Bild: Alexandra Koch

Das neue, von der WHO zum Gesundheitsnotstand erklärte Mpox-Virus ( Affenpocken) hat in Afrika einigen Hundert Menschen das Leben gekostet. Die Bundesregierung plant nun 100.000 Impfdosen an die betroffenen Länder zu spenden. Weitere Unterstützungen wurden ebenfalls bereits seitens Deutschlands zugesagt.

Pharma-Umsätze dürfen nicht „einbrechen“

Deutschland spendet nun also für den Kampf gegen die Krankheit Mpox in Afrika 100.000 Dosen Impfstoff an die betroffenen Länder. Der Impfstoff solle angeblich aus Beständen der Bundeswehr kommen, erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Damit unterstütze die Bundesregierung die internationalen Bemühungen zur Eindämmung von Mpox insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent, wie auch die Tagesschau berichtet hatte.

Die Impfstoff-Spenden sollten nach Angaben des Auswärtigen Amts auf dem schnellsten Weg in die betroffenen Länder geliefert werden, wie genau ist jedoch noch nicht geklärt. Hebestreit bestätigte überdies, dass kurzfristig ein mobiles Labor zum Nachweis des Mpox-Virus’ in die Demokratische Republik Kongo geliefert werde, wie es Entwicklungsministerin Svenja Schulze vor wenigen Tagen angekündigt hatte.

Mittelfristig werde Deutschland zusammen mit europäischen Partnern die Afrikanische Union auch beim Aufbau einer lokalen Impfstoffproduktion unterstützen.

Testlabor und Aufbau lokaler Impfstoffherstellung

Die Bundesregierung unterstütze die betroffenen Länder, etwa die Demokratische Republik Kongo, zugleich über die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit Geld und bringe zudem Expertisen deutscher Fachinstitutionen ein, hieß es dazu. Fachleute würden trainiert, damit sie Symptome der Krankheit erkennen und die Bevölkerung über Präventionsmaßnahmen aufklären könnten.

Die WHO hatte kürzlich wegen der Mpox-Ausbrüche in Afrika und einer neuen, deklariert womöglich gefährlicheren Variante des Virus die höchste Alarmstufe ausgerufen. Der Großteil der, in diesem Jahr bereits knapp 20.000 offiziell erfassten Fälle wird aus der Demokratischen Republik Kongo gemeldet, wo es zu mehreren Hundert Todesfällen gekommen war. Betroffen seien auch Burundi und weitere benachbarte Länder.

Deutschland zeigt sich einmal wieder als „Hilfe-Weltmeister“ einer Ampel der für andere Länder und Kontinente nichts zu teuer zu sein scheint, während die eigene Bevölkerung den „Gürtel massiv enger schnallen“ muss.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.