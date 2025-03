Sergey Lawrow: «Der Westen verstösst gegen Anstand, was nicht weiter überrascht!»

Napoleons Grand Armée auf ihrem Todesmarsch in den Weiten Russlands | Quelle: Buch von Fabrice Durand - Hundert Tage der Entscheidung, epubli Verlag

Wie US-Verteidigungsminister Pete Hegseth am 13.2.2025 vor NATO in Brüssel forderte, müssten die «europäischen Verbündeten» künftig nicht nur an der «vordersten Front» stehen, sondern den Anteil ihrer Ausgaben für NATO auf 5% ihres BIPs hochschrauben. Nun überschlagen sich die US-Vasallen, um den Feudalherren die Wünsche von den Lippen abzulesen.

Sergey Lawrow beantwortete am 6. März 2025 Fragen der Presse:

«Ich bin erstaunt, dass Macron den Plan Napoleons zur Eroberung Russlands fortsetzen möchte!»

[…]

Frage: Medienberichten zufolge hätten die USA seit dem 4. März dieses Jahres die Militärhilfe für die Ukraine ausgesetzt, bis Präsident Trump entscheiden wolle, ob Kiew sein Engagement für Friedensgespräche unter Beweis gestellt hätte. Wann könnte die Militärhilfe Ihrer Meinung nach wieder aufgenommen werden? Ist in naher Zukunft mit einer Veränderung der Beziehungen zwischen USA und Ukraine zu rechnen, insbesondere angesichts der Versuche von Selenskyj, sich für den Vorfall im Weißen Haus entschuldigen zu wollen? Wie denkt Russland über die Aussetzung der US-Militärhilfe an die Ukraine?

Sergey Lawrow: Wir haben schon oft gesagt, dass der ehemalige Aussenbeauftragte der EU, J. Borrell, Recht hatte, als er in seiner charakteristischen Art sagte, dass der Konflikt in der Ukraine sehr schnell – in zwei Wochen – beendet werden könnte, falls man die Militärhilfe an das ukrainische Regime einfach einstellen würde. Das ist die Antwort auf Ihre Frage. Wir stimmen mit dieser Einschätzung überein.

Zugleich fügte J. Borrell hinzu, dass dies unter keinen Umständen geschehen dürfe, weil man Russland erst eine «strategische Niederlage» zufügen müsse, um in Folge Russland die Bedingungen und [Vergeltungsmassnahmen]Maßnahmen zu diktieren. Das soll eine verantwortungsvolle Position darstellen? Die Naivität solcher Äußerungen spricht für sich. Die „Nachfolgerin“ von Herrn J. Borrell, K. Kallas, folgt, wie die meisten europäischen Länder, der gleichen Logik. Inzwischen, braucht man sich nicht mehr über ihr Verhalten zu wundern. Sie alle meinen, dass «Frieden in der Ukraine schlimmer als Krieg» sei und es notwendig wäre, zunächst einen Vorteil «auf dem Schlachtfeld» zu erringen, um im Anschluss «mit einem geschwächten Russland» verhandeln zu können.

Mittlerweile spricht niemand mehr vom Ziel, der Russischen Föderation eine «strategische Niederlage» zuzufügen. Der französische Präsident Macron sprach gestern in einer langen und recht nervösen Erklärung, dass der Krieg nicht mit der Kapitulation der Ukraine enden dürfe. Von Russlands «strategischer Niederlage» bis zur Kapitulation der Ukraine scheint es ein weiter Weg. Wenigstens haben sie die Kraft aufgebracht, diesen Weg einzuschlagen.

Was speziell die angekündigte Unterbrechung der Bereitstellung von Militärhilfe und nachrichtendienstlichen Informationen [an die Ukraine] durch Vereinigten Staaten angeht, bestätigt das, was Präsident Wladimir Putin bzw. wir schon immer sagten:

Die Ukrainer hätten ohne direkte Unterstützung und nachrichtendienstliche Daten des Westens – durch die Vereinigte Staaten, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und andere Länder, den Abschuss von Langstreckenraketen auf unser Territorium nie ausführen können. Dies stellt per se eine sehr wichtige Erkenntnis dar!

