Short News

„Shalom Hamas, das ist eure letzte Warnung!“: Trump droht Terrormiliz mit „Hölle“

Trump droht der Hamas mit ihrer vollständigen Zerschlagung, sollte sie die Geiseln und Leichen nicht freilassen. „Lasst die Geiseln jetzt frei, oder es wird später die Hölle auf euch warten!“, so der US-Präsident auf X.

Sollte die Hamas nicht „unverzüglich alle Leichen“ der Geiseln zurückgeben, ist es „aus“ für die islamistische Terrororganisation, erklärte US-Präsident Trump in einer Mitteilung auf X. Seine Nachricht an die Miliz begann er mit den Worten „‚Shalom Hamas‘ – das bedeutet Hallo und Auf Wiedersehen – ihr könnt auswählen, was es werden soll.“

„Nur kranke und kaputte Menschen behalten Leichen“, so Trump weiter. Er werde „Israel alles schicken, was es braucht, um den Job zu beenden“. Laut Trump werde „kein einziges Hamas-Mitglied sicher sein“, sollte man den Worten Trumps keine Folge leisten. Er habe zuvor mit den ehemaligen Geiseln gesprochen, deren Leben durch die Hamas „zerstört“ wurde. Es sei Trumps „letzte Warnung“.

Heute größter EU-Rüstungsgipfel aller Zeiten – Es geht um 800 Milliarden Euro

US-Präsident Donald Trump (78) droht, die Ukraine und Europa im Verteidigungskampf gegen Kreml-Despot Putin im Stich zu lassen – heute kommt in Brüssel die Rechnung dafür auf den Tisch!

Bei einem Krisen-Gipfel (ab 12.30 Uhr) wollen die 27 EU-Staats- und Regierungschefs darüber beraten, wie Europa die Lücke schließen kann, die die neue US-Regierung durch das Aussetzen ihrer Waffenhilfen gerissen hat. Auch Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj (47) wird erwartet.

Weil nicht einmal mehr die US-Hilfe im Nato-Bündnisfall als sicher gilt, geht es auch darum, Europa insgesamt militärisch zu stärken. Der Nachholbedarf: enorm.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (66, CDU) war am Dienstag die Erste, die einen Preis für ein wehrhaftes Europa, das Kreml-Despot Putin abschrecken kann, nannte: 800 Milliarden Euro!

NEOS und Meinl-Reisinger wollen Österreich in den Krieg führen, ÖVP und SPÖ sehen zu

Mehr Beweise dafür, dass es außer der FPÖ auf Bundesebene nur eine Einheitspartei gibt, welche fremden, globalistischen Zielen dient, braucht es eigentlich nicht. Bereits in den ersten Stunden ihrer Amtsübernahme als Außenministerin schwört Beate Meindl-Reisinger das Land auf einen Kriegseintritt ein. Sie erklärt die österreichische Neutralität freihändig zu einer Beistandspflicht um, obwohl im EU-Vertrag Ausnahmen für neutrale Staaten gelten.

So äußerte sich Meinl-Reisinger bereits am 3. März wieder zu dieser “Beistandspflicht”, wenn eine EU-Nation attackiert wird. Allerdings ist damit in den EU-Verträgen weder verpflichtende Militärhilfe genannt, zudem gibt es zur Wahrung der Interessen neutraler Mitgliedsstaaten die so genannte “Irische Klausel”:

Im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedsstaats schulden die anderen Mitgliedsstaaten ihm alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung im Einklang mit Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen. Dies lässt den besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedsstaaten unberührt.

Laut der geltenden EU-Verträge, die leider in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder gebrochen wurden, schuldet Österreich niemandem aktive Militärhilfe – weder EU-Mitgliedsländern noch dem Nicht-Mitgliedsland Ukraine.

„Wählertäuschung“, „Wortbruch“, „unfassbare Schamlosigkeit“: Das sagt die Presse über Merz‘ Wahlbetrug

Das mediale Echo auf den Wortbruch von Friedrich Merz beim Thema Schuldenbremse fällt unterschiedlich aus. Dass die Union ihre Wähler getäuscht hat, wird teilweise sogar von links kritisiert, ebenso wie das Vorhaben, die Grundgesetzänderung noch mit dem abgewählten Parlament durchzuziehen.

