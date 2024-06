Trump verdient wegen 20 Min. Knast 4 Mio. $ damit + Ukraine droht Staatspleite + AfD-Landeschef muß wegen “Södolf” 12.000 € zahlen + Sabitzer knallt die Ösis auf Platz 1 + Erde bekommt zweite Sonne +

Trump vermarktet seine 20 Minuten im Gefängnis und verdient 4 Millionen Dollar damit!



Donald Trump behauptet, während seiner kurzen Haft im Fulton County Jail „gefoltert“ worden zu sein, und verwendet dieses Narrativ, um Geld zu sammeln, indem er Kaffeetassen mit seinem eigenen Polizeifoto verkauft. Das berichtet „The Hill“.

Ein historisches Polizeifoto wird zur Fundraising-Strategie. Eine E-Mail, die am Montag an Unterstützer verschickt wurde, versuchte, emotional auf ihre Empfänger zu wirken: „Ich möchte, dass ihr euch daran erinnert, was sie mir angetan haben. Sie haben mich im Fulton County Jail gefoltert und meinen Mugshot genommen. Also, was habe ich gemacht? Ich habe ihn auf eine Tasse gedruckt, damit es die ganze Welt sehen kann!“, zitiert die „New York Post“ aus der Nachricht.

„Dieses Pack muss raus aus Deutschland“ – Justiz prüft Post von CDU-Politiker

Auf einer EM-Party in Wolmirstedt hatte ein Mann drei Menschen mit einem Messer angegriffen. Die Polizei erschoss den 27-Jährigen. Der CDU-Landtagsabgeordnete Detlef Gürth äußerte sich daraufhin zu dem Vorfall in den sozialen Medien. Dessen nimmt sich jetzt die Justiz an.

Ein 27-jähriger Afghane erstach zunächst einen Landsmann und verletzte anschließend in einer nahe liegenden Gartenanlage drei weitere Personen. Die Polizei erschoss den Mann, als er auch sie attackieren wollte. […] Nun prüft die Staatsanwaltschaft Halle den Post wegen möglicher Hasskriminalität im Internet. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft erklärte, sei bereits unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls eine Vorprüfung von Amts wegen eingeleitet worden. Weiterlesen auf welt.de

Dänemark plant “Klimasteuer” auf Fleisch und Milch

Dänemark will als erstes Land der Welt eine Klimasteuer für Schweinemast- und Milchbetriebe einführen. “Andere Länder werden dazu von uns ermutigt”, sagte Steuerminister Jeppe Bruus am Dienstag.

Eine entsprechende Steuer auf die Treibhausgas-Emissionen der Branche hatte eine Expertenkommission empfohlen. Dänemark, ein großer Fleisch- und Milchprodukte-Exporteur, will auch so sein Ziel erreichen, die Emissionen bis 2030 um 70 Prozent gegenüber 1990 zu verringern. Weiterlesen auf sn.at

Anmerkung: Wieder ein Beweis mehr, dass man unter dem Vorwand „CO²“ die herkömmliche Landwirtschaft gegen Lebensmittelfabriken (Stichwort: Insekten und Algen fressen) ersetzen will.

Gläubiger wollen Geld: Ukraine droht Staatspleite

Der Ukraine droht in wenigen Wochen die Zahlungsunfähigkeit. Bei den Gesprächen mit einer Gruppe von Anleihekäufern habe man sich nicht auf eine Umstrukturierung internationaler Schulden in Höhe von rund 20 Milliarden Dollar (rund 18,7 Milliarden Euro) einigen können, wie es am Montag hieß. Die Zeit drängt: Am 1. August läuft ein zweijähriger Zahlungsstopp aus.

[…]

Schon vor Kriegsbeginn von Schulden geplagt. Die Ukraine war schon vor Kriegsbeginn im Jahr 2022 ein kritisch verschuldetes Land. Nach offiziellen Angaben aus Kiew hat sich die Staatsverschuldung seit Beginn des Krieges verdoppelt. […] Ganz oben auf der Prioritätenliste ist der Zugang zu den internationalen Märkten, denn der Finanzminister weiß: „Starke Armeen müssen durch starke Volkswirtschaften gestützt werden, um Kriege zu gewinnen.“ Quelle: krone.at

„Södolf“: Bayrischer AfD-Landeschef muss 12.000 Euro zahlen

DEGGENDORF – Das Amtsgericht Deggendorf hat das Verfahren gegen den bayerischen AfD-Landesvorsitzenden Stephan Protschka gegen eine Geldauflage in Höhe von 12.000 Euro eingestellt. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte Strafantrag gestellt, weil er sich durch eine Rede beim Politischen Aschermittwoch 2023 beleidigt fühlte.

Protschka hatte den bayerischen Regierungschef in einer typischen Aschermittwoch-Rede wegen dessen harter Corona-Politik als „Landesverräter“ und „Södolf“ bezeichnet. Der Verteidiger des AfD-Politikers sagte, der Bundestagsabgeordnete habe lediglich Begriffe eines Vorredners aufgegriffen. Ihm sei es nicht darum gegangen, Söder zu beleidigen, sondern einen Beitrag zur politischen Auseinandersetzung zu leisten. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Astronomen sicher: Unsere Erde bekommt eine zweite Sonne

Der Stern kommt unserem Planeten gefährlich nahe. Die Sonne sorgt auf der Erde für Licht und Wärme. Jetzt haben Forscher herausgefunden, dass die Erde eine zweite Sonne bekommt.

Österreichische Astronomen haben entdeckt, dass ein Stern namens Gliese 710 aus dem Sternbild Schwan mit rasanten 50 000 km/h auf unser Sonnensystem zusteuert – und für uns zu einer weiteren Sonne wird. Das zeigen die Daten des europäischen Weltraumteleskops Gaia, das eine präzise 3D-Karte von Himmelskörpern erstellt. Momentan noch 60 Lichtjahre entfernt, wird er sich in den nächsten 1,29 Millionen Jahren der Erde deutlich nähern. Weiterlesen auf bild.de

Rangnick-Ekstase: Sabitzer knallt die Ösis auf Platz 1

Österreich gewinnt gegen die Niederlande mit 3:2 und erringt den Gruppensieg. Welch großartiger Erfolg der ÖFB-Auswahl! Dieser war nicht etwa glücklich, sondern durchaus verdient. Vom Anpfiff weg legten die Kicker aus der Alpenrepublik entschlossen los, waren anfangs spielbestimmend, profitierten vor 68.363 Zuschauern im Berliner Olympiastadion aber auch von einem niederländischen Eigentor.

Für die knappe Pausenführung reichte das, doch schon zum Ende der ersten Hälfte steigerte sich die Elftal, legte nach Wiederbeginn nochmals zu. Nun hatten die Jungs in Oranje zügig Erfolg. Doch die Österreicher hatten heute immer eine Antwort, gingen im zweiten Durchgang höchst effizient zu Werke. Beide Torschüsse saßen. Die Highlights der EM-Partie Holland gegen Österreich im Video hier auf bild.de

