Selenskyj in Berlin: Scholz sagt Ukraine milliardenschwere neue Waffenlieferungen zu

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in Berlin zu Gast und trifft zunächst Bundeskanzler Olaf Scholz. In einem Statement bekräftigte Scholz, die Unterstützung des angegriffenen Landes werde weitergehen.

„Unsere Herzen sind bei dir und deinem Volk, lieber Wolodymyr“, sagte Scholz eingangs. Anschließend bekräftigte er Deutschlands Rolle als weltweit zweitgrößter Unterstützer des angegriffenen Landes – „und dabei wird es bleiben, das kann ich dir hier und heute versichern.“ Scholz sagte, es sei „ganz offensichtlich“ Russlands Ziel, den „Durchhaltewillen“ der ukrainischen Bevölkerung durch Beschuss der Infrastruktur angesichts des nahenden Winters „zu brechen“. Weiterlesen auf welt.de

Bayern plant Luxus-Asylunterkunft am Starnberger See – „Schutzsuche“ in bester Lage

Während Einheimische kaum noch bezahlbare Wohnungen finden, plant Bayern eine Protzunterkunft für Asylbewerber auf einem millionenschweren Grundstück in bester Lage am Starnberger See. Auch kostenlose Kinderbetreuung soll es geben.

In der 3.000-Seelen-Gemeinde Seeshaupt direkt am malerischen Starnberger See hängt der Haussegen gewaltig schief. „Das ist ein Filetgrundstück, und es ist nicht kostenlos. Es gehört zum Vermögen aller Bayern. Ich hoffe, das geht an uns vorbei“, zitiert der Münchner Merkur den örtlichen FDP-Politiker Armin Mell. Denn auf dem geschätzt sechs Millionen Euro teuren Grundstück in allerbester Luxuslage sollen nun knapp 100 Asylbewerber untergebracht werden. Passend zur Lage soll dann offenbar auch das Asylheim ausgestattet werden. Es soll eine „vierteilige Bebauung entstehen, nachhaltig in Vollholzbauweise, mit Satteldach, Photovoltaikanlage, Wärmepumpentechnik, gestalteten Außenanlagen“, beschreibt die Regionalzeitung das Großprojekt. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Vorfall in Regensburg: „Unbekannter“ raubt Schwangere an Bushaltestelle aus

Ein Unbekannter hat am Montag in Regensburg eine Schwangere ausgeraubt. Der Täter ist flüchtig – die Kripo bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Die 24-jährige Schwangere stand laut Polizei um kurz nach 15 Uhr an der Bushaltestelle in der Donaustaufer Straße, als der Unbekannte den Geldbeutel, den die 24-Jährige in der Hand hielt, an sich riss. Die Beute liegt im unteren dreistelligen Bereich, so die Polizei. Der bisher unbekannte Mann flüchtete in Richtung Gewerbepark und wird als Mann mit „dunkelbraunem Bart“ und „arabischem Aussehen“ beschrieben. Quelle: mittelbayerische.de

Ungarischer Außenminister warnt: NATO-Beitritt der Ukraine könnte den dritten Weltkrieg auslösen

Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó hat davor gewarnt, dass ein NATO-Beitritt der Ukraine den dritten Weltkrieg auslösen könnte. Eine Aufnahme der Ukraine sei unmöglich. Andere osteuropäische Länder wie Polen und die baltischen Staaten sehen das anders.



Das berichtet „RBC Ukraine“. Eine Aufnahme der Ukraine würde das Risiko eines weltweiten Konflikts erhöhen, da sich alle Nato-Mitglieder bei einem Angriff gegenseitig verteidigen müssten. „Ich denke, jeder vernünftige Mensch, der diese Angelegenheit durchdenkt, möchte dieses Risiko nicht eingehen. Daher ist Ungarns Position klar: Der Beitritt der Ukraine zur Nato ist unmöglich”, so Szijjártó. Laut „Newsweek“ würden viele EU-Außenminister seine Meinung hinter verschlossenen Türen teilen. Schon im Juli weigerte man sich auf dem Nato-Gipfel in Washington, die Ukraine in das Bündnis einzuladen. Stattdessen wurde nur festgestellt, dass eine Mitgliedschaft der Ukraine „unausweichlich“ sei. Weiterlesen auf focus.de

