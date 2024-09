Gefährliche Eskalation: Niederlande erlauben Waffeneinsatz in Russland – auch F16

+ ARD ruft zur Corona-Impfung auf + Karte will das Ausmaß der Gewalt zeigen + Farbanschläge auf Luxusziele: 350.000 Euro Schaden + Stadt Essen zahlte eine Viertelmillion für Kampf gegen AfD-Parteitag +uvm. …



Die Impf-Dauerwerbesendung geht weiter: ARD ruft zur Corona-Impfung auf

Rundfunkgebühren bei der Arbeit: Im ARD-Mittagsmagazin beklagte man am 4. September einen laschen Umgang mit Covid-19 und pries die neuen Corona-„Impfstoffe“ an wie Sauerbier. Archivmaterial? Nein nein, der Beitrag ist aktuell und stammt tatsächlich aus dem Jahr 2024. BioNTech muss schließlich neue Vakzine an den Mann bringen.

Während durch die RKI-Protokolle und Aussagen von RKI-Chef Schaade das Corona-Narrativ endlich auch vor deutschen Gerichten kritisch hinterfragt wird (Report24 berichtete), bleibt die ARD ihrer Linie treu: Im Mittagsmagazin am 4. September bewarb man eifrig die neuesten Covid-Vakzine. Das weisungsgebundene RKI, das aktuell massiv in der Kritik steht, empfehle „Menschen mit Risiko für einen schweren Verlauf“, ihren „Immunschutz“ jetzt aufzufrischen. Weiterlesen auf report24.news

+++

Ukraine-Krieg: Niederlande erlauben Waffeneinsatz in Russland

Die Ukraine drängt seit Längerem darauf, vom Westen gelieferte Waffen auch auf Ziele auf russisches Staatsgebiet richten zu können. Während die USA und Deutschland noch zögern, wagen sich die Niederlande nun aus der Deckung hervor.

„Die Ukraine darf unsere Waffen auf russischem Territorium einsetzen, um sich gemäß dem Völkerrecht zu verteidigen“, sagte Verteidigungsminister Ruben Brekelmans am Montag der „FAZ“. Er ermutigte zugleich andere westliche Länder, die Einsatzbeschränkung für von ihnen gelieferte Waffen aufzuheben. Die Ukraine habe ein Recht auf Selbstverteidigung, so Brekelmans. Laut Brekelmans gilt diese Erlaubnis ausdrücklich auch für die zugesagten F-16-Kampfflugzeuge. Weiterlesen auf krone.at

+++

„Messer, Machete, Stichverletzung“ –Diese Karte will das Ausmaß der Gewalt zeigen

Attacken mit Stichwaffen nehmen in Deutschland derzeit gefühlt stark zu. Aber ist dem wirklich so? Eine neue Website sammelt Daten über Angriffe in Echtzeit. Andreas Ziegler hat Messerinzidenz.de programmiert. Auf welt.de erzählt er, was ihn antreibt.

Aber geben die Zahlen das wirklich her? Bei der Diskussion helfen soll eine Website: Messerinzidenz.de. Dort werden täglich mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) polizeilich protokollierte Messerattacken dokumentiert und visualisiert. Ausgedacht hat sich das der Software-Entwickler Andreas Ziegler. Der 32-Jährige lebt in Frankfurt/Main. Mit seinem Datenprojekt arbeitet er seit Juli 2024 daran, die von vielen Menschen gefühlte Bedrohung im öffentlichen Raum transparent zu machen. […] Die Datensammlung auf meiner Seite hat jetzt erst begonnen. Eine rückwirkende Erfassung wäre leider nicht für alle Bundesländer möglich und würde ein unvollständiges Bild liefern. Vorjahreswerte gibt es also erst nächstes Jahr. Weiterlesen auf welt.de

+++

„Letzte Generation“-Anhänger wegen Farbanschlägen auf Luxusziele angeklagt

Ein Anhänger der „Letzten Generation“ steht wegen großflächiger Sachbeschädigung vor Gericht. Unter anderem auf Sylt soll der Klimaradikale mitgewütet haben – die Schäden gehen in die Hunderttausende.

