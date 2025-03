Selenskyj nicht bei Treffen mit der US-Delegation anwesend

Wolodymyr Selenskyj wird am Dienstag, den 11. März, nichts an dem Treffen der ukrainischen und amerikanischen Delegation in Saudi-Arabien teilnehmen – wie „Fox-News“-Journalistin Nana Sajaia unter Berufung auf eine gut informierte Quelle berichtete.

„Selenskyj wird beim Treffen mit der US-Delegation am Dienstag nicht anwesend sein.„

– schrieb der Journalist auf der Social-Media-Seite X.

„Fox News“ hatte am Vortag berichtet, dss eine US-Delegation werde am Dienstag zu einem Treffen mit der ukrainischen Seite nach Saudi-Arabien begeben. Und auch laut von „Axios“ zitierten Quellen, würden sich die ukrainischen und US-Delegationen am 11. März in dem arabischen Königreich treffen werden, und zwar zum Zwecke eines Waffenstillstandes.

Die Vereinigten Staaten sollen durch den Nationalen Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Mike Waltz, den Sondergesandten für den Nahen Osten, Steven Witkoff, und Außenminister Marco Rubio vertreten sein. Die ukrainische Delegation wird von Andrij Jermak, dem Chef der Regierung von Selenskyj, geleitet.

