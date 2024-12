+ „Fuck Germany“: Greta Thunberg hetzt in Mannheim +Großbritannien: Muhammad der beliebteste Name für neugeborene Jungen! +Macrons Kartenhaus stürzt ein: Frankreich steht kopflos da + Kubicki wegen Habeck-Post angezeigt +

Bestatterin: Seit 2021 hohe Sterbezahlen – geimpfte Tote immer jünger

Bestattungsmeisterin Marlies Spuhler schildert im Gespräch mit Johannes Clasen (MWGFD) eindrucksvoll, welche Erfahrungen sie in den letzten Jahren in ihrem Bestattungsunternehmen gemacht hat. Bei unauffälligen Sterbezahlen in den Jahren 2019 und 2020 stellt die Bestatterin für die darauffolgenden Jahre fest:

Wir haben seit 2021 durchgehend hohe Sterbezahlen

Für richtigen Eintrag im Totenschein habe es Schweigegeld gegeben. Auffällig sei, dass die Toten immer jünger seien und fast ausschließlich an Krebs versterben. Zudem seien bei Geimpften die Leichen merkwürdig verändert, der Zellverfall finde viel schneller statt. Die selbstständige Bestattermeisterin Marlies Spuhler ist in ihrem Ort als Querdenker-Bestatterin bekannt. Als regelmäßige Teilnehmerin und Mitorganisatorin der sogenannten Montags-Spaziergänge in ihrem Ort musste sie bisher zwei Hausdurchsuchungen über sich ergehen lassen. Diese Erfahrung hat sie jedoch mitnichten zum Schweigen gebracht. Vielmehr hat es sie dazu ermutigt, sich öffentlich zu ihren Beobachtungen und Auffälligkeiten in ihrem beruflichen Alltag seit Beginn der Impfkampagne zu äußern.

Mit Beginn der Impfkampagne im Dezember 2020 wurden in Marlies Spuhlers Bestattungs-Unternehmen erste Auffälligkeiten deutlich:

„Das ging gleich los. … Wir waren in den letzten 3 Tagen vom Jahr … noch vier- oder fünfmal in den Pflegeheimen, und das ist viel.“

Dies habe sie zunächst noch gar nicht als anormal empfunden: die Patienten waren alt, das Medikament neu, „die werden das nicht so gut vertragen haben.“ Doch das Sterben nach der Impfung hörte nicht auf.

„14 Tage nach Impfstart da ist es losgegangen mit den Sterbefällen, … wir haben immer das Boostern gemerkt. … 8, 9 Sterbefälle am Stück.“

Auch für dieses Jahr 2024 konstatiert sie in ihrem Unternehmen eine Übersterblichkeit, allein im Juni habe sie 17 Sterbefälle abwickeln müssen.

„Da müssten … eigentlich die Alarmglocken angehen.“

Beängstigenderweise sei nun die Hauptsterbe-Ursache Krebs, auch würden die Toten immer jünger:

„Ich sehe mittlerweile, dass die Leute immer jünger werden. … Am Anfang sind nur die alten Menschen gestorben, aber mittlerweile… wir beerdigen ganz viele, die die 60 noch nicht erreicht haben. … Ist alles Turbokrebs, und das erleben wir im Moment ganz stark.“

Auch habe sie in diesem Jahr bereits zwei Totgeburten zu beklagen gehabt. Aus einem anderen Ort sei ihr von drei Babys berichtet worden, alle drei gestorben im Alter von 8 Wochen an einem Herzinfarkt. Weiter erschütternde Statements auf fassadenkratzer.de

„Fuck Germany“: Greta Thunberg hetzt in Mannheim

Greta Thunberg sorgte auf einer Pro-Palästina-Demo in Mannheim für EmpörungDie einstige Klima-Ikone Greta Thunberg hat bei einer Pro-Palästina-Veranstaltung in Deutschland erneut gegen Israel Stimmung gemacht. Längst hat die 21jährige Schulschwänzerin ihren Fokus auf den Nahostkonflikt gelegt.

So auch Freitagabend in der Mannheimer Innenstadt. Gemeinsam mit rund 700 Demonstranten, die sich unter dem Motto „Internationale Solidarität mit Palästina und der Klima-Bewegung“ versammelt hatten, skandierte Thunberg auch den Schlachtruf der Terrororganisation Hamas: „From the river to the sea – Palestine will be free“. Dass das Bundesinnenministerium diesen Spruch zuletzt als Kennzeichen der Terrororganisation eingestuft hatte, ist der „Fridays for Future“-Frontfrau egal: „Fuck Germany“, ruft sie bei ihrer Rede – und „Fuck Israel“. Dann zeigte sich die Schwedin besorgt über den Zustand der Welt. „Wir können nicht warten, nicht beim Thema Palästina und auch nicht beim Klimawandel.“ In Gaza geschehe immerhin ein „Genozid“. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Erstmals in der Geschichte von Großbritannien: Muhammad der beliebteste Name für neugeborene Jungen!

