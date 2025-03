Italien: Gericht spricht in Hafen festgehaltenen Migranten Entschädigung zu

+ Grüne wollen Finanzpaket von Union und SPD nicht zustimmen + Nach Millioneverlust: Biontech kündigt Stellenabbau an + Church of England will Church of Diversity werden + uvm. …

Russische Militärbasis als Zufluchtsort vor Horror in Syrien

Ethnische Säuberungen in der syrischen Küstenregion machen das Land für religiöse Minderheiten gerade zur Hölle. Der vielleicht wichtigste Zufluchtsort ist die russische Militärbasis.

Während westliche Konzern-Medien zwar über die Pogrome des syrischen Al-Kaida-Regimes berichten, wenn auch mit teilweise desinformativem Framing, vergessen sie eines komplett: Die russische Militärbasis in Hmeimim. Diese wurde gerade für Tausende Zivilisten zum Zufluchtsort. Russische Soldaten schützen sie vor den islamistischen Machthabern.

Alawiten, Christen, Drusen & andere Minderheiten, die in der Küstenregion gerade grausam verfolgt werden, suchen dort Schutz. Die Terroristen kommen dort nicht rein. Russland und die USA haben eine Dringlichkeitssitzung im UN-Sicherheitsrat einberufen. Mindestens 800 Zivilisten wurden vom Regime bereits ermordet. Russland, USA und Israel verurteilen das neue Regime in Damaskus scharf, während sich die EU hinter die neuen Machthaber stellt. Mehr noch: Al-Jolani, der neue Machthaber Syriens, der “Dschihadist im Anzug“, wurde für nächste Woche nach Brüssel zu einer „Geber-Konferenz“ eingeladen, das gab die EU-Kommission am heutigen Montag bekannt. Weiterlesen auf tkp.at

„Seenotrettung“ hat „Vorrang“ – Gericht spricht in Hafen festgehaltenen Migranten Entschädigung zu

2018 musste eine Gruppe von Migranten tagelang auf einem Schiff vor der italienischen Küste ausharren. Ein Gericht hat ihnen nun eine Entschädigung zugesprochen. Regierungschefin Meloni kritisiert das Urteil.

Ein Gericht in Rom hat den italienischen Staat zu einer Entschädigungszahlung an eine Gruppe von Migranten verurteilt, die 2018 tagelang auf einem Schiff in einem italienischen Hafen festgehalten worden waren. Seenotrettung sei eine Pflicht, die Vorrang gegenüber Maßnahmen „mit dem Ziel der Bekämpfung illegaler Einwanderung“ habe, begründete das Berufungsgericht in Rom sein Urteil am Donnerstag. Die Höhe der Entschädigung soll ein anderes Gericht bestimmen. Weiterlesen auf welt.de

Anm.: Derartige Verfügungen beweisen, dass Italien, ebenso wie D oder Ö „Richterstaaten“ sind. Wiederholt setzen Gerichte Beschlüsse und Maßnahmen von Regierungen oder Behörden außer Kraft. Besonders häufig tritt findet das statt, wenn die Agenda „Massenmigration“ nicht eliten-konform umgesetzt wird.

Sondervermögen: AfD-Bundestagsfraktion klagt gegen Sondersitzung

Bereits am Freitag kündigt ein AfD-Politiker an, vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Nun tut es ihm die Bundestagsfraktion nach. Grund ist das umstrittene Sondervermögen.

Die AfD-Bundestagsfraktion hat angekündigt, am Montag eine Organklage nebst Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht gegen die Sondersitzung des Bundestages einzureichen. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hatte zuletzt entschieden, die Einladung zu den Sondersitzungen des 20. Deutschen Bundestages für den 13. und 18. März nicht zurückzunehmen.

Laut AfD handelt es sich um eine „fehlerhafte“ Einberufung des Altparlaments zu einer Sondersitzung, „obwohl in vergleichbarer Geschwindigkeit das bereits gewählte, neue Parlament einberufen werden könnte“.

AfD-Politiker klagt ebenfalls gegen Sondervermögen. – Vergangenen Freitag hatte bereits der AfD-Politiker Christian Wirth aus dem Saarland Klage als Eilantrag am Bundesverfassungsgericht gegen das Vorhaben von CDU/CSU und SPD eingelegt, mit dem Bundestag in alter Zusammensetzung ein massives Schuldenpaket beschließen zu lassen. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

Schulden für Verteidigung und Infrastruktur: Grüne wollen Finanzpaket von Union und SPD nicht zustimmen

Union und SPD brauchen eine Zweidrittelmehrheit für ihr Finanzpaket – und damit auch die Grünen-Fraktion. Doch die will die Zustimmung verweigern und die Schuldenbremse nachhaltig reformieren.

