Neuer Auto-Terror in Mannheimer Fußgängerzone ? (Videos)

Erneut raste in Post-Merkel-Deutschland wieder ein Auto in eine Menschenmenge, dieses Mal in der Fußgängerzone von Mannheim direkt an der „Galerie Kaufhof“. Es soll bisher zwei Toten und mehrere zum Teil schwer Verletzte geben. Die Polizei rief dazu auf, wegen eines großen Polizeieinsatzes die Innenstadt zu meiden.

Wie immer heißt es:

„Es ist unklar, ob es um einen Unfall oder einen Anschlag handelt.“ (BILD)

Was hat eine rasendes Auto in einer Fußgängerzone zu suchen?

Laut „Rheinpfalz“ sei das Auto vom Wasserturm zum Paradeplatz gerast. Die Intensivstation der Universitätsklinik hat Katastrophenalarm ausgerufen.

Der Fahrer des Wagens soll festgenommen worden sein. Mannheim im Ausnahmezustand – wie so ft: Stadtauswärts werden alle Straßen und Brücken von Polizisten mit Maschinenpistolen kontrolliert, ein Hubschrauber kreist über Mannheim. Die Innenstadt solle „großräumig“ umfahren werde – wie wes auf „X“ heißt. am Montag im Onlinedienst X. Auch via Mobil.Nofall-SMS wird gewarnt.

🇩🇪 Police have cordoned off Mannheim’s city center following an incident where a car was rammed into a crowd, resulting in numerous casualties.

Eyewitnesses report that debris is strewn across the scene, with at least one body covered by a tarp.#mannheim https://t.co/M9uRr2QAE1 pic.twitter.com/3FdthyNPjg

— The Global Beacon (@globalbeaconn) March 3, 2025