„Der Name Muhammad war im Jahr 2023 der meistgewählte Name für neugeborene Jungen in England und Wales. Laut dem Office for National Statistics (ONS) wurden 4.661 Babys mit diesem Namen registriert.

Wie die BBC berichtet, gehört seit 2016 Muhammad konstant zu den zehn beliebtesten Jungennamen, hat nun jedoch erstmals den bisherigen Favoriten Noah (4.382) überholt. Der Name wurde in vier von neun Regionen Englands, insbesondere im Norden, den Midlands sowie in London, zum beliebtesten Jungennamen. …“ Weiterlesen auf nius.de

Macrons Kartenhaus stürzt ein: Frankreich steht kopflos da

Es war ein politisches Schauspiel der besonderen Art, das sich gestern im Pariser Parlament abspielte. Mit 331 Stimmen – deutlich mehr als die erforderlichen 288 – wurde Premierminister Michel Barnier das Misstrauen ausgesprochen. Ein Debakel für Präsident Emmanuel Macron, der nun zum dritten Mal in seiner Amtszeit einen neuen Regierungschef suchen muss.

Die Atmosphäre im Parlament glich einem politischen Gladiatorenkampf. Marine Le Pen, die sich mittlerweile zur Meisterin der kalkulierten Provokation entwickelt hat, zerlegte Barniers Haushaltsplan mit chirurgischer Präzision. „Steuern, Steuern und nochmals Steuern“, donnerte sie durch den Plenarsaal. „Wo ist das ganze Geld geblieben? Das will Frankreich wissen!“ Eine Frage, die im Raum stehen blieb wie der sprichwörtliche Elefant.

Barnier, der sich in seiner kurzen Amtszeit als Meister der euphemistischen Umschreibungen einen Namen gemacht hatte, versuchte noch zu retten, was nicht mehr zu retten war: „Ich hätte auch gerne Geld verteilt, aber wenn keines da ist…“ Ein bemerkenswerter Moment der Ehrlichkeit, der allerdings zu spät kam. Weiterlesen auf report24.news

Pharma-Giganten und RFK Jr.: Trumps Regierung signalisiert Dialog mit Industrie

Trotz Kritik an Big Pharma zeigt das Treffen Trumps Bereitschaft, die Industrie in seine Gesundheitsagenda einzubinden. Der designierte Präsident Trump empfing am Mittwochabend die Chefs von Pfizer, Eli Lilly und PhRMA in Mar-a-Lago, wo sie unter anderem darüber diskutierten, wie der öffentliche und der private Sektor zusammenarbeiten können, um Heilmittel gegen Krebs zu finden, wie Axios erfahren hat.

Es gab viele Spekulationen darüber, wie Trumps Team mit der Industrie umgehen würde, angesichts seiner harschen Worte während des Wahlkampfs und seiner Wahl des Impfstoffskeptikers Robert F. Kennedy Jr. zum Minister für Gesundheit und Human Services. Letzten Monat fielen die Aktienkurse von Pharmaunternehmen, nachdem Trump die Nominierung von Kennedy bekannt gegeben hatte, der am Mittwoch zusammen mit Dr. Mehmet Oz, Trumps Nachfolger an der Spitze der Centers for Medicare & Medicaid Services, an einem Abendessen teilnahm.

Albert Bourla, CEO von Pfizer, und David Ricks, CEO von Lilly, nahmen ebenfalls an dem Abendessen teil. Steve Ubl, CEO der Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), vertrat die Industrie am Tisch. Trumps neue Stabschefin Susie Wiles war ebenfalls anwesend.

„Unfähigster Wirtschaftsminister aller Zeiten“: Kubicki wegen Habeck-Post angezeigt

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki nannte Robert Habeck den „unfähigsten Wirtschaftsminister aller Zeiten“. Dafür wurde er angezeigt. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki wurde wegen eines Posts auf X (ehemals Twitter) über Wirtschaftsminister Robert Habeck angezeigt.

