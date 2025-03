Ukraine-Eskalation! Trump, Selenskyj, Merz und die Angst vor Frieden!



JULIAN REICHELT | In dieser Episode von „Achtung, Reichelt!“ sprechen wir über die dramatischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg – und über eine bittere Wahrheit, die in Deutschland kaum jemand hören will: Die Ukraine ist dabei, diesen Krieg zu verlieren.

Junge Männer sterben an der Front, während Politiker in warmen Büros Durchhalteparolen predigen. Es gibt immer noch die eine Offensive, den einen Vorstoß, die eine Forderung, die erfüllt sein muss, bevor Friedensverhandlungen beginnen können. Doch was, wenn diese Forderungen nie enden? Es steht außer Frage, dass Putin die volle Verantwortung für diesen Krieg trägt.

Doch es wäre naiv zu glauben, dieser Krieg könne „gerecht“ enden. In einer historischen Pressekonferenz im Weißen Haus hätte der erste Schritt zum Frieden gemacht werden können. Doch Selenskyj ließ die Vereinbarung platzen. War es politisches Kalkül? Oder ist er nach drei Jahren Krieg nicht mehr in der Lage, den Frieden zu sichern?

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar . Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar . Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

.