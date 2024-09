Grün-Deutschland: Der Zusammenbruch

“In Dresden stürzt eine wichtige Verkehrsbrücke über die Elbe ein. Kein Einzelfall. Schienen, Brücken, Straßen – überall bröselt und bröckelt es. Das kommunale Straßennetz ist 714 000 Kilometer lang – ein Drittel davon ist marode! Laut ADAC gibt es „erheblichen Sanierungsstau.“ Gründe seien mangelnde finanzielle Mittel, Personalengpässe und zeitaufwendige Planungsverfahren.” (BILD)

Es gibt Bilder, deren Macht von beinahe biblischer Nachhaltigkeit sich ins Kollektiv-Gedächtnis der Menschheit einbrennen:

Die “Hindenburg” (1937)

Am 6. Mai 1937 explodierte das größte Luftfahrzeug der Menschheitsgeschichte, der Zeppelin “Die Hindenburg”, nach einem zweitägigen Atlantik-Flug beim Landeanflug im amerikanischen Lakehurst.

Die “Titanic” (1912)

Am 14. April 1912 kollidierte das damals größte und luxuriöseste Passagierschiff der Welt, die Titanic, während einer Atlantiküberquerung im eisigen Nordatlantik mit einem Eisberg und sank innerhalb von 2 Stunden und 40 Minuten.

Es wurde viel geschrieben über die (im Nachhinein) schier unglaubliche Verkettung von Zufällen und Nachlässigkeiten, die zu diesen Katastrophen führten. Viel wichtiger ist aber, dass nach diesen Ereignissen die Welt nicht mehr so sein konnte, wie sie vorher war. Dass sie etwas zu Ende gebracht haben, was vorher bereits morsch geworden war.

Der Niedergang des Westens in drei Akten

Sowohl die “Hindenburg” also auch die “Titanic” symbolisierten den Niedergang einer allumfassenden Technik-Allmacht-Gläubigkeit. Und beide Katastrophen warfen ihre Schatten voraus auf zwei kulturelle Untergänge des Abendlandes: Genau zwei Jahre und dreieinhalb Monate nach der “Titanic”, am 28. Juli 1914, taumelte das alte Europa in einen Weltenbrand, den Ersten Weltkrieg. Von diesem Alptraum hat es sich nie wieder richtig erholt. Ebenfalls zwei Jahre und vier Monate nach der “Hindenburg” löste Adolf Hitler mit seinem Überfall auf Polen den Zweiten Weltkrieg aus.

“Notre Dame” brennt (2019)

Am 15. April 2019, gegen 18,50 Uhr, eine Stunde vor der staatstragenden Ansprache des französischen Staatspräsidenten Macron, nur eine Woche vor Ostern, dem höchsten liturgischen Fest der Christenheit brach in der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame ein Feuer aus, das sich rasend ausbreitete.

Der Brand steht als Fanal für den endgültigen Niedergang eines ehemals weltbeherrschenden Kontinents aus dem Tradition der griechisch-römischen Antike in Transformation zum Christentum un der Aufklärung hinunter in postmodern-vulgäre Beliebigkeit. Und gerade Notre-Dame steht wie kein anderes Bauwerk für Macht, Größe, Herrlichkeit und nachhaltiges Beharrungsvermögen des christlichen Abendlandes. Teile seines Dachstuhls stammen aus dem 13. Jahrhundert.

Man muss kein Apokalyptiker sein, um zu erkennen, dass hier mehr abbrannte als eines der kostbarsten Juwelen der Menschheits-Architektur. Der unfassbare Schrecken wäre derselbe, wenn es den Taj Mahal in Indien, die Kaaba in Mekka getroffen hätte.

Es ist, als hätte hier ein (des Glaubens an sich selbst und seine Zukunft) verlustig gegangenes christlich-abendländisches Europa aus autogenem Kulturhass selbst die Flammen an sich gelegt. Oder aber auch aus purer nachlässiger Indifferenz sich selbst gegenüber. Wie wäre es sonst zu erklären, dass man bei einem solch eminent bedeutenden Symbol nicht einmal willens war, während laufender Renovierungsarbeiten Feuerwachen aufzustellen?