BERLIN – Nach mehreren Sachbeschädigungen in Schleswig-Holstein hat die Berliner Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen Anhänger der „Letzten Generation“ erhoben. Sie wirft dem heute 20-Jährigen vor, im Juni vergangenen Jahres zusammen mit drei weiteren Personen Farbanschläge verübt zu haben, die einen Sachschaden von mehr als 350.000 Euro verursachten. Innerhalb von zwei Wochen habe die klimaradikale Gruppierung mit einem präparierten Feuerlöscher, der orange Farbe enthielt, eine Privatyacht in Neustadt in Holstein angegriffen, auf Sylt eine Hotelbar (Bild oben) verwüstet sowie eine Galerie-Fassade besprüht. Weiterlesen auf junge-freiheit.de

+++

EU: Kommissar-Portfolio von der Leyens birgt mehr finanzielle Belastungen für Nettozahler

FPÖ-EU-Delegationsleiter Vilimsky: “Von der Leyen erfüllt ihren ‘Deal’, der ihr die Wiederwahl als Kommissionspräsidentin gebracht hat und schröpft Nettozahler wie Österreich.”

Als „schwerwiegende finanzielle Belastung für Österreich“ bezeichnete heute, Montag, der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Harald Vilimsky, das von EU- Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen präsentierte Kommissar-Portfolio. Während südeuropäische Länder die einflussreichen Vizepräsidentenposten erhalten, soll Polen für das Haushaltsressort verantwortlich sein. „Es ist kein Geheimnis, dass genau diese Länder für höhere EU-Ausgaben und neue Gemeinschaftsschulden eintreten. Zudem ist offensichtlich, dass Frau von der Leyen ihren Teil des ‘Deals’ gegenüber den Ländern einhält, die sie als Kommissionspräsidentin bestätigt haben“, betonte Vilimsky. Weiterlesen auf fpoe.at

+++

Pleite, aber Hauptsache Haltung zeigen: Stadt Essen zahlte eine Viertelmillion für Kampf gegen AfD-Parteitag

Eine Anfrage der AfD im Essener Stadtrat ergab, dass die Stadt insgesamt sagenhafte 230.218 Euro Steuergeld verschwendete, um den AfD-Parteitag in der Grugahalle Ende Juni zu verhindern – und das, obwohl ein juristisch einwandfreier Vertrag vorlag.

Die Beauftragung einer Rechtsanwaltskanzlei schlug mit rund 91.818 Euro zu Buche, 124.900 Euro fielen für die Verfahrensbetreuung des anhaltenden Rechtsstreits mit der AfD an und noch einmal 13.500 Euro ließ sich die viertgrößte Stadt NRWs die Erarbeitung eines “Rechtsgutachtens” kosten. Das alles geschah nur, damit CDU-Oberbürgermeister Markus Kufen und der Stadtrat sich als heldenhafte Recken im „Kampf gegen Rechts“ inszenieren konnten – obwohl von Anfang an klar war, dass der Rechtsstreit mit der AfD keinerlei Aussicht auf Erfolg hatte. Weiterlesen auf journalistenwatch.com

+++

USA: Von Gefängnisinsel ins Krankenhaus – Not-OP bei Harvey Weinstein

Der frühere Filmmogul Harvey Weinstein (72) ist wegen eines akuten gesundheitlichen Notfalls von seiner berüchtigten New Yorker Gefängnisinsel in ein Krankenhaus verlegt worden.

NEW YORK – Der Anwalt des 72-Jährigen bestätigte, dass der verurteilte Sexualstraftäter für eine Not-Operation von Rikers Island in eine Klinik gebracht wurde. Unklar blieb zunächst, wie ernst Weinsteins Zustand ist. Der einst in Hollywood übermächtige Weinstein wurde 2020 wegen Sexualdelikten in einem zu 23 Jahren Haft verurteilt – die zahlreichen ihm vorgeworfenen Übergriffe auf Frauen hatten die MeToo-Bewegung maßgeblich ins Rollen gebracht. Ende April hat ein Berufungsgericht in New York das Urteil wegen Verfahrensfehlern aber überraschend aufgehoben. Weiterlesen auf TAG24

+++ SPORT +++

America’s Cup: Halbfinale ist fix – Alinghi erreicht das Minimalziel

Alinghi bleibt beim America’s Cup im Rennen: Das Schweizer Syndikat steht im Halbfinal der Herausforderer, weil das französische Boot am Montag in der 1. Regatta verlor, steht das Weiterkommen von Alinghi schon vor dem Duell mit Luna Rossa fest.

Dieses Duell fiel ins Wasser, weil die Italiener disqualifiziert wurden, weil sich das italienische Boot nicht rechtzeitig im Startbereich einfand. Die Hydraulik am rechten Foil hatte ihren Dienst versagt. Damit wurde Luna Rossa disqualifiziert, der Punkt ging an Alinghi. Auf wen Alinghi im Halbfinal trifft, ist noch nicht bekannt. Quelle: srf.ch

+++

Hier geht es zu den SHORT NEWS von gestern:

