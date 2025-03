Trump setzt US-Militärhilfe für die Ukraine aus

Wenige Tage nach dem Eklat im Weißen Haus zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj setzen die Vereinigten Staaten nun die Militärhilfe für das vom Krieg zerrüttete Land aus, wie militärische Quellen gegenüber „Reuters“ bestätigten. Laut einem US-Beamten wolle Washington sicherstellen, dass mittels militärischer Lieferungen eine Lösung für die Kriegssituation gefunden werden können.

Nun also werden die USA ihre bisherige militärische Unterstützung für die Ukraine aussetzen, bis sie sich davon überzeugt haben, dass sich die Führer des angegriffenen Landes dem Frieden verpflichtet haben

– wie der „Guardian“ unter Berufung auf Informationen von „Fox News“ und „Bloomberg“ schreibt.

„Das ist keine unumkehrbare Entscheidung, es ist eine Pause.„

– wie „Fox News“ eine Quelle zitiert. Donald Trump hat Verteidigungsminister Pete Hegshet mit der Umsetzung des Plans beauftragt.

Obwohl zwar die republikanische Regierung seit dem 20. Januar kein weiteres Waffenhilfspaket für die Ukraine genehmigte, wurden aber doch die Lieferungen während der Präsidentschaft von Joe Biden bestellt. Mit der aktuellen Entscheidung könnte der ukrainische Zugang zu US-Radargeräten, Kampffahrzeugen, Munition und Raketen abrupt wegfallen, ebenfalls die Unterstützung durch die Geheimdienste.

Die Bestimmung gilt für alle militärischen Sendungen, einschließlich Waffen, die mit Flugzeugen und Schiffen transportiert werden, sowie für Waffen, die bereits in Polen eintreffen. Die USA haben in den letzten drei Jahren Waffen im Wert von Milliarden von Dollar an die Ukraine geliefert.

Trump fordert von Zelenskyj mehr Respekt

Ein paar Stunden bevor die Nachricht durchgesickert war, hatte Donald Trump gesagt:

Die Vereinigten Staaten erwarten vom ukrainischen Präsidenten eine größere Anerkennung im Zusammenhang mit den amerikanischen Schritten zur Beendigung des Krieges.

Zuvor hatten mehrere Vertreter der republikanischen Regierung Selenskyj aufgefordert, sich dafür zu entschuldigen, dass er im Weißen Haus „keinen Respekt gezeigt“ habe.

Donald Trump meinte: Dass die Zukunft eines Wirtschaftsabkommens mit der Ukraine nicht endgültig unmöglich gemacht wäre, und es auch für die USA sehr vorteilhaft sei, da es die Möglichkeit biete, da es so den Betrag der US-Militärhilfe der vergangenen Jahren wieder hereinholen könne.

„Ende des Krieges wichtiger als Abkommen“

Trump erwarte sich von Zelenskyj betreffen der Wiederaufnahme der Verhandlungen eine größere Anerkennung. Er wünsche sich auch ein schnelles Ende des Krieges:

„Ich möchte nicht, dass er in den kommenden Jahren weitergeht.„

Insofern halte er es für noch wichtiger als das Wirtschaftsabkommen, dass also die Kämpfe aufhören und somit keine Menschen mehr sterben. Und Trump hob hervor: Allein in der vergangenen Woche wären insgesamt 2700 Soldaten auf ukrainischer und russischer Seite getötet worden.

Zu den Bedingungen für die Beendigung des Krieges müsse sowohl mit Russland als auch mit der Ukraine ein Abkommen geschlossen werden muss, welches aber auch die Zustimmung der europäischen Länder mit Zustimmung der USA erforderten.

„Geduld Amerikas ist nicht unbegrenzt“

Und Trump bekräftigte warnen in Richtung Selenskyj:

„Eine Person, die keine Einigung will, wird zu lange nicht anwesend sein und lange Zeit nicht angehört werden. Denn ich denke, Russland will das Abkommen, und natürlich will das ukrainische Volk es, weil es mehr als jeder andere gelitten hat.„

Und der nationale Sicherheitsberater des Präsidenten, Michael Waltz, meinte am Montag in einem Interview: Washington erwarte vom ukrainischen Präsidenten, dass er sein Bedauern über die Ereignisse im Weißen Haus am vergangenen Freitag zum Ausdruck bringe, um die Gespräche zwischen den USA und der Ukraine wieder aufnehmen zu können. Die Zeit stünde im Moment nicht auf der Seite des ukrainischen Präsidenten, da der Konflikt nicht unbegrenzt weitergehen könne.

„Die Geduld des amerikanischen Volkes und seine Geldbörsen sind nicht unbegrenzt, und unsere Vorräte und Munition sind nicht unbegrenzt. Jetzt ist es also an der Zeit für einen Prozess.„

– so Waltz in einem Interview mit „Fox News“.

Auf die Frage, ob eine Einigung mit Selenskyj oder einem anderen ukrainischen Staatschef nach dem Eklat möglich sei, meinte Waltz: Diese Frage liefe nach den Ereignissen vom Freitag „in der Luft„. Und er äußerte Zweifel, ob der derzeitige ukrainische Präsident „persönlich“ und „politisch“ bereit sei, die Ukraine zum Ende des Krieges zu führen und dafür Kompromisse einzugehen.

Waltz begrüßte auch die Absicht der EU, bei der Schaffung und Gewährleistung der Sicherheit Europas eine Führungsrolle zu übernehmen.

