Paris: “Soziale Säuberungen” von Migranten anlässlich der Olympiade (Videos)

Wegen der Olympischen Sommerspiele ab 26. Juli in Paris hat es sich aufgehört mit der Willkommenskultur. Macron will offenbar die abschreckenden Folgen seiner Multikulti-Migrationskultur vor den Augen der Welt verstecken. Und er wird darin von den westlichen Zensurmedien gedeckt, welche die peinliche Vorgehensweise zensieren.

Nun geht die Pariser Stadtverwaltung deshalb hart gegen jene sozialen Schandflecken vor, indem sie Zeltlager und Schlafplätze mit schwerem Gerät niederreißt und die wenigen Habseligkeiten der Migranten in Container schmeißt. Durchgeführt wird alles von Personal in weißen Schutzanzügen und Gesichtsmasken. Man fürchtet ansteckende Krankheiten.

Die Migranten wurden dann in Busse Hunderte von Kilometern in die Bretagne oder noch weiter weg, nach Bordeaux, verfrachtet. Laut Hilfswerk “Le Revers de la Médaille” (“Die andere Seite der Medaille”) wurden seit 2023 genau 12.545 Menschen aus Paris abgeschoben – eine Steigerung um 38,5 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren. Die liberalen Willkommens-NGOs sprechen von “sozialer Säuberung”.

Besonders demütigend: Nachdem die Behörden die illegalen Zeltlager in der Hauptstadt abgebaut hatte, verweigerten sie den Miserables die Rückkehr, ohne ihnen jedoch eine sichere Unterkunft anzubieten. Berichten zufolge wurden auch Tageszentren, Lebensmittelausgabestellen und nächtliche Aufnahmezentren geschlossen.

🇫🇷A párizsi olimpia előtt a hatóságok megtisztították a várost a hajléktalan migránsoktól… pic.twitter.com/SdVXhqgQiB — Bede Zsolt (@Bede_Zsolti) July 21, 2024

Was man noch vor der “Säuberung” in Pais zu sehen bekam, zeigten wir in unserem “woken Städtequiz” vor ein paar Monaten:

