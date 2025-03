Beide Kriegsparteien erlitten Verluste in einem Ausmaß, wie es sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hat. Die Verluste an Menschenleben, Flüchtlingen, zerstörten Gebäuden, der wirtschaftliche Niedergang, und die Umweltschäden sind unermesslich. Insgesamt sind 18-20 Prozent des ukrainischen Territoriums sind von Russland okkupiert.

Extreme Verluste an Menschen und militärischem Material

Freilich sind die Schätzungen umstritten. Einige US-Quellen sprechen von 14.000 zerstörten Panzer und gepanzerten. Bezüglich menschlicher Verluste spricht das ukrainische Militär von etwa 814.000 getöteten oder verwundeten russischen Soldaten. Dem gegenüber geht eine von Moskau unabhängige russische Website, „Mediazona“, vom Tod von etwa 84.000 russischer Soldaten aus, während US-Berichte die Zahl auf etwa 700.000 beziffern. Laut Angaben des „Center for Strategic and International Studies“ (CSIS) starben allein im ersten Kriegsjahr mehr russische Soldaten als in jedem anderen Konflikt seit dem Zweiten Weltkrieg.

Laut Angaben des ukrainische Präsidenten Selenskyj sollen bis Februar 2025 45.000 ukrainische Soldaten gestorben und die Zahl der Verwundeten fast 400.000 betragen haben. (Die Zahl dürfte aber sicher wesentlich höher liegen.)

Die Zahl der bestätigten zivilen Opfer wird auf 12.000 Tote und 28.000 Verletzte geschätzt – freilch aber keine verlässlichen Zahlen. Laut Angaben des „Wall Street Journal“ aus dem Jahre Jahr 2023 wurden in der Ukraine zehntausende Amputationen udurchgeführt, was nahe an den britischen oder deutschen Zahlen des Ersten Weltkriegs liegt.

Kinder leiden am meisten

Laut einem Bericht des „Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen“ (UNICEF) habe jedes fünfte Kind während des Krieges mindestens einen Verwandten oder Freund verloren. Aber auch die Zahl der getöteten Kinder verdoppelte sich im Jahr 2024 um 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Seit Februar 2022 starben mehr als 2520 Kinder oder wurden verletzt – laut UN-zertifizierten Angaben.

Unter den Flüchtlingen befinden sich aber auch Hunderttausende schulpflichtige Kinder, deren Ausbildung deutlich schwieriger geworden. Laut UNICEF-Bericht waren in den letzten drei Jahren mehr als 1600 Bildungseinrichtungen, laut „Kyiv School of Economics“ 4.000 betroffen.

Viele Institutionen mussten schließen oder auf Online-Bildung umstellen. Die Bildungschancen einer ganzen Generation sind bedroht, mit langfristigen Folgen für den Arbeitsmarkt und die Zukunft des Landes.

Flüchtlingskatastrophe

Ein enormer Zustrom von Flüchtlingen hat vor allem Europa überschwemmt. Die meisten von ihnen werden wohl nicht mehr in ihre alte Heimat zurückkehren. Schätzungen prognostizieren eine Halbierung der Gesamtbevölkerung – ein beispielloser Verlust in der Geschichte des Landes.

Nach Angaben des „Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen“ befanden sich im Februar 2025 fast sieben Millionen ukrainische Flüchtlinge außerhalb ihrer Landesgrenzen, etwa vier Millionen waren Binnenflüchtlinge. Vieler Experten gehen aber von wesentlich höheren Zahlen aus. Der Aderlass an Menschen wird freilich den Wiederaufbau des Landes furchtbar erschweren. Umso mehr, als die Wirtschaft des Landes in Trümmern liegt.

Zerrüttetes Land, zerrüttete Wirtschaft

Nach Angaben des „IWF“ schrumpfte das BIP der Ukraine 2022 um 29,1 Prozent, und betrug dieses selbst im Jahr 2024 um 22 Prozent weniger als im letzten Friedensjahr 2021.

Russlands Wirtschaft stürzte übrigens – trotz Sanktionen – deutlich weniger ab und konnte im Jahr 2024 sogar einen Anstieg von 6 Prozent vorweisen, was aber wohl auf erhöhte Militärausgaben und nicht auf die realwirtschaftliche Entwicklung zurückzuführen ist. Die Inflation erreichte aber einen Höchststand von 21 Prozent. Insofern treffen aber die Zinssätze und sinkenden Reallöhne den Durchschnitts-Russen schwer. Russland ist außerdem mit 300 Milliarden Dollar an eingefrorenem Geld konfrontiert, welche möglicherweise für den Wiederaufbau der Ukraine ausgeben.

