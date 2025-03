Foto: GROK

Europejskie, samobójcze umysły i watażkowie doszli do porozumienia w Londynie: Razem i zjednoczeni jadą teraz przeciwko Moskwie i w kierunku własnej zagłady.

Teraz, gdy Stany Zjednoczone mają czelność zawrzeć pokój, wszystkie ważne kwestie są odkładane na bok, ponieważ lewicowa elita, która jest na skraju swojego upadku, nie chce przegapić tej korzystnej okazji. Wojna to najlepszy sposób na odwrócenie uwagi od własnych niepowodzeń i przynajmniej pobudzenie gospodarki wojennej, gdy wszystko inne zawali się z ich winy. Więc wpychamy kilka miliardów długu w zardzewiałe lufy armat i strzelamy do kolejnych wróbli ćwierkających z dala w Ukrainie.

Bo to wszystko, w co trafią. Putin zniszczy armię miernot swoim średnim odrzutowcem, ale to nie ma znaczenia dla tej elity, tylko obywatele muszą krwawić.

Stefan Magnet z Auf1 jest odpowiednio przerażony: „Z butami na ziemi i samolotami w powietrzu” – brytyjski premier i globalista WEF Keir Starmer kontynuuje eskalację.

Zgodnie z zapowiedziami, UE i Wielka Brytania przyjmują teraz rolę USA Joe Bidena i fanatycznie opowiadają się po stronie Zelensky’ego. Doprowadzi to nie tylko do horrendalnych długów w UE, ale będzie również bardzo niebezpieczne i może doprowadzić do trzeciej wojny światowej. Marionetki finansjery w Londynie mają duże doświadczenie z wojnami światowymi i podpaleniami… Starmer mówi o „koalicji chętnych”. Była to również nazwa przestępczego sojuszu, który politycznie i militarnie wspierał atak USA na Irak w trzeciej wojnie w Zatoce Perskiej wiosną 2003 r., co stanowiło pogwałcenie prawa międzynarodowego”.

Suchą jak pył analizę kwestii „wojna czy pokój w Europie” przedstawia były generał NATO Harald Kujat

Każdy, kto wierzy, że musi (lub może) teraz chronić Ukrainę przed Rosją bez pomocy USA, nie rozumie sytuacji militarnej. Jeszcze większym złudzeniem jest to, że Europa jest w stanie odwrócić bieg tej wojny.

Nawet jeśli dużej części establishmentu w Europie się to nie podoba: albo Zachód podąży za Trumpem do zawieszenia broni i pokoju; albo Zachód pogrąży się w kontynentalnej wojnie z Zełenskim (ale bez USA).

Jakakolwiek arogancja w książkach historycznych wobec (rzekomo wyjątkowo złudnych) mocarstw z lata 1914 r. okazuje się z dzisiejszej perspektywy bezpodstawna: Po raz kolejny kontynent pogrąża się w morderczym szaleństwie, zideologizowanym i odpornym na fakty.

Każdy, kto kiedykolwiek w szkolnych podręcznikach kręcił głową na widok żądnych bitwy żołnierzy kajzera w drodze do Paryża („Szabla swędzi – do zobaczenia na bulwarze” pisano w ich pociągach), może o tym pomyśleć, wysyłając swoje adresy solidarności przeciwko zakończeniu wojny.

Czy naprawdę chcesz przestać budować turbiny wiatrowe i pompy ciepła, ścieżki rowerowe i autobusy elektryczne? Czy chcesz porzucić cele zerowego zużycia energii netto i ekologiczną gospodarkę o obiegu zamkniętym? Tylko dlatego, że człowiek bez krawata w Białym Domu stracił spokój? Czy chcesz ponownie budować czołgi i pociski, redukować swoje miasta do gruzów i powodować nieograniczone ludzkie cierpienie? A może chcesz zainwestować całą tę energię w porozumienia, współpracę i budowanie zaufania? Albo, mówiąc inaczej: czy nadal jesteście tymi samymi ludźmi, którzy niedawno byli gotowi poświęcić całą gospodarkę dla jednego życia bardzo starych bezbronnych?”.

Tak, są. Są gotowi obrócić cały kontynent w gruzy, ponieważ intelektualnie nie są w stanie uczyć się na błędach swoich „ojców” i zamiast tego zachowują się jak wyzywające, smarkate bachory, zamiast angażować się w nowe globalne realia polityczne.