Zu Spekulationen über die Dauer der Unterbrechung möchte ich mich hier nicht auslassen, doch wir kennen die von Präsident Wladimir Putin definierten Aufgaben. In all den Jahren haben wir stets kommuniziert, dass wir für Verhandlungen offen seien.

Wir haben die Position der Trump-Administration begrüßt, die im Gegensatz zum «Team-Biden» besagt, dass man Frieden und nicht Krieg anstrebe. Auch wir stehen für Frieden und sind zu einem ehrlichen Gespräch bereit, bei dem alle Ursachen des Konflikts Berücksichtigung fänden, einschließlich der Hauptursache: Die Sicherheit der Russischen Föderation mit Garantien, dass die Nordatlantische Allianz die Ukraine nicht weiter «vereinnahme» und darauf ausrichte, eine ständige Bedrohung gegen die Russische Föderation darzustellen.

[Mein Amtskollege, Simbabwes Aussenminister Amon] Murwira bekräftigte, dass sein Land verstehe, dass die Ursachen [des Ukraine Konflikts] angegangen werden müssten, doch nicht über irgendwelche Zwischenschritte, die dazu dienten, das nazistische Kiewer Regime erneut mit modernen Waffen zu versorgen, nur um den Krieg gegen die Russische Föderation zu eskalieren.

Frage: In einer Ansprache an die Nation sagte der französische Präsident Macron gestern Abend, dass Russland eine Bedrohung für Frankreich und ganz Europa darstelle. Er sagte auch, dass es sich lohne, Gespräche über den Einsatz der Atomwaffen seines Landes zur Verteidigung der gesamten Europäischen Union aufzunehmen. Was halten Sie von Macrons Äußerungen zur Bedrohung durch Russland und für wie gefährlich halten Sie diese Atomwaffenrhetorik generell? Sind die Worte des französischen Präsidenten als Bedrohung gegen unser Land anzusehen?

Sergej Lawrow: Natürlich stellt dies eine Bedrohung gegen Russland dar. Nachdem sie uns zur Bedrohung erklären, ein Treffen der Stabschefs der europäischen Länder und Großbritanniens einberufen und sagen, dass es notwendig wäre, Atomwaffen einzusetzen und sich [zuvor] auf den Einsatz von Atomwaffen gegen Russland vorzubereiten – das stellt eine Bedrohung dar.

Im Gegensatz zu seinen Vorgängern, die auch in den Krieg gegen Russland gezogen sind – Napoleon wie Hitler -, handelt Herr Macron nicht sehr taktvoll. Erstere sagten klipp und klar, Russland erobern und besiegen zu müssen. Offenbar will er dasselbe, aber aus irgendeinem Grund verkündet er, dass es notwendig sei, gegen Russland anzutreten, ohne dass es Frankreich besiege, weil unser Land für Frankreich und Europa eine vermeintliche Bedrohung darstelle.

Emmanuel Macron erklärt regelmäßig voll Stolz, dass er auf jeden Fall den russischen Präsidenten Wladimir Putin anrufen und mit ihm sprechen werde. Er verfügt über solche Möglichkeiten und niemand verbietet es ihm. Im Gegenteil, unser Präsident betont stets, dass er für Kontakte mit allen seinen Kollegen offen wäre.

Was diese, sagen wir es deutlich, unklugen Beschuldigungen angeht, wonach Russland einen Krieg gegen Europa und Frankreich vorbereite, hat Wladimir Putin wiederholt erklärt, dass solche Unterstellungen wahnhaft und unsinnig wären:

Für jeden zurechnungsfähigen Menschen ist es völlig klar, dass Russland so etwas nicht anstrebe!