Post-68er-Deutschland: Schlafendes Finale Furioso vor den Katastrophen

Eingestürzte Dresdner Carolabrücke Ex-Bundeskanzlerin Merkel Ex-Ministerpräsidentin Dreyer auf Nach-Inspektion der Ahrtal-Katastrophe Ex-CDU-Kanzler-Kandidat ge-lächt-ert bei Kondolenz-Akt zur Ahrtal-katastrophe

Und dieser Kulturhass erreicht nun in einer blindwütigen-unfähigen Post-68er-Polit-Cancel-Culture-Truppe sein finale furioso.

Doch steht dieser Niedergang, als Wiederholung von Geschichte, unter einer merkwürdigen Mischung aus Tragik und vulgärer Unwissenheit einer grünen Zivilversager-Polit-Truppe. Welche – beinahe ein ganzes Jahrzehnt – nicht die Katastrophe ihrer irrsinnigen illegalen Multikulti-Willkommens-Party wahrnehmen wollten. Und: Das deutsche Volk ist diesen Verführern erneut wieder auf den Leim gegangen.

Doch – wie damals in den von alliierten Bombern zerfetzten Städten – wollten diesen offensichtlichen Niedergang faktisch existierender bürgerkriegs-ähnlicher Zustände, mit Multikulti-Messert-Attacken und -Gruppen-Vergewaltigungen, die allermeisten in ihrer Nany-Spaß-Gesellschaft nicht mehr wahrnehmen:

Die Ahrtal-Flutkatastrophe mit ihren 134 Toten war nur deshalb so verheerend ausgefallen, weil die verantwortlichen Polit-Eliten deren Kommen nicht einmal mehr zur Kenntnis nehmen wollten und sich schlafen legten.

„Keine Antwort hatten ALLE Bundes-, Landes- und Lokalpolitiker aber auf die eine, die ALLES entscheidende Frage: Warum gab es keine wirksamen, flächendeckenden Warnungen VOR der Flut, und das in jedem von der Neun-Meter-Welle bedrohten Ort?“ (bild)

„Ist mir egal, ob ich schuld am Zustrom der Flüchtlinge bin… Jetzt sind sie nun mal da…!“ (Merkel, welt)

Denn so wie damals die Mutter der Nation, Merkel, mutternhaft-altbacken auf den Kontrollverlust an den deutschen Grenzen reagiert haben soll, scheinen sich nun auch die Verantwortlichen für das Desaster bezüglich der Nicht-Informationspflicht zur Hochwasserwarnung („Nicht gewarnt !“ – bild) in dieser Nonchalance zu gefallen…:

„Da können Sie die besten Vorsorge- und Warnsituationen haben… Das Ereignis geschah mitten in der Nacht.“ (Innenminister von Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz, 58, SPD)

September 2015: „Die Grenze bleibt offen…“

An einem warmen Spät-Sommerwochenende (12. – 13. September 2015, ab 17h30 bis weit nach Feierabend hinaus) löste eine gescheiterte Krisen-Telefonkonferenz deutscher Spitzenpolitiker (Bundeskanzlerin Merkel, Kanzleramtschef Altmaier, Innenminister de Maizière (alle CDU), dem CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer sowie Außenminister Steinmeier (SPD) und SPD-Chef Gabriel) die Flüchtlinks-Katastrophe aus. Es war ein tragisch-komisches Versagen: „

“Die Grenze bleibt offen, nicht etwa, weil es Angela Merkel bewusst so entschieden hätte… Es findet sich in der entscheidenden Stunde schlicht niemand, der die Verantwortung für die Schließung übernehmen will.“ (Robin Alexander: „Die Getriebenen“)

Ein anderes ikonisches Bild zeigt den Zusammenbruch der einstigen westlichen Industriemacht deutlich: der Zusammensturz der Dresdner Carolabrücke. Er zeigt auf, dass das Post-Merkelsche-Willkommens-Deutschland einfach kein Geld und keine Energie mehr dazu hat, wesentlichste Infrastruktur zu warten, während es Milliarden für die Ein-Schleusung illegaler Migranten verschwendet.

All das ist eingeleitet worden durch einen geradezu lässigen Größenwahnsinn des “Wir schaffen das!” Schließlich war das Land der Denker und Techniker nicht einmal mehr in der Lage eine simples Regierungsflugzeug zu warten.

