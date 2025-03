Gewaltproteste gegen Euro-Einführung in Sofia

Bild: Valentina Petrova AP dpa

Bulgarische Nationalisten haben ihrem Protest gegen „Brüssel“ eindrucksvoll Luft gemacht. Aus Protest gegen die geplante Einführung des Euro in Bulgarien wurde seitens der Nationalisten am Eingang der EU-Vertretung in Sofia, Feuer gelegt.

Feuer vor EU-Vertretung

Nationalisten in Bulgarien haben aus Protest gegen die vorgesehene Einführung des Euro vor dem Eingang der EU-Vertretung in Sofia Feuer angezündet.

Dem nicht genug, gossen sie rote Farbe auf die Fassade des Gebäudes und warfen Molotow-Cocktails und Eier. Die bulgarische Polizei sprach von sechs festgenommenen Demonstranten und zehn verletzten Einsatzkräften.

Die prorussische nationalistische Oppositionspartei Wasraschdane hatte bereits davor gewarnt, mit der Einführung des Euro würde Bulgarien seine nationale Souveränität verlieren. Sie verlangte eine Volksabstimmung über den Erhalt der bulgarischen Nationalwährung Lew.

Die Regierung in Sofia wie auch die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen verurteilten die Ausschreitungen erwartungsgemäß. Die seit Januar amtierende EU-freundliche Koalitionsregierung bemüht sich um einen Beitritt des Landes zur Eurozone im kommenden Jahr. Bulgarien ist seit 2007 EU-Mitglied.