Wir müssen hingegen die Ursachen des Konfliktes beseitigen, welche der Westen in der Ukraine geschaffen hat, um die Russische Föderation zu unterdrücken, zu beeinflussen und zu bekriegen. Das betrifft in erster Linie die Expansion von NATO. US-Präsident Trump und sein Team verstehen sehr gut, dass dies die Hauptursache [des Konfliktes] darstellt. Sie sprachen öffentlich darüber.

Nachdem die Europäer, aus irgendeinem Grund davon ausgehen, dass die Vereinigten Staaten ihre Interessen verraten hätten, schweigen sie zu all den Ursachen und zum Thema NATO. Im Gegenteil, sie versuchen, innerhalb des Bündnisses eine Kampftruppe aufzustellen, die sie auf dem Territorium der Ukraine stationieren möchten.

Eine weitere Ursache, die wir stets erwähnen, ist, dass die Ukraine daran ging, die russische Sprache, Medien und Kultur gesetzlich verbieten und die kanonische ukrainisch-orthodoxe Kirche verbannen zu lassen. Niemand im Westen hat bisher ein Wort darüber verloren. Obwohl Menschenrechte im Westen bei jeder anderen Gelegenheit ganz oben auf der Agenda stehen.

Zuletzt gab es einen Vorfall zwischen der Europäischen Union und zentralasiatischen Ländern. Davon blieb nicht viel übrig außer Menschenrechte. Obwohl in Zentralasien niemand verbietet, irgendeine Sprache zu sprechen: Weder Russisch noch Französisch. Nur in der Ukraine bleibt es verboten. Zugleich behaupten Offizielle der Administration Selenskyjs, dass die Ukraine «die offenste Demokratie der Welt» darstelle. Europa «schluckt das alles» hinunter und schweigt.

Ich war erstaunt zu hören, dass Herr Emmanuel Macron auf aggressive Art und Weise den Plan Napoleons zur Eroberung Russlands fortsetzen möchte. Während er seine wahren illusorischen Absichten verbarg und begann den russischen Präsidenten Wladimir Putin dafür zu kritisieren, wonach dieser ständig täusche.

US-Präsident Trump sagte hingegen deutlich, dass alles, was er mit Wladimir Putin vereinbart habe, immer eingehalten wurde.

Der französische Präsident Macron zog es vor, dem Beispiel von Selenskyj zu folgen, der nicht zögerte im Oval Office nicht zu lügen und meinte, dass Russland «Vereinbarungen» seinerzeit in Bezug auf den Donbass fünfundzwanzig Mal gebrochen hätte. Das kam von einem Mann, der mit dem Slogan, Frieden zu schaffen an die Macht gekommen war, um die Minsker Vereinbarungen umzusetzen. Später liess er wissen, dass er diese Vereinbarungen niemals erfüllen wollte!

Emmanuel Macron sagte auch, dass Wladimir Putin gegen alles verstossen hätte, was bei einem Gipfel in Paris besprochen worden wäre. Der französische Präsident hat im Dezember 2019 einen Vierer-Gipfel im Normandie Format einberufen, an dem er selbst, die damalige deutschen Bundeskanzlerin, Angela Merkel, der russische Präsident W. Putin und W. Selenskyj teilnahmen. Dabei sollte es, wie die Franzosen und Deutschen ankündigten, um die Rettung der Minsker Vereinbarungen gehen.

Im Zuge der Vorbereitung zu dieser Veranstaltung im Dezember 2019 im Elysee-Palast hatten wir uns auf Experten- und Ministerebene im Konsens auf die Abschlussdokumente dieses Treffens geeinigt: Im ersten Absatz des Dokuments hiess es, dass man sich einig sei, dass die Truppen von der Kontaktlinie sich entlang der gesamten Länge zurückzuziehen hätten. Dem wurde von allen zugestimmt.

