Serbien: Tumulte im serbischen Parlament mit Verletzen (VIDEO)

Serbische Oppositionsabgeordnete warfen am Dienstag Rauchgranaten und Tränengas ins Parlament, um ihre Ablehnung der Regierungspolitik und ihre Unterstützung für protestierende Studenten zu demonstrieren, wie eine Live-Übertragung zeigte.

Die Demonstrationen, die durch den Einsturz eines Bahnhofsdachs vor vier Monaten ausgelöst wurden, bei dem 15 Menschen ums Leben kamen, haben sich zur bisher größten Bedrohung für die serbische Regierung entwickelt. Während der Legislativsitzung, nachdem die von der Serbischen Fortschrittspartei (SNS) angeführte Regierungskoalition die Tagesordnung gebilligt hatte, stürmten einige Oppositionspolitiker aus ihren Sitzen auf den Parlamentspräsidenten zu und gerieten mit Sicherheitskräften aneinander.

Andere warfen Rauchgranaten und Tränengas, und im Fernsehen war zu sehen, wie schwarzer und rosafarbener Rauch im Gebäude aufstieg. Parlamentssprecherin Ana Brnabic sagte, dass zwei Abgeordnete verletzt wurden, wobei eine, Jasmina Obradovic von der SNS-Partei, einen Schlaganfall erlitt und sich in einem kritischen Zustand befindet. „Das Parlament wird weiterarbeiten und Serbien verteidigen“, sagte sie in der Sitzung. Das Parlament sollte am Dienstag ein Gesetz verabschieden, das die Mittel für Universitäten erhöht – eine der Hauptforderungen der Studenten, die seit Dezember Fakultäten blockieren.

