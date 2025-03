Austria otrzymuje „sygnalizację świetlną dla przegranych”: oportunizm w najczystszej postaci i oszustwa wyborcze

Der künftige österreichische Bundeskanzler Christian Stocker

Przyszły kanclerz federalny Austrii Christian Stocker

FPÖ wysunęła poważne oskarżenia przeciwko przewidywanej koalicji rządzącej ÖVP, SPÖ i NEOS i mówi o „największym oszustwie wyborczym w politycznej historii tego kraju”.

W ostrym komunikacie prasowym sekretarz generalny FPÖ Michael Schnedlitz przedstawia obraz ukierunkowanego oszustwa i politycznych strategii zakulisowych.

Ukierunkowane oszustwo

Według Schnedlitza, zdrada woli wyborców rozpoczęła się na długo przed wyborami do Rady Narodowej. W tajnych zakulisowych negocjacjach „partie jedności” ÖVP, SPÖ i NEOS stworzyły swoje plany koalicyjne, publicznie zachowując pozory demokratycznej różnorodności. Cel: zneutralizować przewidywalne zwycięstwo FPÖ w wyborach i zapewnić sobie władzę, mimo że obywatele wyraźnie odrzucili ich kandydaturę.

Schnedlitz jest szczególnie krytyczny wobec prezydenta federalnego, który nie przyznał mandatu do tworzenia rządu zwycięzcy wyborów Herbertowi Kicklowi po zwycięstwie wyborczym FPÖ, ale zamiast tego „otwarcie promował projekt przegranej sygnalizacji świetlnej”. Według Schnedlitza scenariusz pozorowanych negocjacji między ÖVP i FPÖ był również tylko farsą mającą na celu ukrycie rzeczywistych planów.

Naruszenie wyraźnej woli wyborców

Po fiasku pierwszych negocjacji „Ampel”, ÖVP i SPÖ powróciły do stołu negocjacyjnego, aby przeforsować koalicję z NEOS. Celem było utrzymanie Herberta Kickla z dala od urzędu kanclerskiego za wszelką cenę i zabezpieczenie władzy „partii systemowych”. Schnedlitz oskarża ÖVP o nadużywanie FPÖ jako narzędzia politycznego, aby zyskać na czasie i utrzymać swoje roszczenia do rządu.

Dla FPÖ jest jasne, że utworzenie tej „przegranej sygnalizacji świetlnej” jest pogwałceniem wyraźnej woli wyborców i stanowi kontynuację „polityki antyobywatelskiej”, która już doprowadziła do masowego niezadowolenia w Niemczech. „Z FPÖ i Herbertem Kicklem ludzie by wygrali”, podsumowuje Schnedlitz i po raz kolejny wzywa do natychmiastowych nowych wyborów, aby zapobiec temu »historycznemu oszustwu«.

Ten artykuł został opublikowany na stronie ZURZEIT (autor: A.R.), naszego partnera w ramach EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY MEDIALNEJ.

