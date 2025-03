Selenskyj plötzlich kleinlaut: „Unterzeichne Abkommen mit USA in jeder Form“ – „Wollen Frieden“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj deutete heute Dienstag auf „X“ an: Er sei nun doch bereit, mit US-Präsident Donald Trump zusammenzuarbeiten, nachdem ihre Gespräche in Washington letzte Woche gescheitert waren. Nun dankte Selenskyj den USA und persönlich bei Donald Trump für deren Unterstützung und betonte: Er sei nun auch bereit, das Abkommen zwischen den USA und der Ukraine über Seltene Erden jederzeit und in jeder Form zu unterzeichnen.

„Mein Team und ich sind bereit, unter der starken Führung von Präsident Trump für einen dauerhaften Frieden zu arbeiten.„

– so Selenskyj. Nun möchte er das Engagement der Ukraine für den Frieden erneuern.

Völlig Falsche Einschätzung

Offenbar hat Selenskyj seine skandalöse Performance im Weißen Haus völlig falsch eingeschätzt, wohl auch weil er in Europa und unter der Biden-Regierung immer auf offene Arme gestoßen und wie ein abgehobener siegreicher Feldherr und Freiheitskämpfer im Dienste des Tiefen Staates frenetisch gefeiert wurde. Zudem dürfte den großmundigen EU-Führern langsam der Ernst der Lage – ohne Schutz und Unterstützung des Großen Bruders jenseits des großen Teiches – klar geworden sind. Und sie dem großkotzigen Selenskyj ins Gewissen geredet haben.

Selenskyj nun kleinlaut

„Unser Treffen am Freitag im Weißen Haus in Washington verlief nicht so, wie es hätte verlaufen sollen. Es ist bedauerlich, dass dies geschehen ist. Es ist an der Zeit, die Dinge in Ordnung zu bringen. Wir wollen, dass die zukünftige Zusammenarbeit und Kommunikation konstruktiv ist.“

Nun er übt er sich in demütigendem Kotau:

„Wir schätzen es, wie viel Amerika getan hat, um sicherzustellen, dass die Ukraine ihre Souveränität und Unabhängigkeit bewahrt. Und wir erinnern uns an den Moment, als sich die Dinge änderten, als Präsident Trump die Ukraine mit „Javelins“ (Panzerabwehrraketen: Anmerkung) versorgte. Und wir sind dankbar dafür.“

Unter Trumps „starker Führung“ für den Frieden arbeiten

Laut Selenskyj wäre die Ukraine nun bereit, sich so schnell wie möglich an den Verhandlungstisch zu setzen, um einem dauerhaften Frieden näher zu kommen:

„Niemand wünscht sich den Frieden mehr als die Ukrainer. Mein Team und ich sind bereit, unter der starken Führung von Präsident Trump für einen dauerhaften Frieden zu arbeiten.„

Und weiter:

„Wir sind bereit, schnell an der Beendigung des Krieges zu arbeiten: Die ersten Schritte wären die Freilassung von Gefangenen und ein Waffenstillstand in der Luft – ein Stopp von Raketen, Langstreckendrohnen, Bomben, die auf Energie- und andere zivile Infrastruktur abzielen – und ein Waffenstillstand auf See sofort, wenn Russland das Gleiche tut.“

Schließlich wolle die Ukraine…

…“sehr schnell die nächsten Schritte durchlaufen und wird uns in Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten auf ein starkes endgültiges Abkommen einigen.“

Wolodymyr Selenskyj schloss: Die Ukraine sein bereit, das Abkommen über Seltene Erden und Sicherheit jederzeit und „in jeder geeigneten Form“ zu unterzeichnen:

„Wir sehen dieses Abkommen als einen Schritt hin zu mehr Sicherheit und soliden Sicherheitsgarantien, und ich hoffe aufrichtig, dass es effektiv funktionieren wird.„

