US-Präsident Biden senil? +UPDATE 10.02.+ Biden verwechselt Ägyptens Staatspräsidenten mit dem von Mexiko (Video)

Dann sprach er etwa eine halbe Minute lang über die gemeinsame Vergangenheit der beiden Länder. Aber in der letzten Minute versank er völlig in seinen Notizen und nur mehr ein kaum verständliches Raunen war zu hören.

“Nun, Herr Präsident, willkommen zurück in Washington, zurück im Weißen Haus. Es ist mir eine Freunde, Sie hier zu haben. Wie ihr wisst, haben wie uns bereits in Israel getroffen.”

So wurde diese Woche auch Hunters Einigung mit der Staatsanwaltschaft in Sachen Steuerbetrug und Waffenbesitz vom Gericht abgelehnt.

Biden war zuvor von den Republikanern aber auch von eigenen Parteikollegen kritisiert worden: Hatte er sich doch geweigert, das Kind als sein Enkelkind anzuerkennen. Nun hat er aber erklärt: Dass “sein in Schwierigkeiten geratener Sohn Hunter ab nun mit der Kindsmutter Lunden Roberts” zusammenarbeite, um “eine Beziehung im besten Interesse des Kindes zu fördern, wobei [Roberts’] Privatsphäre so weit wie möglich geschützt“ werde.

Doch erinnerte sich Hunter Biden in seinen Memoiren aus dem Jahr 2021 an die Begegnung mit der Frau:

In einem Interview mit dem „People-Magazin“ hat nun US-Präsident Joe Biden zum ersten Mal sein siebtes Enkelkind anerkannt, welches sein Sohn Hunter Biden in einem One-Night-Stand gezeugt hatte, als er fast bewusstlos unter Drogeneinfluss stand.

„Vielen Dank an alle. Die Pressekonferenz ist somit beendet. Vielen Dank an alle.“

Daraufhin fingen die Reporter hysterisch an, Fragen zu schreien. Was Biden wütend machte und erwidertere:

Ein doppelter Rassismus in einem einzigen Vergleich also: Gegen die Indianer und gegen die US-Soldaten.

„Nun, was die globale Erwärmung betrifft, so gibt es eine Menge lügender, hündischer, pferdefüßiger Soldaten da draußen.“

“Guten Abend, allerseits. Es ist Abend, nicht wahr? Diese Reise um die Welt in fünf Tagen ist interessant. Nun, einer meiner Mitarbeiter sagte: ‘Erinnern Sie sich an das berühmte Lied ‘Good Morning, Vietnam’? Nun, guten Abend, Vietnam.“

US-Präsident Joe Biden traf am Mittwoch in New York seinen brasilianischen Amtskollegen Luis Inácio Lula da Silva. In einer gemeinsamen Pressekonferenz sprach sich Biden für die Rechte der Arbeitnehmer aus und sprach auch beider Differenzen über die Ukraine an.

Biden, der älteste US-Präsident, ist 80 Jahre alt und kandidiert für eine zweite Amtszeit. Sein Alter und seine Fitness wurden von vielen in Frage gestellt. Sollte er 2024 erneut gewinnen, wäre er am Ende seiner zweiten Amtszeit 86 Jahre alt.

Dabei bezog sich Trump auf einen Vorfall im Juni, als Biden bei der Überreichung von Diplomen bei einer Abschlussfeier an der “U.S. Air Force Academy” in Colorado über einen Sandsack stolperte. Trump bezeichnete den Vorfall damals als “uninspirierend“.

In seiner Ansprache an die Versammelten behauptete Trump, Biden würde sich auf der Bühne verlaufen, “wenn er die Treppe nicht finden kann“.

Und zwar bezog sich seine Aussage auf das Micky-Maus-Ohr am Kopf des kleinen Mädchens. Dann ging er auf sie zu und fragte sie nach ihrem Namen. Das Mädchen antwortete schüchtern: »Katharina.« Der US-Präsident sagte, sie habe einen sehr schönen Namen, wobei das der Name ihrer Mutter sei.

In dem Video jedenfalls verhält sich Joe Biden dem sechsjährigen Mädchen gegenüber sehr seltsam: Bei einem Abendessen, am vergangenen Sonntag, zu Ehren von Militärangehörigen und deren Familien ging der greise US-Präsident auf ein junges Mädchen zu und sagte zu ihr:

“Ich bin wohlmeinend und alt, aber ich weiß, was zur Hölle ich tue.” Und: “Mein Gedächtnis ist in Ordnung.“

Ein peinlicher 388-seitiger Bericht des Sonderermittlers des Justizministeriums, Robert Hur, wurde öffentlich: Demnach soll Biden möglicherweise geheime Dokumente in seinem Haus aufbewahrt habe (z. B. neben dem Hundebett) und sein Gedächtnis soll “erheblich eingeschränkt” sein. Daraufhin berief Biden eine Pressekonferenz ein, in welcher er sagte:

Der Vorfall wurde aufgenommen, als der Präsident Botschaftsmitarbeiter und deren Familien begrüßte, bevor er am internationalen Flughafen Helsinki-Vantaan in die “Air Force One” einstieg: Biden beugt sich dabei über ein kleines Mädchen, legt seinen Mund auf dessen Schulter, neckt es und knabbert an seiner Schulter. Das verängstigte Mädchen drehte später den Kopf von Biden ab, als er versuchte es auf den Kopf zu küssen.

