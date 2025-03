„Amerika ist zurück!“ – Trumps revolutionäre und emotionale Rede vor dem Kongress (Video)

In der mehr als eineinhalbstündigen Rede vor dem Kongress ging der US-Präsident auf die Maßnahmen der vergangenen sechs Wochen und seine Pläne für die Zukunft ein, kritisierte aber unter anderem auch Europa.

Laut Trump „ist der amerikanische Traum unaufhaltbar„.

Störer unter den Demokraten abgeführt

Es war Trumps erste Rede vor dem Kongress seit Beginn seiner zweiten Amtszeit im Januar. Die Atmosphäre im Raum war angespannt: Unmittelbar nachdem Trump seine ersten Worte gesprochen hatte, wurde der demokratische Abgeordnete Al Green schreiend hinausgeführt. Greens Abgang wurde von den republikanischen Abgeordneten mit großem Applaus begrüßt, mit stehenden Ovationen skandierten sie „USA“.

Trump lobt revolutionäre Maßnahmen

Nach dem kurzen Intermezzo trumpfte Trump mit seinem Wahlsieg vom November, und bezeichnete diesen als ein Mandat, welches es seit vielen Jahrzehnten nicht mehr gegeben habe:

„Wir haben in 43 Tagen mehr erreicht als die meisten Regierungen in vier oder acht Jahren – und wir fangen gerade erst an.„

Dann zählte er die „mutigen“ Maßnahmen der letzten sechs Wochen auf, darunter das Einfrieren der Militärhilfe für die Ukraine, die die Zöllen gegen Mexiko, Kanada und China sowie die Umbenennung des Golfs von Mexiko in Golf von Amerika.

Währenddessen protestierten demokratische Abgeordnete in rosa Kleidern, einige hielten Protestschilder wie „resist“ oder „fals“ hoch,

Trumps „oberste Priorität“ bestehe in der Rettung der Wirtschaft der Entlastung für arbeitende Familien.

Seinen Vorgänger Joe Biden bezeichnete er als den schlechtesten US-Präsidenten der Geschichte und beschuldigte dessen Regierung der Verursachung einer wirtschaftlichen Katastrophe und eines inflationären Albtraums.

Ende der „DEI“-Tyrannei

Und er habe „der Tyrannei von diversity-equity and inclusion“ ein Ende gesetzt. Auch zum Verbot geschlechtsangleichender Operationen äußerte er sich::

„Ich habe das Dekret unterzeichnet, das alle Einrichtungen schließt, die geschlechtsangleichende Operationen an Kindern durchführen. Jetzt möchte ich, dass der Kongress ein Gesetz verabschiedet, das geschlechtsangleichende Operationen ein für alle Mal verbietet und kriminalisiert. Es ist eine Lüge, dass das Kind im falschen Körper gelandet ist. Unsere Botschaft an alle Kinder in Amerika ist, dass ihr schön und vollkommen seid, so wie Gott euch geschaffen hat.“

Außerdem hob er ein Dekret hervor, das „Männern verbietet, im Frauensport anzutreten„, und es offiziell nur mehr zwei Geschlechter gibt.

Schluss mit Verschwendung von Steuergeldern

„Und zu diesem Zweck habe ich ein brandneues Ministerium für Regierungseffizienz geschaffen.„

– so Trump. Indem er sich auf Elon Musk bezog, der ebenfalls der Rede anwesend war. Er versprach zudem einen ausgeglichenen Haushalt und versprach Steuersenkungen für „alle„.

Verteidigung von Zöllen

Dann ging er auf die Zölle ein, zu Kanada , Mexiko und China ein, und zwar als eine Maßnahme, zur Ankurbelung der amerikanischen Autoindustrie. Dann griff Trump die EU, Indien, Mexiko und Brasilien an und meinte, „viele andere Nationen“ hätten ebenfalls eine unfaire Handelspolitik gegenüber Amerikanern verfolgt:

„Jahrzehntelang haben uns alle Länder der Erde hinters Licht geführt, und das werden wir nicht länger zulassen.“

Schließlich kündigte er für den 2. April ein auf Gegenseitigkeit basierendes Zollsystem ein.

„Bei den Zöllen geht es nicht nur um den Schutz amerikanischer Arbeitsplätze, sondern auch um den Schutz der Seele unseres Landes.„

– fuhr Trump fort und fügte hinzu: Es sei zwar wegen der Zölle zu einiger Verwirrung gekommen werde, aber das sei „für uns kein Problem“.

