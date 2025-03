Die Spannungen innerhalb der Kiewer Macht-Nomenklatura nehmen zu, just zu einem Zeitpunkt, als der Krieg einen Wendepunkt erreicht hat. Mittlerweile sollen sich nun auch schon andere Länder gegen neue EU-Kriegshilfen für die Ukraine aussprechen, schweigen aber noch darüber in der Öffentlichkeit.

Laut „strana.doday“ sollen Trumps Vertraute bereits Gespräche mit Vertretern verschiedener ukrainischer Parteien führen: Und zwar über die Vorbereitung von Wahlen und darüber, wie Selenskyj zur Beendigung des Krieges gebracht werden kann.

Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf mehrere Personen: Etwas Waleri Saluschnyj, der laut Meinungsumfragen, Selenskyj bei der Wahl schlagen kann. Der ukrainischer General war von Juli 2021 – Februar 2024 Oberkommandierender der ukrainischen Streitkräfte. Seit Mai 2024 wurde er als ukrainischer Botschafter nach London versetzt – nicht zuletzt wegen seiner Kritik an den realen Kriegszuständen in seiner Heimat.

Ein anderer Kandidat wäre der Bürgermeister von Kiew, Witali Klitschko, der bisher als einziger die Machtstruktur Selenskyjs offen kritisierte.

Der dritte Kandidat wäre Kyrylo Budanow, derzeit Leiter des ukrainischen Militärgeheimdienstes.

Angst vor dem Selenskyj-Regime

Der Zeitung zufolge hätten die allermeisten ukrainischen Politiker Angst, Selenskyjs Eklat gegenüber Trump öffentlich zu kritisieren. Diesbezüglich gäbe es aber eine wachsende Verwirrung in den Gesprächen hinter den Kulissen.

Einer der Informanten des Portals berichtet:

„Niemand versteht, warum Selenskyj arrogant mit Trump und dem Vizepräsidenten im Weißen Haus war. Niemand versteht, warum er Trumps Idee eines Waffenstillstands entschieden ablehnt. Ein Waffenstillstand wäre nun für die Ukraine von Vorteil. Aber Selenskyj versucht, diese Idee auf jede erdenkliche Weise zu blockieren. So wurde gerade er, und nicht Putin am Ende in Trumps Augen zum Haupthindernis auf dem Weg zum Frieden. Und die Ukraine bekommt die Folgen davon bereits zu spüren.“

Schwieriger freilich sei es, Gegenaktionen zu planen. Die Quelle fügte hinzu: Europa könne diesen Krieg nicht alleine finanzieren. Und in Bezug auf Selenskyj:

„Es gibt verschiedene Theorien, unter anderem, dass jener seinen Urteilssinn völlig verloren hat oder dass er Putins Agent ist.“

– so die Quelle. (Mandiner)

