Nach mRNA-Impfkampagne „explosionsartiger“ Anstieg von Pflegefällen

Nach drei Jahren mRNA-Impfkampagne nun „explosionsartiger“ Anstieg von Pflegebedürftigen

Nun würden die Pflegefälle in Deutschland „plötzlich explodieren“. Statt wie erwartet 50.000 Menschen, sind nun 360.000 Menschen auf Pflege angewiesen. Alles nur ein Zufall, ohne jeden Zusammenhang? Entscheiden Sie selbst.

Könnte es auch mit der ach so sicheren, geprüften und wirkungsvollen Impfung zu tun haben, die von Politik und Pharmaindustrie als frei von Nebenwirkungen angepriesen wurde? Es gab sogar Medienberichte, dass Langzeitfolgen völlig auszuschließen wären. Es ist heute wohl in jedem deutschen Systemmedium ein wichtiges Thema: Die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland ist förmlich „explodiert“. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gibt sich diesbezüglich betont ratlos. Unterdessen sind die Systemschreiberlinge allerorts um das richtige Framing bemüht. Die Überalterung und das ohnehin marode deutsche Pflegesystem wären das Problem. […] Herzschäden, Hirnschäden, völlige Kraftlosigkeit, neurologische Ausfälle. Das sind nur einige Stichworte zu den zahlreichen Krankheitsbildern, die seit 2021 gehäuft zu sehen sind. Weiterlesen auf report24.news

+++

Wahlkampf in Thüringen: SPD-Bürgermeister AfD-Plakate ab

In Probstzella hängt ein Bürgermeister der SPD in der Nacht von Dienstag auf Mittwoche mit seinem Sohn AfD-Plakate ab. Die beiden Mitglieder einer selbsternannten „demokratischen Partei“ wurden von der AfD angezeigt.

SPD Bürgermeister Sven Mechthold von Probstzella und “Möchtegern” Juso-Politiker Leon Mechthold heute Nacht beim Beschädigen u Abhängen von #AfD Plakaten erwischt. Wieviele Plakate der beliebtesten Partei in Thüringen haben die Antidemokraten der #SPD schon unerkannt zerstört? pic.twitter.com/US69Hchokg — Wendezeit Hannover (@WendezeitH) August 14, 2024

+++

„An Lebenserwartung anpassen“ – CDU plant, höheres Renteneintrittsalter zügig durchzusetzen

Die Sicherung der Rente ist ein ebenso dringliches wie politisch heikles Thema. Besonders, dann wenn man immer mehr Leute ins Land läßt, die nicht gekommen sind um zu arbeiten. Die Vorsitzende der CDU-Mittelstandsvereinigung MIT, Gitta Connemann ist überzeugt, dass die Deutschen zukünftig länger arbeiten müssen.

Sollte ihre Partei die Regierung übernehmen, könnte der Plan schnell umgesetzt werden. Die CDU erwägt im Falle einer Regierungsübernahme schnell eine Anhebung des Rentenalters. „Es wird auch im Regierungsprogramm – wie im Grundsatzprogramm – stehen müssen, dass wir die Regelaltersgrenze an die Lebenserwartung anpassen“, sagte die CDU-Politikerin der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“.

+++

Neuer Kurs: Kasachstan will Russland-Sanktionen „nicht blind folgen“

Astana bekannte sich früher öffentlich zu Russland-Sanktionen. Jetzt stehen eigene Wirtschaftsinteressen an erster Stelle, sagt Vizepremierminister Serik Schumangarin, stellvertretender Premierminister und Minister für Handel und Integration Kasachstans.



