„Verrat“, „Täuschung“, „Verar…“! Eskalation nach Merz‘ Schulden-Wortbruch!

JULIAN REICHELT | In dieser Episode von „Achtung, Reichelt!“ sprechen wir über die Mega-Schulden und den doppelten Wortbruch von Friedrich Merz. Alle Politiker, die je ihre Versprechen brechen wollten, haben den Leuten schon immer gesagt, es gebe eine ganz neue Lage und die Welt sei nun mal kompliziert.

VOR der Wahl sagte Friedrich Merz, er würde per Anweisung ein „faktisches Einreiseverbot für alle ohne Einreisedokumente“ verhängen, inklusive Menschen mit Schutzanspruch. Im Volksmund nennt man es Grenzschließung. Das war der erste Wortbruch des Friedrich Merz am Montag nach der Bundestagswahl: So eine Forderung habe es nie gegeben. Doch wer das schon für dreist hielt, der konnte nicht ahnen, was da noch kommen würde: Merz hat in jeder Talkshow, in jedem Bierzelt, in jedem TV-Duell, auf jeder Bühne vorgerechnet, dass der Staat mit EINER BILLION EURO Steuereinnahmen auskommen müsse.

Neue Schulden schloss er aus. Vor zwei Tagen dann die Kehrtwende! Immerhin hat die Kanzlerschaft jetzt ein Preisschild. 500 Milliarden Euro steht da drauf. Man kann die noch nicht einmal angebrochene Kanzlerschaft von Friedrich Merz schon jetzt wie folgt zusammenfassen: Vor der Wahl: Keine Schulden und keine Migranten mehr. Nach der Wahl: Noch mehr Schulden und noch mehr Migranten.

