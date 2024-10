+ Islamisten dürfen in Hamburg wieder Kalifat fordern + Israelis zerstörten Haupttor von UN-Blauhelmen + „Love Priest“ Tim Kellner: Hausbesuch von der Polizei + Neapel: Tausende bereiten sich auf möglichen Vulkanausbruch vor +

Warum kann die F-35 nicht im Regen fliegen?

Der F-35 Lightning II ist einer der fortschrittlichsten Tarnkappen-Multirole-Kampfflugzeuge der Welt. Während seine technologischen Fähigkeiten beeindruckend sind, haben einige Piloten und Analysten Bedenken hinsichtlich seiner Leistung bei ungünstigen Wetterbedingungen, insbesondere bei Regen, geäußert.

Einer der Hauptgründe, warum die Leistung des F-35 durch Regen beeinträchtigt werden kann, ist die Exposition gegenüber feuchtigkeitsempfindlichen Systemen. Das Flugzeug ist mit zahlreichen hochentwickelten Avionik- und Sensorsystemen ausgestattet, die entscheidend für seine Tarnkappen- und Kampffähigkeiten sind. Feuchtigkeit kann potenziell die Funktion elektronischer Systeme stören, die für Navigation, Zielverfolgung und Kommunikation unerlässlich sind. Weiterlesen auf agogs.sk

+++

Eklat im Libanon: Israelis zerstörten Haupttor von UN-Blauhelmen

Israelische Panzer sollen die Tore einer Basis der Friedenstruppe UNIFIL im Südlibanon durchbrochen haben, berichteten die Vereinten Nationen. Dies ist der jüngste Vorwurf von Verstößen und Angriffen, die sogar Israels eigene Verbündete kritisiert hatten.

At around 4:30 a.m., while peacekeepers were in shelters, two IDF Merkava tanks destroyed the position’s main gate and forcibly entered the position. They requested multiple times that the base turn out its lights. — UNIFIL (@UNIFIL_) October 13, 2024

Am Sonntag hatte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die UNO aufgefordert, die UNIFIL-Truppen aus den Kampfgebieten im Libanon zu evakuieren. Wenige Stunden später sollen laut Vereinten Nationen israelische Panzer gewaltsam das Tor einer Basis durchbrochen haben. Weiterlesen auf krone.at

+++

„Gefährderansprache“: Warum der „Love Priest“ Tim Kellner Hausbesuch von der Polizei bekommt

Weil er die öffentlich bekannten Namen von Politikern postet, die ein AfD-Verbotsverfahren verlangen, bekommt der Youtube-Influencer Tim Kellner ungebetenen Besuch von schwer bewaffneten Polizisten. Was sagen Kellner und die Polizei dazu? Die JF hat nachgefragt.

BERLIN – Die Bielefelder Polizei hat in der vergangenen Woche beim als „Love Priest“ bekannten Youtube-Influencer Tim Kellner eine Gefährderansprache durchgeführt, weil er eine Liste mit Namen von Bundestagsabgeordneten verbreitet hatte, die sich für ein AfD-Verbot aussprechen. Auf Anfrage der JUNGEN FREIHEIT bestätigte die Polizei den Vorgang. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

Tausende Islamisten dürfen in Hamburg wieder einmal ein Kalifat fordern

Tausende Muslime forderten am Samstag in Hamburg unter Allahu Akbar auf einer Muslim Interaktiv-Demo ungehindert ein Kalifat. Die Islamisten forderten erneut forderten die Errichtung eines Kalifats.

Am Samstag liefen bis zu 2.000 Muslime laut grölend unter dem offiziellen Motto „Stoppt den Genozid gegen unsere Uigurischen Geschwister in Ostturkistan“ durch Hamburg und riefen antisemitische Parolen und schwenkten ihre extremistischen Flaggen. “Allahu Akbar”-Rufe, Kalifat-Forderungen und der Tauhid-Finger – das Markenzeichen des IS – prägten das Bild. Während radikale Islamisten auf offener Straße ihre extremistischen Ziele verkünden, schaut Faeser und ihre Polizei nur zu, obwohl der Verfassungsschutz längst Alarm schlägt. Weiterlesen auf journalistenwatch.com

+++

Ministerpräsident Rama: Albanien will für Deutschland keine Asylverfahren durchführen

In Auffanglagern im eigenen Land führt Albanien für Italien Asylverfahren durch. Die Einrichtungen starteten am Freitag. Nur anerkannte Asylbewerber dürfen dann weiterreisen. Für Deutschland kann sich Ministerpräsident Rama das nicht vorstellen.

