Przemówienie Trumpa w Kongresie: „Lewicowi radykalni szaleńcy zniszczyli system” (wideo)

W trwającym ponad półtorej godziny przemówieniu w Kongresie prezydent USA odniósł się do działań podjętych w ciągu ostatnich sześciu tygodni i swoich planów na przyszłość, ale także skrytykował między innymi Europę.

Według Trumpa „amerykański sen jest nie do zatrzymania”.

Zakłócacze wśród Demokratów usunięci

Było to pierwsze przemówienie Trumpa w Kongresie od rozpoczęcia jego drugiej kadencji w styczniu. Atmosfera na sali była napięta: Natychmiast po tym, jak Trump wypowiedział swoje pierwsze słowa, demokratyczny kongresmen Al Green został wyprowadzony z krzykiem. Wyjście Greena zostało powitane wielkim aplauzem ze strony republikańskich posłów, którzy skandowali „USA” przy owacji na stojąco.

Trump chwali rewolucyjne środki

Po krótkiej przerwie Trump odtrąbił swoje listopadowe zwycięstwo wyborcze, opisując je jako mandat, którego nie widziano od wielu dziesięcioleci:

„W ciągu 43 dni osiągnęliśmy więcej niż większość administracji w ciągu czterech lub ośmiu lat – a dopiero zaczynamy”.

Następnie wymienił „odważne” środki podjęte w ciągu ostatnich sześciu tygodni, w tym zamrożenie pomocy wojskowej dla Ukrainy, cła na Meksyk, Kanadę i Chiny oraz zmianę nazwy Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską.

Tymczasem posłowie Demokratów protestowali w różowych strojach, niektórzy trzymając znaki protestu, takie jak „opór” lub „fałsz”,

„Najwyższym priorytetem” Trumpa jest ratowanie gospodarki i zapewnienie ulg dla pracujących rodzin.

Nazwał swojego poprzednika Joe Bidena najgorszym prezydentem USA w historii i oskarżył jego administrację o spowodowanie katastrofy gospodarczej i koszmaru inflacyjnego.

Wymazanie zielonego przekrętu…

„Wymazałem absurdalny Zielony Przekręt. Wycofałem się z nieuczciwego paryskiego porozumienia klimatycznego, które kosztowało nas biliony dolarów. Zrezygnowałem ze skorumpowanej WHO, antyamerykańskiej Rady Praw Człowieka ONZ…”

Koniec tyranii „DEI”

I położył kres „tyranii różnorodności, równości i integracji”. Skomentował również zakaz operacji zmiany płci:

„Podpisałem dekret zamykający wszystkie placówki, które przeprowadzają operacje zmiany płci na dzieciach. Teraz chcę, aby Kongres przyjął ustawę, która raz na zawsze zakazuje i kryminalizuje operacje zmiany płci. To kłamstwo, że dziecko znalazło się w niewłaściwym ciele. Nasze przesłanie do wszystkich dzieci w Ameryce jest takie, że jesteś piękny i doskonały, tak jak stworzył cię Bóg”.

Podkreślił również dekret, który „zabrania mężczyznom rywalizacji w sportach kobiecych” i że oficjalnie istnieją teraz tylko dwie płcie.

Koniec marnowania pieniędzy podatników

„W tym celu stworzyłem zupełnie nowy Departament Efektywności Rządu”

– powiedział Trump.

Odnosząc się do Elona Muska, który również był obecny na przemówieniu. Obiecał również zrównoważony budżet i obniżki podatków dla „wszystkich”.

Obrona ceł

Następnie odniósł się do ceł na Kanadę, Meksyk i Chiny, jako środka mającego na celu pobudzenie amerykańskiego przemysłu samochodowego. Następnie Trump zaatakował UE, Indie, Meksyk i Brazylię, mówiąc, że „wiele innych krajów” również prowadziło nieuczciwą politykę handlową wobec Amerykanów:

„Przez dziesięciolecia każdy kraj na świecie nas oszukiwał, a my nie pozwolimy, by tak się dalej działo”.

Na koniec ogłosił wzajemny system taryfowy na 2 kwietnia.

„Taryfy celne to nie tylko ochrona amerykańskich miejsc pracy, ale także ochrona duszy naszego kraju”.