Nachdem die Staats- und Regierungschefs sich zusammengesetzt hatten und ihnen das Dokument vorgelegt wurde, auf das sich die Experten und Minister zuvor schon geeinigt hatten, sagte W. Selenskyj, dass er sich nicht darauf einlassen wolle, um die Truppen entlang der gesamten Kontaktlinie abzuziehen, weil die Kontaktlinie dann für immer eine Grenze bleiben würde. So hat er auch die Minsker Vereinbarungen behandelt. Er sagte, er könne nur so weit gehen, die ukrainischen Truppen an drei Punkten der Kontaktlinie zurückzuziehen.

Wir hatten dem zustimmen, obwohl Emmanuel Macron wie auch Angela Merkel unangenehm überrascht schienen. Doch die Fähigkeit dieses Charakters, Gastfreundschaft auf seine Art zu nutzen, ist inzwischen bekannt.

Im Nachhinein möchte ich anfügen, dass an keinem dieser «Punkte», die Selenskyj selbst als Orte angab, ein Rückzug der Truppen von der Kontaktlinie stattfand. Die Ukrainer haben dies vereitelt. Der politische Teil des in Paris angenommenen Dokuments bestätigte, was in den Minsker Vereinbarungen niedergeschrieben war: Die Notwendigkeit, den Sonderstatus der Volksrepubliken Donezk und Luhansk durch eine entsprechende Änderung der Verfassung gesetzlich verankern zu lassen. Dies wurde schriftlich festgehalten. Ein paar Tage später wurde klar, dass Selenskyj nichts unternehmen wollte. Das Filmmaterial liegt vor, denn am Ende des Gipfels im Dezember 2019 in Paris, als die vier Staats- und Regierungschefs bei einer Pressekonferenz an einem Tisch saßen, war zu sehen, wie W. Selenskyj während der Rede von W. Putin sein Gesicht verzog und darüber seine [negative] Haltung zu dem soeben unterzeichneten Dokument deutlich machte.

Jetzt sagt er in seinen so „peppigen“ Reden, dass Russland die Pariser Vereinbarungen nicht erfüllt hätte. Auch die Tatsache, dass die damalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron 2019 in Paris von der Notwendigkeit dieses Gipfels sprachen, um die Minsker Vereinbarungen zu retten, hat sich inzwischen als Lüge herausgestellt. Denn nach diesem Gipfel gaben sowohl der damalige französische Präsident Hollande, der die Minsker Vereinbarungen unterzeichnet hatte, wie auch Bundeskanzlerin Merkel selbst zu, dass sie nichts zu erfüllen beabsichtigten:

Man wollte nur Zeit gewinnen, um die Ukraine mit Waffen hochzurüsten. Man hat gelogen, als man dazu aufrief, die Minsker Vereinbarungen zu «retten»!

Naivität ist in der Politik nicht angebracht. Wir haben nie wieder vor, naiv zu sein!

Frage: Europa diskutiert die Idee, Friedenstruppen in der Ukraine stationieren zu lassen. Ist Moskau immer noch dagegen oder gibt es Spielraum zum Kompromiss?

Sergej Lawrow: Wir sehen keinen Spielraum für einen Kompromiss. Diese Diskussion wird in einer offen feindlichen Absicht geführt. Sie machen keinen Hehl daraus, wozu sie es benötigen würden.

Der französische Präsident Emmanuel Macron, unterstützt vom britischen Premierminister Keir Starmer, möchten W. Selenskyj demnächst nach Washington entsenden, um sich zu «verbeugen». Nach deren Plänen wäre es notwendig, die Feindseligkeiten für einen Monat auszusetzen, zumindest in der Luft und zur See sowie in Bezug auf die Energie-Erzeugungsanlagen. Während dieser Zeit sollten «ihre Truppen» – parallel zur Vereinbarung für die Friedensbedingungen – dann stationiert werden.

Erstens, nachdem man Truppen in das Gebiet gebracht hätte, würde man sich wahrscheinlich nicht mehr auf irgendwelche Bedingungen einigen wollen, weil man vor Ort Fakten geschafft hätte!

