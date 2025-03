Sprowadzeni Afgańczycy – ze 155 tylko 5 (!) rzeczywistych sił lokalnych

Wśród 155 Afgańczyków, którzy w zeszłym tygodniu przylecieli do Berlina z Islamabadu w Pakistanie samolotem czarterowym i mają otrzymać „ochronę” w Niemczech, było najwyraźniej tylko pięciu byłych lokalnych pracowników.

Jednak wbrew oficjalnym doniesieniom.

Członkowie rodzin na pokładzie

Powołując się na kręgi rządowe, donosi o tym również Bild. Według raportu, tym pięciu lokalnym pracownikom towarzyszyło również 22 bliskich członków rodziny. Rzekomo uciekli oni wraz z rodzinami do sąsiedniego Pakistanu po przejęciu władzy przez talibów.

Jak donosi Bild, na pokładzie samolotu znajdowali się również działacze na rzecz praw człowieka, policjantka i inni byli urzędnicy państwowi, a także dziennikarz. Ponad połowa z nich przybyła z Afganistanu w ramach „federalnego programu przyjmowania” dla „osób szczególnie narażonych”, organizowanego przez Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF).

Wysoki rangą urzędnik odpowiedzialny za tę sprawę powiedział Bildowi, że „każdy przypadek był sprawdzany w BAMF przed wjazdem. Tylko jeśli BAMF dojdzie do wniosku, że istnieje prześladowanie, nasze władze przeprowadzają procedurę wizową i kontrolę bezpieczeństwa. Jeśli są jakiekolwiek wątpliwości, nie ma wizy”.

Według gazety, policja federalna postawiła zarzuty kryminalne trzem obywatelom Afganistanu natychmiast po ich wylądowaniu. Wjechali oni do kraju z tak zwanymi „paszportami zastępczymi”, które nie są uznawane w Niemczech. Są to dokumenty wydawane przez talibów, o które wnioskodawca często nie występuje osobiście, co „zadziwiające”, że prawdopodobnie nie zostały one wcześniej sprawdzone przez niemieckie władze.

***