– Trump kontynuował, dodając, że chociaż doszło do pewnego zamieszania w związku z taryfami, to „nie stanowi to dla nas problemu”.

Rygorystyczna ochrona granic

„Ale Meksyk i Kanada muszą zrobić znacznie więcej, aby zapobiec przedostawaniu się fentanylu (narkotyku) przez granicę”.

Wezwał też Kongres do uchwalenia przepisów zaostrzających kontrole graniczne:

„Wysłałem do Kongresu szczegółowy wniosek o finansowanie, w którym dokładnie opisałem, w jaki sposób wyeliminujemy te zagrożenia, jak będziemy bronić naszego kraju i jak zakończymy największą operację deportacji w historii Ameryki”.

„Prawo i porządek”

Rzucając okiem na liberalną politykę Demokratów, Trump powiedział, wskazując na salę:

„Musimy przywrócić prawo i porządek w naszych miastach. W ostatnich latach nasz wymiar sprawiedliwości został wywrócony do góry nogami przez radykalnych lewicowych szaleńców”.

Przesłanie do Grenlandczyków

„Zdecydowanie popieramy wasze prawo do decydowania o własnej przyszłości. A jeśli chcecie, jesteście mile widziani w Stanach Zjednoczonych Ameryki”.

– powiedział Trump. Powtórzył, że Stany Zjednoczone potrzebują Grenlandii „dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego”, która obecnie funkcjonuje jako autonomiczny region Danii.

„Myślę, że tam dotrzemy. Tak czy inaczej, dotrzemy tam”.

Panama

„Mój rząd odzyska Kanał Panamski i już zaczęliśmy”.

Tak więc, …

… „właśnie dziś duża amerykańska firma ogłosiła, że kupi oba porty wokół Kanału Panamskiego”.

Izrael i Ukraina

Wreszcie, mówił także o Bliskim Wschodzie i Ukrainie. Jeśli chodzi o Izrael, powiedział, że pracuje nad „przywróceniem” wszystkich zakładników ze Strefy Gazy, a następnie pochwalił porozumienia Abrahama z pierwszej kadencji:

„Teraz będziemy budować na tym fundamencie”.

On, Trump, również „niestrudzenie pracuje nad zakończeniem brutalnego konfliktu w Ukrainie”.

Krytyka Europy

Następnie skrytykował Europę za wydawanie więcej pieniędzy na rosyjską ropę niż na Ukrainę. Dla porównania, Stany Zjednoczone udzieliły Ukrainie pomocy w wysokości setek miliardów dolarów. Wspomniał również, że we wtorek, otrzymał list od ukraińskiego prezydenta Zełenskiego, w którym napisał, że jest gotowy podpisać porozumienie w sprawie ukraińskich zasobów mineralnych i zakończyć wojnę:

„Doceniam, że (Zełenskij – przyp.) wysłał ten list”

– powiedział Trump.

„Ameryka, Ameryka”

Pod koniec swojego przemówienia Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone są „dominującą cywilizacją” o „najwyższej jakości życia” i że amerykańska flaga wkrótce zostanie podniesiona na Marsie.

Goście honorowi wzorem do naśladowania dla Trumpa

Jako emocjonalny punkt kulminacyjny Trump zaprosił kilku gości, których wymienił jako wzór do naśladowania dla swoich żądań. Młodą kobietę, która od pierwszego roku życia cierpi na rzadką chorobę i jest przykuta do wózka inwalidzkiego. Dwie wdowy po policjantach, którzy zostali zabici na służbie przez nielegalnego imigranta. Siedziały obok Pierwszej Damy Melanii Trump. Zwrócił się też bezpośrednio do wdowy po żołnierzu zabitym w Jemenie wkrótce po objęciu urzędu.

Mianował również 13-letniego chłopca chorego na raka honorowym tajnym agentem. Nowy szef Secret Service, Sean Curran, wręczył chłopcu legitymację agenta podczas przemówienia Trumpa w Kongresie. Chociaż u chłopca zdiagnozowano guza mózgu w 2018 r., a lekarze dawali mu tylko kilka miesięcy życia, po latach nadal żyje. Jego największym marzeniem zawsze było zostać policjantem. Ubrany w policyjny mundur chłopiec dumnie prezentował się z trybun.