Zweitens, hat sich die Trump-Administration auf Fragen von Journalisten hin so geäußert, dass «Friedenstruppen» Gegenstand einer Vereinbarung zwischen den Parteien zu sein hätte. Weder Macron, noch Starmer oder andere Befürworter solcher Truppen in der Ukraine erwähnten dies [uns gegenüber].

Wir würden die Anwesenheit solcher Truppen auf ukrainischem Territorium auf gleiche Weise prüfen, wie wir die mögliche Anwesenheit von NATO in der Ukraine geprüft hätten. Egal, unter welcher «Flagge» diese Operation liefe (EU-Flaggen, Nationalflaggen der Länder, welche die Kontingente stellten), egal, welche Chevrons (sogar Bandera-Chevrons) auf die Ärmel der Uniformen geheftet würden, es würden immer NATO-Truppen bleiben. Aus irgendeinem Grund haben sich die Iren bereit erklärt, ein Kontingent zu entsenden (außerhalb des Nordatlantikbündnisses), sowie Kanada und Australien…

Wir werden auf jeden Fall nicht zuschauen, falls so etwas passierte. Ich möchte noch einmal betonen, dass es sich dabei nicht um eine vermeintlich hybride, sondern um eine direkte, offizielle, unverhüllte Beteiligung von NATO-Ländern an einem Krieg gegen die Russische Föderation handeln würde. Das kann nicht zugelassen werden. Vor allem vor dem Hintergrund der gestrigen nervösen Aussage des französischen Präsidenten Macron, wonach Russland eine Bedrohung für Europa wäre. Wenn das stimmt, dann würden jene Truppen gegen diese Bedrohung gerichtet sein.

Seit Beginn der Speziellen Militäroperation – nachdem 2022 in Weißrussland verhandelt, dann in Istanbul praktisch ein Dokument vereinbart, unterschrieben und paraphiert worden war, dessen Abschluss der damalige britische Premierminister Boris Johnson untersagte, wobei W. Selenskyj dem gehorsam zustimmte – wird uns immer wieder gesagt [auch von E. Macron], dass die Verhandlungen ohne die Ukraine nicht weitergehen dürften, weil Russland und die USA sich auf etwas einigen würden und die Ukraine und Europa am Rande blieben. Sie sagen, dass ohne die Ukraine und Europa es nichts zu vereinbaren gäbe!

Die ganze Zeit über wurde auf verschiedenen, vom Westen aktiv geförderten Foren, auf denen entweder die «Friedensformel» oder die «Siegesformel» von W. Selenskyj diskutiert wurde – inzwischen hat er eine neue Initiative unter einem neuen Namen ins Leben gerufen – im Wesentlichen über Russland ohne Russland diskutiert. Das entspricht kolonialem bzw. neokolonialem Denken.

Einfach ausgedrückt, ist es eine Unverschämtheit, die sie als normales Verhalten betrachten: Ohne die Ukraine darf es kein Wort geben, doch ohne Russland schon!

Kürzlich prahlten der britische Premierminister Keir Starmer und der französische Präsident Emmanuel Macron damit, dass sie etwas zu Papier bringen und W. Selenskyj erklären wollten, was er zu akzeptieren hätte, um es dann US-Präsident D. Trump zu geben und seine Zustimmung zu erhalten.

Nach all dem würde es dem russischen Präsidenten W. Putin vorgelegt werden. Wie verhält sich so etwas gemäss diplomatischer Etikette? Ich weiß, dass Etikette eine Sache der Konvention darstellt. In der realen Diplomatie – ich hier spreche hier nicht von «Etikette», sondern «Anstand» – wird seit langem vom Westen gegen den Anstand verstossen, was nicht weiter überraschend ist.

Ich höre vernünftige Stimmen, auch innerhalb von NATO und der Europäischen Union, die erkennen, dass Macron, um seinen Ruf zu retten, zu absolut unbedachten Dingen, die innerhalb Frankreichs heillos mit Füßen getreten werden, fähig scheint.

***

