasardeur er ist. Auf Twitter forderte er, Deutschland müsse seine „Blockade aufgeben“, alles russischen eingefrorenen Vermögenswerte an die Ukraine überweisen, die ukrainische Armee ausbilden, Taurus-Raketen liefern und die Ukraine in die EU und die NATO aufnehmen.

Damit nicht genug, müsse auch noch „so rasch und so viel wie möglich an Rüstungsgütern produziert werden“ und das „Appeasement gegenüber Russland, Iran und China“ aufhören. Der Fokus in Europa müsse künftig „verstärkt auf geoökonomischen Aspekten liegen: mehr Resilienz, mehr eigene Fähigkeiten, mehr Standardisierung und Effizienz bei europäischer Verteidigung“, so der Mann, der als „Verteidigungsexperte“ der Union gilt.

NATO-Mitgliedschaft Kiews um jeden Preis

Mit diesem hanebüchenen, jeder Realität entrückten Gefasel unterstrich Kiesewetter erneut, dass er unter keinen Umständen in eine verantwortliche Position in der neuen Regierung gelangen darf. Mit seiner Ukraine-Hysterie offenbart er einen Geisteszustand, der zunehmend an den von SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach erinnert. Wenn seine völlig abstrusen Wahnvorstellungen umgesetzt würden, stünde der Dritte Weltkrieg vor der Tür. Er überschätzt in grotesker Weise den Einfluss und die Möglichkeiten Deutschlands, das nicht ansatzweise zu der Rolle fähig ist, die er dem Land aufzwingen will, das gerade von seiner CDU 16 Jahre lang in Grund und Boden regiert worden ist.

Obwohl die US-Regierung von Donald Trump unmissverständlich deutlich gemacht hat, dass eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ausgeschlossen ist und gegen den Willen der USA unmöglich ist, will ausgerechnet Kiesewetter, dass das zerrissene, zerstörte und heillos korrupte Land dennoch in das Bündnis aufgenommen wird, dessen Außengrenzen damit direkt vor die Haustür Russlands verschoben würden. Zudem soll Deutschland auch noch zur weiteren Eskalation des für die Ukraine längst verlorenen Krieges beitragen, indem es Taurus-Raketen liefert, die auf russisches Territorium abgefeuert werden könnten. Man kann nur hoffen, dass CDU-Friedrich Merz nicht daran denkt, diesem offensichtlich völlig durchgedrehten Sofastrategen eine Position in seiner Regierung zu geben. (TPL)

Dieser Beitrag erschien zuerst auf journalistenwatch.com, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.

