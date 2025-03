War zu erwarten: Afghanischer Mörder von Aschaffenburg ist „schuldunfähig“

Zwar ist Englisch die mit Abstand meistgesprochene Sprache in den USA und wird für die offizielle Kommunikation verwendet. Bislang gab es aber auf Bundesebene – anders als in manchen der 50 Bundesstaaten – keine offiziell festgelegte Amtssprache. Viele Behörden veröffentlichen ihre Dokumente zum Beispiel auch auf Spanisch – nach Englisch die am zweithäufigsten gesprochene Sprache in den USA. Insgesamt werden in den Vereinigten Staaten nach Regierungsangaben mehr als 350 Sprachen gesprochen.

Abgeschobener Migrant reist erneut ein und ersticht Betreiber von Asylantenheim

Der erste Asylantrag des Asylbetrügers war 2017 abgelehnt worden, worauf er abgeschoben wurde.2022 reiste er erneut ein und stellte einen neuen Asylantrag.

Er habe den 61-Jährigen aber nicht töten wollen, ließ der 35-Jährige am Freitag durch seinen Verteidiger vor dem Hildesheimer Landgericht erklären. Im September vergangenen Jahres soll es in einem zur Unterkunft für Geflüchtete umfunktionierten Hotel nahe dem Sarstedter Bahnhof einen Streit gegeben haben. Laut Anklage soll der jetzt Angeklagte den Betreiber erst gestoßen und ihm dann ein Messer in die Brust gerammt haben. Der Stich ins Herz war tödlich. Der 61-Jährige verlor binnen Minuten das Bewusstsein und starb noch am Tatort. Weiterlesen auf ndr.de

Österreich – Wirbel an Schule um Faschingskrapfen im Ramadan

Da hatte der Faschingsspaß rasch sein Ende: Die Benachrichtigung einer Schule, dass aus Rücksicht auf muslimische Kinder die Faschingskrapfen gespendet werden sollen, löste bei den Eltern Irritation aus.

„Muss mein Kind auf den Krapfen verzichten, weil die Schule Rücksicht auf den Ramadan nimmt?“ Eltern von Schülern einer Mittelschule in Oberösterreich waren über eine Mitteilung der Schule irritiert. Diese besagt, dass die Schule die Krapfen, die sie als Belohnung für die Teilnahme an einem Faschingsumzug erhält, an Kindergarten und Altenheim spende – und nehme dabei auf den seit Freitagabend geltenden muslimischen Fastenmonat Bezug. Quelle: krone.at