Eine Viertelmillion zerstörte Gebäude

Die anhaltenden russischen Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur – manchmal wurden in einer einzigen Nacht eineinhalbhundert Drohnen auf die ukrainische Hauptstadt abgeschossen – brachten ein unglaubliches Ausmaß an Zerstörung mit sich. Nach Schätzungen der Kiewer Wirtschaftshochschule entstand bis November 2024 ein Schaden von 170 Milliarden Dollar (was in etwa dem gesamten ungarischen BIP in einem Jahr, entspricht).

236.000 Wohngebäude wurden beschädigt oder zerstört, darunter 209.000 Privathäuser, 27.000 Hochhäuser und weitere 600 Wohnheime. Die größten Zerstörungen wurden aus den Regionen Donezk, Charkiw, Luhansk, Kiew, Tschernihiw und Cherson gemeldet.

Kaputte Infrastruktur

Natürlich erlitten aber auch die Straßen und Eisenbahnen immense Vernichtung. Insgesamt wurden mehr als 26.000 Kilometer Straßen zerstört, die Eisenbahn erlitt einen finanziellen Schaden von 4,3 Milliarden Dollar, Flughäfen von zwei und Häfen von fast einer Milliarde Dollar, Der Gesamtschaden an der Verkehrsinfrastruktur beläuft sich nach Angaben Kiews auf insgesamt 38,5 Milliarden US-Dollar.

Außerdem wurden 260 Tausend Autos beschädigt oder zerstört, ein Schaden von insgesamt 2,2 Milliarden Dollar.

Extremer Schaden in der Landwirtschaft

In der Landwirtschaft wurden 130.000 Landmaschinen zerstört, vier Millionen Tonnen Weizen und viele private und öffentliche Genossenschaften wurden komplett zerstört.

Gesundheitssystem vor dem Kollaps

Insgesamt gingen Krankenhäuser und Kliniken im Wert von 4,3 Milliarden Dollar verloren. Der UNICEF-Bericht geht von 790 zerstörten oder beschädigten Gesundheitseinrichtungen aus, laut Angaben des Kiewer Instituts beträgt die tatsächliche Zahl aber fast das Doppelte.

Hohe Entschädigungen und Kreditrückzahlungen

Dabei wurde noch nicht einmal überschwer einzupreisende Schäden gesprochen: Etwa die von Trump geforderten Entschädigungen, welche die von der Biden-Regierung subtil eingetrieben, etwa durch Blackrock, weit übersteigen.

Ukraine verliert Unabhängigkeit

So oder so wird die Ukraine wohl ihre Unabhängigkeit verlieren. Etwa durch die Rückzahlung der Kredite, die bisher für die finanzielle Stabilität des Landes gesorgt haben. So musste die Ukraine im Februar 2025 mit dem IWF über die Freigabe einer weiteren Kredittranche in Höhe von weiteren unglaublichen 917 Millionen US-Dollar verhandeln. Bisher hatte der IWF aber bereits 12,4 Milliarden Dollar an die Ukraine ausgezahlt.

Verheerte Landschaft

Allein nach der Zerstörung des Staudamms Nowa Kachowka gelangten neben den enormen Zerstörungen durch die Flut auch ein Teil der vierhundert Tonnen Turbinenöl in die Umwelt. Laut ukrainischem Umweltminister gegenüber „Reuters“ sollen mindestens 150 Tonnen Öl in den Dnjepr flossen sein, der Umweltschaden wurde auf 50 Millionen Euro geschätzt: Vergiftet doch ein einziger Liter Öl eine Million Mal so viel oder tausend Kubikmeter Wasser, was ein Massensterben von Fischen und andere Wasserorganismen verursachte.

Weil der Wasserstand des Nowa Kachowka-Stausees einen dreißigjährigen Rekord erreicht hatte, führte der Dammbruch zu noch katastrophaleren Hochwasserwellen als erwartet: An zivilen Opfern, Zehntausenden von Flüchtlingen, einer landwirtschaftliche Notlage, einer Naturkatastrophe.

Aber auch aus den zerstörten Industrieanlagen, gelangten viele giftige Substanzen in den Boden. Und die Stromausfälle durch die Bombardierung der Energieinfrastruktur betrafen nicht nur die normalen Bürger, sondern auch Kläranlagen, was zu einer schweren Wasserverschmutzung führte. Ganz zu schweigen von den durch Artillerie zerpflügten Wälder, welche auf lange Zeit schwere Landschaftsspuren in dem zerrütteten Land hinterlassen haben.