US-Präsident Joe Biden schien an der Schulter eines erschrockenen kleinen Mädchens zu knabbern, als es Helsinki am Donnerstag verließ , berichtet Fox News.

Während 18 Monate seiner Amtszeit verbrachte US-Präsident Joe Biden fast ein Jahr im Urlaub. Laut „RNC Research“ verbrachte er 353 Tage oder fast vierzig Prozent (39,2) seiner Präsidentschaft im Urlaub.

Sein Lieblingsort zum Chillen ist der Strand in der Nähe seines Ferienhauses in Rehoboth Beach, Delaware. Daten vom August 2022 zeigen, dass er in den 18 Monaten seit seiner Wahl eine Rekordzahl von 150 Tagen zu Hause in Delaware verbracht hat.

Auch während des chaotischen Abzugs der US-Truppen aus Afghanistan verbrachte Biden seine “Freizeit” in Camp David.

Trotzdem wies der Sprecher des Weißen Hauses, Andrew Bates, die Kritik an Bidens Reisen zurück:

“Die Präsidentschaft ist eine ununterbrochene Arbeit, die von überall auf der Welt erledigt werden kann. Irgendwo anders als im Weißen Haus zu sein, ist nicht dasselbe wie im Urlaub zu sein. Und Präsident Biden konzentriert sich ständig auf die Themen, die dem amerikanischen Volk am wichtigsten sind.“

Obwohl Bidens Mitarbeiter die Einstufung bestreiten, er arbeite auf Reisen nicht, bestreiten, tritt er die meiste Zeit außerhalb Washingtons normalerweise nicht in der Öffentlichkeit auf, während er sich mit Familie und Freunden entspannt.

Bidens Kommentar wurde sofort von Konservativen in den sozialen Medien aufgegriffen, die die Bemerkung als den letzten in einer langen Reihe solcher Verwirrungen des Präsidenten bezeichneten.

“Es ist schwer zu sagen, aber er verliert eindeutig den Krieg im Irak”, sagte Biden am Mittwoch zu einem Reporter vor dem Weißen Haus, als er gefragt wurde, inwieweit Putin durch die jüngsten Ereignisse in Russland geschwächt worden sei, darunter ein angeblicher Versuch eines Söldneraufstandes.

Biden verwechselt US-Hymne mit indischer (Video)

Mittlerweile blamiert sich der US-Präsident fast jeden Tag: Der jüngste Vorfall ereignete sich während eines Treffens mit dem indischen Premierminister Narendra Modi im Weißen Haus.

Als Biden die indische Hymne hörte, legte er seine Hand auf sein Herz und verweilte 15 Sekunden lang in dieser Position. Wahrscheinlich muss er dann seinen Fehler erkannt haben und senkte langsam seine Hand.

Vernichtende Internet-Kommentare:

“Können wir einen Tag überleben, ohne dass dieses degenerierte Kartoffelleben uns internationale Schande bringt? Gott, wie wurden wir lächerlich gemacht!“

– schrieb ein Kommentator.

“‘Ich schwöre Indien die Treue!’ Was für ein Idiot!“

“Wenn Biden der indischen Hymne Tribut zollt, schwöre ich bei Gott, kann Modi ihn mit nach Hause nehmen.“

– schrieb ein anderer.

Biden auf kritische Frage: “Warum fragen Sie so einen Unsinn?” (Video)

Der US-Präsident kann offenbar mit kritischem Journalismus nicht umgehen. Indem er umgehend einen Reporter nieder bügelte. Dieser hatte ihn zu einem Korruptionsskandal befragt:

“Warum wurden Sie im Ukraine-Dossier des FBI als ‘der große Mann’ bezeichnet? Warum wird dieser Begriff immer wieder in Dokumenten verwendet?”

– so ein Reporter der “New York Post”.

Biden antwortete mit einem feisten Grinsen:

“Warum fragen Sie so einen Unsinn?”

Naturgemäß haben das Weiße Haus und Biden selbst die Vorwürfe zurückgewiesen.

Reporter: “Why did the Ukraine/FBI informant file refer to you as the ‘big guy?'”