Rigoroser Grenzschutz

„Aber Mexiko und Kanada müssen viel mehr tun, um zu verhindern, dass Fentanyl (eine Droge) über die Grenzen kommt.„

Und er forderte den Kongress auf, das Gesetz zur Verschärfung der Grenzkontrollen zu verabschieden:

„Ich habe einen detaillierten Antrag auf Finanzierung an den Kongress geschickt, in dem genau beschrieben wird, wie wir diese Bedrohungen beseitigen, wie wir unser Land verteidigen und wie wir die größte Abschiebeoperation in der amerikanischen Geschichte abschließen werden.„

„Law and order“

Als Seitenhieb gegen die liberale Politik der Demokraten meinte Trump, in den Saal zeigend:

„Wir müssen wieder Gesetz und Ordnung zurück in unsere Städte bringen. In den vergangenen Jahren hat sich unser Justizsystem von oben nach unten umgekehrt durch radikale linke Wahnsinnige.„

Botschaft an die Grönländer

„Wir unterstützen nachdrücklich Ihr Recht, Ihre Zukunft selbst zu bestimmen. Und wenn Sie wollen, sind Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika willkommen.„

– so Trump. Er bekräftigte, dass die USA Grönland „für die nationale Sicherheit und die internationale Sicherheit“ bräuchten, welches derzeit als autonome Region Dänemarks fungiert.

„Ich denke, wir werden es schaffen. Auf die eine oder andere Weise werden wir es schaffen.„

Panama

„Meine Regierung wird den Panamakanal zurückgewinnen, und wir haben bereits damit begonnen.“

So habe…

…“erst heute ein großes amerikanisches Unternehmen angekündigt, dass es beide Häfen rund um den Panamakanal kaufen wird„.

Israel und Ukraine

Schließlich sprach er auch über den Nahen Osten und die Ukraine. Bezüglich Israel arbeite er daran, alle Geiseln aus Gaza „zurückzubringen„, indem er dann die Abraham-Abkommen aus seiner ersten Amtszeit lobte:

„Jetzt werden wir auf diesem Fundament aufbauen.„

Er, Trump, arbeite zudem „unermüdlich daran, den brutalen Konflikt in der Ukraine zu beenden“.

Kritik an Europa

Dann kritisierte er Europa, dass es mehr Geld für russisches Öl ausgegeben habe, als für die Ukraine. Im Vergleich dazu hätten die Vereinigten Staaten der Ukraine Hunderte von Milliarden Dollar an Hilfe zur Verfügung gestellt. Er erwähnte auch, dass er gestern Dienstag einen Brief des ukrainischen Präsidenten Selenskyj erhalten habe, in dem dieser geschrieben hätte, dass er bereit sei, ein Abkommen über die ukrainischen Bodenschätze der Ukraine zu unterzeichnen und den Krieg zu beenden:

„Ich weiß es zu schätzen, dass Sie (Selenskyj – Anmerkung) diesen Brief geschickt haben.„

– so Trump.

„America, America“

Am Ende seiner Rede erklärte Trump: Die Vereinigten Staaten seien „die dominierende Zivilisation“ mit „höchster Lebensqualität“ und dass die amerikanische Flagge bald auf dem Mars gehisst werde.

Ehrengäste als Musterbeispiel für Trumps Maßnahmen

Als emotionale Höhepunkte hatte Trump mehrere Gäste eingeladen, die er als Vorbild für seine Forderungen anführte. Eine junge Frau, die seit ihrem ersten Lebensjahr an einer seltenen Krankheit leidet und an einen Rollstuhl gefesselt ist. Zwei Polizisten-Witwen, die ihm Dienst von einem illegalen Einwanderer getötet worden waren. Sie saßen neben First Lady Melania Trump. Und er wandte sich direkt an die Witwe eines erst kurz nach seinem Amtsantritt im Jemen getöteten Soldaten.

Außerdem ernannte er einen 13-jährigen krebskranken Jungen zum Ehren-Geheimagenten. Der neue Chef des „Secret Service“, Sean Curran, überreichte dem Jungen während Trumps Rede im Kongress den Agenten-Ausweis. Obwohl bei dem Kleinen 2018 ein Gehirntumor diagnostiziert wurde und ihm die Ärzte nur mehr einige Monate gegeben hatten, lebe er nun Jahre später immer noch. Sein größter Wunsch sei es immer gewesen, Polizist zu werden. Der in Polizeiuniform gekleidete Junge strahlte stolz von der Tribüne.