In Gesprächen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) betonte Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew im letzten Jahr, sein Land halte westliche Sanktionen gegen Russland ein. Jetzt schlägt Astana verbal einen neuen Kurs ein und verspricht, die wirtschaftlichen Interessen des eigenen Landes in den Vordergrund zu stellen. Das zentralasiatische Land „wird den Sanktionen nicht blind folgen“, wenn sie inländische Unternehmen betreffen würden, die als Hauptarbeitgeber in ihrer Region fungieren, sagte Serik Schumangarin, der amerikanischen Nachrichtenagentur Bloomberg. „Wir werden nicht zulassen, dass unsere eigenen Produzenten vom Handel ausgeschlossen werden“, bekräftigte Schumangarin. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

+++

Russische Militärbehörde: harte Reaktion im Fall eines Angriffs auf AKW Kursk

Russland wird sofort auf jeden Versuch der Ukraine reagieren, das Kernkraftwerk Kursk anzugreifen, teilt das russische Verteidigungsministerium mit. In einer Nachricht auf dem Telegram-Kanal der Behörde heißt es:

“Für den Fall, dass das Kiewer Regime beginnt, kriminelle Pläne umzusetzen, die darauf abzielen, eine vom Menschen verursachte Katastrophe im europäischen Teil des [eurasischen] Kontinents mit radioaktiver Verseuchung großer Territorien herbeizuführen, werden sofort harte militärische und militärtechnische Reaktionsmaßnahmen ergriffen.”

Es wird betont, dass das russische Verteidigungsministerium die über unabhängige Kanäle erhaltenen Informationen ernst nimmt, die auf Kiews Vorbereitungen für einen Angriff auf das Atomkraftwerk Kursk hinweisen. Diese Aktionen werden als direkter Verstoß gegen das Übereinkommen zur Bekämpfung nuklearterroristischer Handlungen betrachtet, heißt es in der Erklärung.

+++

Ukraine-Armee gehen deutsche Waffen aus

Das deutsche Verteidigungsministerium schlägt Alarm!

Ein internes Papier aus dem Ministerium von Boris Pistorius enthüllt: Der ukrainischen Armee gehen die deutschen Waffen aus. Und Deutschland kann sie nicht ersetzen. Mehr noch: Die gesamte militärische Unterstützung der Ukraine ist „gefährdet“. Quelle: bild.de

+++

WSJ-Bericht: USA versorgen Ukraine angeblich nicht mit Informationen

Washington gibt keine Informationen über Ziele auf russischem Territorium an Kiew weiter, weil es nicht als Teilnehmer an der Operation der ukrainischen Streitkräfte im Gebiet Kursk angesehen werden will, so das Wall Street Journal (WSJ) unter Berufung auf einen hochrangigen US-Beamten.

Das WSJ zitiert westliche Experten mit der Aussage, die Ukraine habe bis zu 6.000 Soldaten für den Angriff auf das Gebiet Kursk und weitere 4.000 für Hilfsaufgaben im Gebiet Sumy eingesetzt. Die Vorbereitungen für den Angriff seien seit dem Frühsommer im Gange gewesen, als man Drohnenangriffe auf verschiedene Ziele durchgeführt habe, so die Zeitung. Einer anderen Quelle des WSJ zufolge stammte ein großer Teil der Truppen aus den Reservekräften, die die Ukraine mit westlicher Unterstützung für Operationen in diesem und im nächsten Jahr aufgebaut hat.

+++ SPORT +++

Kurz nach F1-GP: Hungaroring-Boxen liegen in Schutt und Trümmern!

Noch vor wenigen Wochen haben mehr als 300.000 Rennsport-Begeisterte rund um den Grand Prix von Ungarn am Hungaroring die Nacht zum Tag gemacht, doch nun ist alles anders – statt Formel-1-Fans in rauen Massen gibt’s jetzt viel Schutt und Trümmer zu sehen!

We told you that it is going to happen… less than a month after the Hungarian GP, and next phase of the redevelopment works is happening at an F1 pace.#hungaroring #F1Hungary #HungarianGP #redevelopment #marketepito #bayerconstruct pic.twitter.com/Ud68yekcvS — Hungaroring (@HungaroringF1) August 14, 2024

Die Boxen-Anlagen sind praktisch dem Erdboden gleichgemacht, an Rennen ist nicht zu denken. Aber keine Sorge: Es handelt sich um keine Stilllegung der Strecke, einen kriegerischen Akt oder Terrorismus – sondern „nur“ um eine tiefgreifende Renovierung bzw. einen massiven Umbau, damit der Hungaroring der Formel 1 auch in den kommenden Jahrzehnten (?) ein guter Gastgeber sein kann. Quelle: krone.at

+++

Hier geht es zu den letzten SHORT NEWS

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

Views: 491