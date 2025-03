Heute habe in Kiew ein äußerst fruchtbares Treffen zwischen den diplomatischen Vertretern der Ukraine und des Vereinigten Königreichs stattgefunden – wie der ukrainische Präsident Selenskyj am Samstagnachmittag twitterte. Man habe gemeinsame Schritte besprochen, die „uns dem Frieden näher bringen und die diplomatischen Bemühungen beschleunigen können.„

Außerdem meinte Selenskyj:

„Die Ukraine ist ‚voll und ganz‘ zu dem konstruktiven Dialog verpflichtet, der nächste Woche in Saudi-Arabien mit Vertretern der Vereinigten Staaten stattfinden wird.„

Zudem hoffe er, dass eine Einigung betreffend der notwendigen Entscheidungen und Schritte erzielt werden könne.

„Die Ukraine strebt seit der ersten Sekunde des Krieges nach Frieden. Es liegen realistische Vorschläge auf dem Tisch. Das Wichtigste ist, schnell und effektiv zu handeln.„

– so Selenskyjs Kehrtwende um 180 Grad. Auch er selbst wolle Saudi-Arabien besuchen und den Kronprinzen treffen.

Zeitgleich mit dem ukrainisch-britischen diplomatischen Treffen von Samstag gab Großbritannien die Freigabe der ersten Tranche des nicht rückzahlbaren Darlehens in Höhe von 2,26 Milliarden Pfund bekannt. Welches aus eingefrorenen russischer Finanzanlagen gespeist wurde. Das Geld kann nur für den Kauf von Verteidigungsgütern verwendet werden – also zur Verlängerung des Tötess und Sterbens,

