Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zasugerował we wtorek w programie „X”, że jest teraz gotowy do współpracy z prezydentem USA Donaldem Trumpem po tym, jak ich rozmowy w Waszyngtonie załamały się w zeszłym tygodniu. Selensky podziękował teraz osobiście USA i Donaldowi Trumpowi za ich wsparcie i podkreślił, że jest teraz również gotowy do podpisania umowy między USA a Ukrainą w sprawie metali ziem rzadkich w dowolnym czasie i w dowolnej formie.

„Mój zespół i ja jesteśmy gotowi pracować na rzecz trwałego pokoju pod silnym przywództwem prezydenta Trumpa” – powiedział Selenskyj.

Teraz chce odnowić zaangażowanie Ukrainy na rzecz pokoju.

Całkowicie błędna ocena

Najwyraźniej Zełenskij całkowicie źle ocenił swój skandaliczny występ w Białym Domu, prawdopodobnie również dlatego, że zawsze był witany z otwartymi ramionami w Europie i pod administracją Bidena i był frenetycznie celebrowany jak zdystansowany, zwycięski generał i bojownik o wolność w służbie Głębokiego Państwa. Co więcej, nadęci przywódcy UE musieli powoli zdawać sobie sprawę z powagi sytuacji – bez ochrony i wsparcia wielkiego brata zza oceanu. I przemówili do sumienia nadętego Selensky’ego.

Zełenski teraz potulnie

„Nasze piątkowe spotkanie w Białym Domu w Waszyngtonie nie przebiegło tak, jak powinno. Szkoda, że tak się stało. Nadszedł czas, aby to naprawić. Chcemy, aby przyszła współpraca i komunikacja były konstruktywne”.

Teraz ćwiczy upokarzające pokłony:

„Doceniamy to, jak wiele Ameryka zrobiła, aby Ukraina zachowała swoją suwerenność i niezależność. I pamiętamy moment, w którym wszystko się zmieniło, kiedy prezydent Trump dostarczył Ukrainie „Javeliny” (pociski przeciwpancerne – przyp.). Jesteśmy za to wdzięczni”.

Praca na rzecz pokoju pod „silnym przywództwem” Trumpa

Według Zełenskiego Ukraina jest teraz gotowa usiąść do stołu negocjacyjnego tak szybko, jak to możliwe, aby zbliżyć się do trwałego pokoju:

„Nikt nie chce pokoju bardziej niż Ukraińcy. Mój zespół i ja jesteśmy gotowi do pracy na rzecz trwałego pokoju pod silnym przywództwem prezydenta Trumpa”.

I dalej:

„Jesteśmy gotowi do szybkiej pracy, aby zakończyć wojnę: Pierwszymi krokami byłoby uwolnienie więźniów i zawieszenie broni w powietrzu – zatrzymanie pocisków rakietowych, dronów dalekiego zasięgu, bomb wymierzonych w energię i inną infrastrukturę cywilną – oraz natychmiastowe zawieszenie broni na morzu, jeśli Rosja zrobi to samo”.

W końcu Ukraina chce…

… „przejść przez kolejne kroki bardzo szybko i będzie współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, aby osiągnąć silne ostateczne porozumienie”.

Volodymyr Zelensky podsumował: Ukraina jest gotowa podpisać porozumienie w sprawie metali ziem rzadkich i bezpieczeństwa w dowolnym czasie i „w dowolnej odpowiedniej formie”:

„Postrzegamy tę umowę jako krok w kierunku większego bezpieczeństwa i solidnych gwarancji bezpieczeństwa i mam szczerą nadzieję, że będzie ona działać skutecznie”.

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.

None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2025