Dies erklärt der FDP-Politiker via X. „Die Freunde von Robert Habeck werden aktiv. Wegen dieses Posts wurde ich bei der Polizei und der Rechtsanwaltskammer angezeigt“, so Kubicki. Dabei geht es offenbar um die Bezeichnung von Robert Habeck als „unfähigster Wirtschaftsminister aller Zeiten“. Diese Bezeichnung hat offenbar die Strafverfolgungsbehörden auf den Plan gerufen. Anderweitig äußert sich Kubicki in dem Post nicht zu Habeck. „Wer SEINE Göttlichkeit nicht anerkennt, ist eben ein Ketzer.“ Über den bisherigen Stand des Verfahrens ist nichts bekannt. Weiterlesen auf apollo.news.net

Neuer Top-Job: Sigmar Gabriel geht zu Rheinmetall

Überraschende Personalie beim Rüstungs-Riesen! Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel soll Mitglied des Aufsichtsrats bei Rheinmetall werden. Das gab das Düsseldorfer Rüstungsunternehmen gerade bekannt. Der ehemalige Wirtschafts- und Außenminister war zuletzt Aufsichtsratschef der Stahlsparte von Thyssenkrupp, hatte dort aber genervt hingeschmissen. Jetzt der Wechsel zum Waffenhersteller.

In einer Mitteilung von Rheinmetall betont das SPD-Urgestein dabei auch die aus seiner Sicht wichtige Rolle der deutschen Rüstung: „Meine Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der Rheinmetall soll als Beitrag dazu verstanden werden, offensiv mit der Notwendigkeit einer starken und leistungsfähigen Verteidigungsindustrie in Deutschland und Europa umzugehen.“ Sigmar Gabriel: „Bundeswehr muss kriegstauglich werden.“ Gabriel weiter: „Die Bundeswehr muss wieder verteidigungs- und damit kriegstauglich gemacht werden.“ Als ehemaliger Politiker wolle er „offensiv zeigen, wie notwendig militärische Verteidigung benötigt wird, um den Frieden in Europa zu sichern und mögliche kriegerische Aggressionen auf unser Land und seine Bündnispartner zu verhindern.“ Weiterlesen auf bild.de

Kanadische Ärztin soll 600.000 Dollar zurückzahlen, die sie durch Massenimpfungen gegen COVID verdient hat

Am 26. November entschied das Ontario Health Services Board, dass die in Kingston ansässige Dr. Elaine Ma über 600.000 Dollar zurückzahlen muss, die sie erhalten hatte, nachdem sie im Jahr 2021 freiwillige Medizinstudenten zur Durchführung von Massenimpfungen in Ontario eingesetzt hatte. +



„Das Berufungsgericht ordnet an, dass die Beklagte OHIP den Betrag von 600.962,16 Dollar erstattet“, schrieb das Gremium in seiner Entscheidung.Laut OHIP wurden Ärzte in Ontario mit 13 Dollar pro COVID-Impfung bezahlt, plus 5,60 Dollar, wenn der einzige Grund des Termins die Impfung war. OHIP argumentierte jedoch, dass Mas Ansprüche nicht den Anforderungen entsprachen, da sie Freiwillige einsetzte und erklärte: „Die Personen, die in den von Dr. Ma organisierten Kliniken während des Überprüfungszeitraums Impfstoffe verabreichten, waren nicht ihre Angestellten.“ Dr. Ma wurde daher angewiesen, das Geld zurückzuzahlen. Sie argumentiert jedoch, dass sie im besten Interesse Ontarios handelte, angesichts der vermeintlichen Gefahren der COVID-„Pandemie“. Weiterlesen auf uncutnews.ch

Meister der Tarnung: Die unglaublichsten Fähigkeiten von Oktopussen

Wohl kaum eine Tierart ist so wandlungsfähig, hochintelligent und zugleich sozial wie Oktopusse. Die Fähigkeiten der achtarmigen Meeresbewohner sind einzigartig – und überraschen Forscher immer wieder aufs Neue.

Meister der Tarnung – Acht Arme, drei Herzen, geschätzte 500 Millionen Nervenzellen – die Zahlen, mit denen Oktopusse oder auch Kraken genannt, aufwarten, sind spektakulär. Sie zählen zu den wundersamsten und vielseitigsten Geschöpfen in unseren Ozeanen. Aufgrund ihres komplexen Gehirns sind Kraken äußerst intelligent, können Werkzeuge benutzen, zeigen spielerisches Verhalten, träumen und pflegen sogar Partnerschaften mit anderen Tiergattungen. Kein anderes Tier auf diesem Planeten kann die eigene Körperform und -farbe so schnell und häufig wechseln wie der Oktopus. Doch das ist nur ein kleiner Teil seiner herausragenden Fähigkeiten. Weiterlesen auf nationalgeographic.de

Partie Nr. 10

