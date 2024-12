Totales Chaos in Syrien: Plünderungen, gestürzte Statuen, Hinrichtungen – Jubelnde Flüchtlinge (VIDEOs)

Wie bereits auf UME befürchtet, scheinen sich die üblichen Hoffnungen nach einem konstruktiven Machtwechsel nach dem Sturz des Assad-Regimes durch eine Dschihadisten-Rebellengruppe – so wie damals beim, durch den Westen initiierten, Sturz des irakischen Saddam Hussein und des lybischen Gaddafi-Regimes nicht zu efüllen:

Im Moment jedenfalls herrscht Chaos in Syrien: Alles läuft nach den „üblichen“ Szenarien ab: Der Präsidentenpalast wurde geplündert:

Ebenfalls die Zentralbank:

Rebels and Civilians are looting the Central Bank of Syria in the Capital of Damascus today, with Millions said to have already been stolen from the Vaults of the Assad Family. pic.twitter.com/UcC9M90ZGT — OSINTdefender (@sentdefender) December 8, 2024

Statuen von Mitgliedern der Assad-Familie wurden gestürzt:

A profoundly symbolic moment for Syria: the toppling of Assad’s statue in Homs after the rebels took control, facing little resistance. Homs is regarded as the capital of the Syrian revolution that began in 2011 & suffered one of the most brutal crackdowns pic.twitter.com/VTwOSb0EBY — Liz Sly (@LizSly) December 7, 2024

Laut einigen Berichten sollen auch öffentliche Hinrichtungen begonnen haben: So soll, unbestätigten Berichten zufolge, Baschar al-Assads Neffen Amr al-Assad hingerichtet worden sein.

BREAKING: 🇸🇾 HTS terrorists who have taken over Syria have started public executions across the country pic.twitter.com/7MHptHyQHi — Angelo Giuliano 🇨🇭🇮🇹🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 安德龙 (@angeloinchina) December 8, 2024

Zudem kursieren Aufnahmen, wonach Waffen wie Süßigkeiten auf der Straße an Zivilisten verteilt werden. Sie dürften bald über den Schwarzmarkt in Europa ankommen…

Syria today.

Weapons for all.

You might find them soon in Europe.

Funding and supporting terrorism will backfire for the West. pic.twitter.com/poaNx33PrY — Angelo Giuliano 🇨🇭🇮🇹🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 安德龙 (@angeloinchina) December 8, 2024

Zeitgleich feierten syrische Flüchtlinge in westeuropäischen Staaten auf der Straße den Sturz Assads

Wonderful news: they can all go home now! https://t.co/xoa6Ep1pPE — RAW EGG NATIONALIST (@Babygravy9) December 8, 2024

Ähnliche Szenen spielten sich auch im deutschen Dortmund ab:

Everyone celebrating this bloody jihadist uprising in Syria should be immediately deported.pic.twitter.com/tFhpcpuuMv — UNN (@UnityNewsNet) December 8, 2024

In Irland wurde ein Syrer gefragt, ob er nun nach Syrien zurückkehren werde:

Die wirtschaftliche Lage ist nicht … nicht gut“

antwortete der Syrer.

🇮🇪 Irishman asks Syrians in Dublin celebrating Assad’s overthrow if they will now return to Syria: „The economic situation isn’t.. isn’t good“ pic.twitter.com/4wO9Imyjw9 — Keith Woods (@KeithWoodsYT) December 8, 2024

