Während Personen, die hier ein Leben lang gearbeitet haben in der Rente oft nicht mal wissen, wie sie über die Runden kommen sollen, ist für Leute, die ungebeten und vielfach illegal hier einreisen das Beste gerade gut.

Anders ist nicht zu erklären, warum sogenannte „Flüchtlinge“ die es durch eine Reihe sicherer Drittstaaten nach „Germoney“ geschafft haben, mitunter „vorläufig“ in 4-Sterne-Hotels untergebracht werden, um dann in noblen Appartements zu landen. Dort angekommen, finden die „Schutzsucheden“ auch einen Komfort vor, der Käufern von solchen Unterkünften in der Regel nicht geboten wird: z.B. Einbauküchen, wie hier in Berlin.

Auch Ukrainer werden einziehen

Auf der Brache einer ehemaligen Gärtnerei an der Kirchstraße im Berliner Bezirk Pankow wurde seit zweieinhalb Jahren gebaut. Jetzt sind die 61 Apartments fertig. Einziehen werden hier Ende des Monats Asylbewerber und Ukrainer, berichtet BILD. Auch dieser edle Menschenschlag zählt seit Kriegsbeginn zu einer privilegierten Klasse von Personen, denen es an nichts hier fehlen soll, obwohl es in der Ukraine (besonders im westlichen Teil) Gebiete gibt, wo von einem Krieg weit und breit nichts zu sehen ist und wo in noblen Resorts neureiche Proleten mit unserem Steuergeld die Puppen tanzen lassen.

Das alles scheint den überwiegenden Teil der Wähler nicht zu stören – dank solcher Verblendeten und Getäuschten sind derartige Miss- und Zustände überhaupt erst möglich. Wer solche Auswüchse stoppen will, muss in Deutschland die AfD und in Österreich die FPÖ wählen. Einen anderen Ausweg gibt es nicht.