Die Grünen wollen dem milliardenschweren Verteidigungs- und Infrastrukturpaket von CDU/CSU und SPD nicht zustimmen. Die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Katharina Dröge, sagte in Berlin, sie und die Co-Vorsitzende Britta Haßelmann hätten der Fraktion empfohlen, nicht zuzustimmen. Parteichefin Franziska Brantner sagte, die Grünen stünden nicht zur Verfügung, um Wahlgeschenke von Union und SPD zu finanzieren. Weiterlasen auf tagesspiegel.de

EU will Überwachung des Kapitalmarkts stärker zentralisieren – nationale Behörden sollen Kompetenzen abgeben

Die EU will mehr Kontrolle über den Kapitalmarkt – und drängt auf eine einheitliche Aufsicht. Ein neuer Entwurf zur geplanten Spar- und Investitionsunion (SIU) sieht vor, dass nationale Behörden Kompetenzen abgeben sollen. (…)

Ziel der SIU ist es, private Ersparnisse in Investitionen zu überführen.

Laut Entwurf werden derzeit etwa 70 Prozent der Ersparnisse von Privatkunden – rund zehn Billionen Euro – in Banken gehalten, die nur geringe Renditen erwirtschaften. Gleichzeitig bestehe ein erheblicher Investitionsbedarf von jährlich 750 bis 800 Milliarden Euro bis 2030, wie der Draghi-Report belegt. Weiterlesen auf apollo-news.net

Millionenverlust bei Pharmafirma: Teure Entwicklung von Krebsmedikamenten – Biontech kündigt Stellenabbau an

Biontech will laut eigenen Angaben mit seinen Krebsimpfstoffen erneut Medizingeschichte schreiben. Doch zunächst kostet das etwas: Das abgelaufene Jahr endet für das Unternehmen mit roten Zahlen.

Für 2024 steht ein dickes Minus: Das Pharmaunternehmen Biontech ist auf dem Weg zur Entwicklung von Krebsmedikamenten deutlich in die Verlustzone gerutscht. Die Folge: ein größerer Stellenabbau. Grund für die roten Zahlen seien, wie das Unternehmen mitteilte, die hohen Investitionen vor allem in teure klinische Studien. Biontech arbeitet unter anderem an der Entwicklung von Krebstherapien auf mRNA-Basis. Grob gesagt soll mittels mRNA dem Immunsystem der Patientin oder des Patienten geholfen werden, Krebszellen anhand bestimmter Merkmale zu erkennen und sie zu zerstören. Weiterlesen auf spiegel.de

Anti-Rassismus-Leitlinien für Christen: Church of England will Church of Diversity werden

Diversity-Wahn statt christlicher Werte: Die Church of England will “diverser” werden und das eigene Wertsystem der Buntheit opfern. In einem neuen “Anti-Rassismus-Toolkit” fordert die Diözese Norwich ihre Gemeinden auf, “nicht zu eurozentrische” Gebete zu sprechen.

Priester sollen das Vaterunser in verschiedenen Sprachen beten lassen, “diverse” Bilder in den Kirchen aufhängen und sich doch bitte mit Feierlichkeiten für ethnische Minderheiten auseinandersetzen (und Geld zu sammeln). Warum nicht gleich zum Islam konvertieren?

Den Kirchen rennen die Mitglieder davon – doch in England scheint man das als Aufforderung zu betrachten, sich noch weiter von den eigenen Gläubigen zu entfernen. Reverend Dr. Ian Paul aus Nottingham findet es laut britischer Berichterstattung “bemerkenswert”, dass in einer fast ausschließlich weißen Diözese Geld für einen Vollzeit-“Rassismus-Beauftragten” ausgegeben wird, während viele Gemeinden dringend mehr Geistliche benötigen. Damit steht er nicht allein: In den Kommentarspalten herrscht allgemeines Kopfschütteln. Weiterlesen auf report24.news

Transgender im Frauen-Boxen: Imane Khelif wird lebenslang gesperrt, nachdem die WBO ihn als Mann anerkannt hat, verliert alle Medaillen und 25 Millionen Dollar Preisgeld

Imane Khelif, ein Boxer, der Transgender Boxer im Frauensport, der einst als eines der größten und vielversprechendsten Talente seiner Generation gefeiert wurde, von der World Boxing Organization (WBO) mit einer lebenslangen Sperre belegt.

Der Entscheidung gingen umfassende Untersuchungen voraus, die dazu führten, dass die WBO Khelif trotz seiner Identifizierung und Karriere in der weiblichen Kategorie als biologisch männlich anerkennt. Infolgedessen wurden ihm alle Medaillen und Titel wieder aberkannt, darunter die olympische Goldmedaille und das mit seinen Leistungen verbundene Preisgeld in Höhe von 25 Millionen Dollar. Weiterlesen auf usanewsus.com