Airport Wien: Klimakleber auf 36.000 Euro verklagt

Das ist ein saftiger Betrag: 36.000 Euro will nun der Flughafen Wien von den Aktivisten der Letzten Generation. Das soll die Schadenssumme für die Proteste im Sommer gewesen sein. Was die Klimakleber zu der Klage sagen: „Das ist absurd.“

Vergangene Woche soll der Flughafen Schwechat bekannt gegeben haben, die Aktivisten für die Aktionen am 24. und 27. Juli auf eine Summe von über 36.000 Euro zu verklagen. Das gab die Gruppierung selbst am Donnerstag bekannt. Im Sommer hatten mehrere Personen in der Halle des Terminal 3 wasserlösliche Farbe auf dem Boden verteilt und sich mit Schildern mit der Aufschrift „Öl tötet“ dazugesetzt. Zudem wurde drei Tage danach oranges Konfetti im Gebäude von einer Galerie geworfen. Weiterlesen auf krone.at

Statt einer Pilgerreise nach Medina verprasst Rolex-Salafist Spenden seiner Jünger

Der TikTok-Salafist Dehran A. (33, alias Abdelhamid) aus Düsseldorf inszeniert sich als eine Art Popstar in der Islamisten-Szene, gibt sich im Internet gläubig und sammelte dort Spenden für Pilger in Mekka. Doch offenbar war alles nur scheinheiliges Theater: Der 33-Jährige soll mit dem Geld seiner Jünger seinen aufwendigen Lebensstil finanziert haben.

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ermittelt gegen ihn wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs. Als die Ermittler Dehran A. am Mittwoch festnahmen, sicherten sie bei Durchsuchungen in seiner Wohnung fünf Rolex-Uhren, 2000 Euro Bargeld und einen Mercedes-AMG. […] Mit insgesamt 19 Sammlungen (3800 Überweisungen) soll der Prediger 353.575,40 Euro bekommen haben! Nach bisherigen Erkenntnissen sollen aber nur knapp 5.000 Euro tatsächlich weitergeleitet worden sein. Das restliche Geld soll der Gottesfürchtige für sich verwendet haben. Quelle: bild.de

Mick Jaggers Tochter Georgia May hat einen Sohn zur Welt gebracht

Georgia May Jagger (32) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Das hat die Tochter des Models Jerry Hall (68) und der Rolling-Stones-Legende Mick Jagger (81) auf Instagram mitgeteilt.

Die 32-Jährige macht den Frontmann der Kultband, der insgesamt acht Kinder hat, damit erneut zum Opa. Auf der Social-Media-Plattform zeigt sich Georgia May Jagger auf mehreren Bildern mit dem Baby. Auch dessen Vater, der Skateboarder Cambryan Sedlick, und Oma Jerry sind auf den Aufnahmen zu sehen. Quelle: spoton news

+++ SPORT +++

Ski-Legende Maier findet klare Worte zum Hirscher-Comeback

Die Rückkehr von Marcel Hirscher (35) auf die Ski-Bühne dominiert rund zwei Wochen vor Saisonbeginn die Schlagzeilen. Eine österreichische Legende hat dafür wenig Verständnis.

“Es wird da bei ihm von vorne bis hinten alles inszeniert, als käme er gerade nach einer schweren Verletzung zurück”, sagt Hermann Maier (51) gegenüber dem “Kurier”. Maier gehört zu den erfolgreichsten Skifahrern Österreichs. Er gewann 54 Weltcuprennen sowie zweimal Olympia- und dreimal WM-Gold. Maier stört sich nicht nur daran, dass Hirscher so präsent ist, sondern auch, dass von den österreichischen Athleten praktisch nichts zu hören ist – trotz Heim-WM im kommenden Winter. Der Verband würde seinem ehemaligen Fahrer – Hirscher startet neu für Holland – die ganze Bühne überlassen. Weiterlesen auf Blick

+++ VIDEO +++

Orban und von der Leyen im Clinch