In der Bild spricht es Politik-Chef Jan Schäfer deutlich aus: „Für mich ist das Wählertäuschung!“ Fast eine Billion Euro Extra-Schulden seien eine „beispiellose Kredite-Keule“ und das „Gegenteil von solider (Finanz-)Politik“. Mit seiner Schulden-Offensive beschädige Merz „binnen weniger Tage die Glaubwürdigkeit der CDU – und seine eigene.“

Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung stellt fest, dass „so mancher Wähler sich da getäuscht fühlen dürfte – zu Recht“.

„Als CDU-Wähler fühle ich mich verraten“

In der Welt kommentiert Nikolaus Doll: Man habe sich „auf die größte Kreditorgie in Deutschland seit Jahrzehnten“ geeinigt. Die CDU, die immer beteuert habe, die Schuldenbremse zu bewahren, gehöre „zur DNA der Union“, werfe nun, „noch bevor sie wieder in Regierungsverantwortung ist, alles über Bord, was die Christdemokraten zu den Grundwerten der Partei erklärt hatten: sparsam wirtschaften, die kommenden Generationen nicht weiter belasten. Mit dem Geld auskommen, das man hat.

EU verschiebt Lieferkettenverordnung um ein Jahr

Brüssel rudert zurück: Die Lieferkettenverordnung wird um ein Jahr verschoben, die Nachhaltigkeitsberichterstattung für 80 % der Unternehmen gestrichen. Die CO₂-Abgabe auf Importe wird für die meisten Unternehmen aufgehoben.

Das Lieferkettengesetz ist eine der Verordnungen der EU, das fachlich unbegründet oder zumindest wenig begründet ist. Es hat aber ebenso desaströse Auswirkungen auf die Wirtschaft wie die Energiepolitik und auf die Gesellschaft wie die Brüsseler Kriegspolitik. Dazu kommt, das es eine Teuerungswelle zur Folge haben muss und die Lebenshaltungskosten weiter erhöht.

Kein Witz: Die Feuerwehr in Reichelsheim (Hessen) ist neuerdings mit dem Lastenrad unterwegs.

Da kann man nur hoffen, dass man in der Nähe der Feuerwache wohnt, wenn es brennt. Und es darf nur ein kleiner Brand sein, wenn viel Ausrüstung kann man mit dem Fahrrad kaum transportieren. Ob ein 10-Liter-Wasserkanister ausreicht, um ein brennendes Haus zu löschen?

Wie krank muss man eigentlich sein, um Menschenleben derart leichtfertig aufs Spiel zu setzen? Die Feuerwehr ist kein Spaßverein, sondern rettet Eigentum und Leben. Linksgrüne Ideologie ist hier fehl am Platz!

Arizona verbietet Geoengineering

In Arizona wurde im Parlament über den Senate Bill 1432 (SB1432) debattiert, der darauf abzielt, bestimmte Formen des Geoengineerings zu verbieten.

Geoengineering umfasst großangelegte Eingriffe in Umweltprozesse, um den Klimawandel zu mildern, wie das Einbringen von Chemikalien in die Atmosphäre zur Reflexion von Sonnenlicht. Der Gesetzentwurf wurde jedoch überarbeitet, um Wettermodifikation und insbesondere Cloud Seeding (Wolkenimpfung) auszuschließen, eine Technik, die darauf abzielt, die Niederschlagsmenge zu erhöhen und somit die Wasserversorgung des Staates zu sichern. Cloud Seeding wird seit vielen Jahren in Arizona erforscht und experimentell eingesetzt, um die spärlichen Niederschläge zu steigern und die Wasserabflüsse zu erhöhen.

Der Senat von Arizona hat mit 16 zu 11 Stimmen den Gesetzentwurf SB1432 verabschiedet, der Chemtrails, besser bekannt als Geo-Engineering und Wettermodifikation, verbietet. Sie schließen sich einer langen Liste von Staaten an, die ähnliche Maßnahmen ergreifen, und sobald das Gesetz vom Repräsentantenhaus verabschiedet ist, wird der Himmel über Amerika bald wieder klar sein.