Die Einrichtungen begannen vergangenen Freitag ihre Arbeit und können bis zu 3000 Flüchtlinge aufnehmen. Rund 500 italienische Polizisten und Soldaten werden in den beiden Lagern eingesetzt. Nur anerkannte Asylbewerber sollen dann in das EU-Land Italien einreisen dürfen. Die Einrichtungen sind Modell für die Forderungen in einigen EU-Ländern, dass Asylverfahren künftig generell außerhalb der EU stattfinden sollten. Großbritannien hat ähnliche Pläne mit dem afrikanischen Land Ruanda mittlerweile wieder verworfen. In Deutschland verlangt vor allem die oppositionelle Union solche Verfahren außerhalb der EU. Weiterlesen auf welt.de

+++

Evakuierungsübung in Neapel: Tausende bereiten sich auf möglichen Vulkanausbruch vor

Am Samstag fand im Großraum Neapel eine groß angelegte Evakuierungsübung statt, an der Tausende Bürger teilnahmen. Mit dieser Übung soll die Bevölkerung auf eine Evakuierung im Fall eines Vulkanausbruchs am Vesuv oder den Phlegräischen Feldern vorbereitet sein.

Besonders betroffen sind stark besiedelte Gebiete wie Pozzuoli, Bacoli und mehrere Stadtteile Neapels. Die Bürger wurden per Warnmeldungen informiert und dazu aufgefordert, sich in vorab festgelegte Evakuierungsbereiche zu begeben. Von dort wurden sie mit Bussen in sichere Zonen außerhalb der Gefahrenregion gebracht. Dabei konnten die Behörden die Evakuierungsrouten und das Verhalten der Bevölkerung im Ernstfall testen. Quelle: exxpress.at

+++ SPORT +++

Österreich feiert Schützenfest: Rangnick-Klatsche für Haaland

Österreich feiert gegen Norwegen ein Schützenfest, gewinnt mit 5:1. Zweiter Sieg für die Mannschaft von Ralf Rangnick (66) in der Nations League und die Revanche für die bittere Niederlage im Hinspiel. In der Nations-League-Tabelle jetzt vorn. Slowenien und Norwegen liegen punktgleich dahinter.

Marko Arnautović (35) gelingt dabei ein Doppelpack (8./49.). macht das 1:0. Später trifft die Inter-Leihe noch per Foulelfmeter (49.). Die Ösis sind das klar bessere Team und sorgen besonders im zweiten Durchgang für ein Tor-Festival. Erst trifft Freiburgs Philipp Lienhart (58.), nur vier Minuten später erhöht der Ex-Hoffenheimer Stefan Posch. Den Schlusspunkt bei der Haaland-Klatsche besorgt Gregoritsch mit dem 5:1 (71.). Für die Norweger trifft Serloth zum zwischenzeitlichen Ausgleich (39.). Quelle: bild.de

+++ TIERWELT +++

Riesenzecke mittlerweile auch in Deutschland zu finden – verfolgt Opfer bis zu 100 Meter

Ursprünglich sind die Blutsauger in Asien, Afrika und einigen Regionen Südosteuropas heimisch. Laut Robert Koch-Institut (RKI) sind die Tiere seit 2007 aber auch in Deutschland zu finden. Meistens werden sie als Larven und Nymphen von Zugvögeln im Frühjahr in die Bundesrepublik gebracht.

Es gab jedoch auch Berichte über Fälle, in denen Urlauber die Tiere unbemerkt in ihren Autos einschleppten. Auch in Norditalien wird die Riesenzecke zunehmend zum Problem. Neben ihrer Größe ist sie auch an ihren gestreiften Beinen zu erkennen. Mit denen kann sich die Zecke schnell fortbewegen und aktiv auf ihre Opfer zu krabbeln. Dabei kann sie bis zu 100 Meter zurücklegen. Insgesamt bevorzugt das Tier sonnige, offene Flächen mit kurzen Gräsern und Steinen. Die Riesenzecke ist bis zu dreimal größer als die in Deutschland bekannteste Art, der „Gemeine Holzbock“. (Anm.: und ist noch gemeiner!). Quelle: merkur.de

+++

Hier geht es zu den SHORT NEWS von gestern: