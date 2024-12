Ehrung für den „Kaiser“: Supercup wird nach Franz Beckenbauer benannt

+ Putins Mahnung an den Westen + Trans-Mann (25) bringt Baby zur Welt + Chef der Techniker Krankenkasse dem Gesundheitsminister „Beschiss“ vor + Supercup wird nach Franz Beckenbauer benannt +



Einigung im Tarifkonflikt: Durchbruch bei VW – 35.000 Stellen werden abgebaut

Die IG Metall hat in den Tarifverhandlungen mit VW-Kündigungen und Werksschließungen abgewendet. Doch die Einigung sieht große Veränderungen vor.

Volkswagen will bis 2030 mehr als 35.000 Stellen streichen. Der Abbau solle sozialverträglich erfolgen, teilte der Konzern bei einer Pressekonferenz in Berlin mit. Diese Entscheidung ist Teil einer Einigung, auf die sich der Autobauer und die IG Metall bei ihren Tarifverhandlungen verständigt haben. Weiterlesen auf t-online.de

Neueste grüne Schnapsidee: Fußfesseln für Frauen zum Schutz vor Sexualtätern

Auf solche Ideen können nur realitätsblinde Träumer kommen, die statt grundlegender Behebung von Ursachen der durch sie geschaffenen Probleme auf absurde Weise an Symptomen herumdoktern.

Der grüne nordrhein-westfälische Justizminister Benjamin Limbach hat sich für “neue Maßnahmen” gegenüber Gewalttätern ausgesprochen, um den “Schutz von Frauen” zu verbessern: Die elektronische Fußfessel nach dem sogenannten “spanischen Modell”, soll die Lösung sein, so Limbach gegenüber der „Rheinischen Post“ laut “dts Nachrichtenagentur”. Das Modell sieht elektronische Signalgebern per Fußfesseln vor, die allerdings nicht nur polizeibekannte Verbrecher (etwa “ein Stalker oder Gewalttäter”, so Limbach) tragen müssen, sondern auch ihre potentiellen Opfer.



Bisher bekommt die Polizei nur einen Alarm, sobald der Bösewicht in eine definierte verbotene Zone geht, beispielsweise die Wohngegend seines Opfers. Nach dem spanischen Modell bekommt auch die Frau einen Empfänger, der sie warnt, wenn der Mann in ihrer Nähe ist oder, wenn sie sich ihm selbst nähert, ohne es zu wissen. “Beispielsweise, weil beide zufällig im gleichen Supermarkt sind”, so Limbach. Weiterlesen auf journalistenwatch.com

Putins Mahnung an den Westen: er schlägt „Oreschnik“-Experiment in Kiew vor

Auf seiner Jahrespressekonferenz spricht der Kremlchef über den Ukrainekrieg und ein mögliches Treffen mit Trump.



Gleich zu Beginn seiner Jahrespressekonferenz spricht Russlands Präsident Wladimir Putin über die schlechte wirtschaftliche Lage in Deutschland. „Die führende Wirtschaftsmacht der Eurozone hat ein Wachstum von null Prozent“, sagt Putin. Russland verzeichne hingegen ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um fast vier Prozent. (…)

Putins Mahnung in einem brisanten Video:

Zudem lobt Putin die russische „Oreschnik“-Rakete, während er westliche Abwehrraketensysteme in Polen und Rumänien abwertet.

„Niemand hat eine Chance, ‚Oreschnik‘ aufzuhalten“,

meint Putin. Daraufhin schlägt der russische Präsident ein „technologisches Experiment“ vor:

„Wir sollten ein bestimmtes Ziel in Kiew wählen, wohin der Westen all seine Luftabwehrkräfte stationieren soll – und wir würden mit unserem ‚Oreschnik‘ zuschlagen“.

Der Kremlchef bezweifelt, dass der Westen die russische Rakete abfangen würde. Jedes Land, das Russland bedrohe, müsse laut Putin mit einem „Oreschnik“-Angriff rechnen. Auf die Frage eines amerikanischen Korrespondenten behauptet Putin, „mit der gesamten Nato“ im Krieg zu sein. (Red.)

„Das Geschäftsmodell von Pharmaunternehmen ist organisiertes Verbrechen“

Dr. Peter Gøtzsche ist einer der weltweit meistzitierten dänischen Ärzte und Forscher, dessen Publikationen in den renommiertesten medizinischen Fachzeitschriften erschienen sind. Er ist renommierter Forscher und Mitbegründer des Cochrane-Instituts, erhebt schwere Vorwürfe gegen die Pharmaindustrie. In einem ausführlichen Interview beschreibt er die systematische Korruption in Forschung und Arzneimittelzulassung.

Gøtzsche bezeichnet die Branche als „organisiertes Verbrechen“, das durch Betrug in Studien und enge Verbindungen zu Behörden und Medien enorme Profite erzielt – oft auf Kosten der Gesundheit der Menschen.

Er kritisiert die Rolle der Pharmaunternehmen in der COVID-19-Pandemie,

ihre Einflussnahme auf medizinische Fachzeitschriften

und den wachsenden Druck zur Zensur kritischer Stimmen.

Laut Gøtzsche basieren viele Durchbrüche in der Medizin auf öffentlich finanzierter Forschung – nicht auf Big Pharma. Sein Appell: Forschung und Arzneimittelentwicklung sollten in öffentliche Hände überführt werden, um Transparenz und das Gemeinwohl in den Fokus zu rücken. Ein hochbrisantes Thema, das jeden betrifft. Weiterlesen auf uncutnews.ch

ÖSTERREICH/Niederösterreich: 471,7 Millionen Euro Gewinn: EVN auf Rekordkurs trotz steigender Stromnetzkosten

Der Energieversorger EVN präsentiert erneut eine enorme Jahresbilanz für 2024 von 471,7 Millionen Euro Gewinn. Gleichzeitig steigen die Stromnetzkosten in Niederösterreich ab 2025 um mehr als 30 Prozent. Auch die Kritik an den Luxusgehältern der EVN-Vorständen wächst immer mehr, sie verdienen rund 600.000 Euro pro Jahr (exklusive Boni). Doch Schwarz-Blau schaut beim landeseigenen Energieversorger wieder mal weg. (…)



Ein Erfolg, der den steigenden finanziellen Druck auf viele niederösterreichische Haushalte zynisch erscheinen lässt. Gehört die EVN immerhin zu einem Großteil dem Land Niederösterreich selbst. Weiterlesen auf neuezeit.at

Österreich/Burgenland: Strompreise drohen zu explodieren: Doskozil wettert gegen Regierung

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) macht der Bundesregierung schwere Vorwürfe: Wegen ihrer Entscheidungen würden die Strompreise in Österreich im kommenden Jahr deutlich steigen.

“Der Bund lässt die Strompreisbremse mit Jahresende auslaufen, erhöht die Netzkosten und Abgaben auf Energie. Das ist für uns im Burgenland nicht akzeptabel”,

wetterte Doskozil. Während im Großteil Österreichs im kommenden Jahr ein massiver Anstieg der Energiekosten droht, verspricht Doskozil im Burgenland stabile Strompreise.

“In weniger als zwei Wochen wird überhaupt kein Erdgas mehr aus Russland nach Europa kommen. Gleichzeitig steigen die Großhandelspreise für Strom in manchen Stunden auf bis zu 85 Cent pro Kilowattstunde. Und jetzt lässt die Bundesregierung die Strompreisbremse auslaufen”,

erklärte zudem Stephan Sharma, Chef der Burgenland Energie, gegenüber “Heute”. Weiterlesen auf exxpress.at

Trans-Mann (25) bringt Baby zur Welt

Im April gebar ein trans Mann im Spitalzentrum Biel eine Tochter. Er hatte vier Jahre zuvor, nach der Geburt seines Sohnes, die Transformation begonnen – seine weiblichen Geschlechtsorgane aber noch behalten.

Vier Jahre zuvor hatte der gebürtige Belgier, der zu diesem Zeitpunkt noch als Frau lebte, sein erstes Kind geboren. Danach entschloss er sich, einen körperlichen und sozialen Wandel zu beginnen: Er unterzog sich einer Brustentfernung und begann mit einer Hormontherapie, die seine Stimme und sein äußeres Erscheinungsbild veränderte. Obwohl die Hormontherapie viele Aspekte seines Körpers veränderte, behielt er seine weiblichen Geschlechtsorgane – eine Entscheidung, die es ihm ermöglichte, erneut schwanger zu werden. Weiterlesen auf 20min.ch

DEUTSCHLAND: Auf einmal wirft der Chef der Techniker Krankenkasse dem Gesundheitsminister „Beschiss“ vor

Der Chef der Techniker Krankenkasse Dr. Jens Baas hat in einem Interview heftig gegen den ehemaligen CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn ausgeteilt. Sein Vorgehen als Minister sei „Beschiss“ gewesen, so Baas. (…)

„Bis vor einigen Jahren mehrere Milliarden Euro Rücklagen, weil wir gesagt haben: Kann ja sein, dass was passiert, zum Beispiel Corona oder so was“. Als „hanseatischer Kaufmann“, so Baas, würde das auch geboten sein. Dann wäre Jens Spahn ins Amt gekommen. Dieser hätte vor dem Problem gestanden, dass er über die Legislaturperiode kommen wollte, ohne dass die Beiträge für die Krankenkasse so stark steigen. „Blöd“ sei aber für ihn gewesen, dass die Ausgaben in dieser Phase so gestiegen seien. Weiterlesen auf apollo-news.net

AWEF – Vernetzt gegen den Great Reset: „Gemeinsam unsere Abschaffung abwenden!“

Jährlich treffen sich Globalisten aus aller Welt, um über die Köpfe der Bevölkerung hinweg ihren menschenfeindlichen Traum des “Great Reset” voranzutreiben. Das Alternativ-WEF, ins Leben gerufen von AUF1-Chef Stefan Magnet, ist eine deutliche Antwort auf diese Umtriebe. Zahlreiche Persönlichkeiten der Freiheits- und Widerstandsbewegung kamen in Prag zusammen, um zu debattieren, wie gemeinsam eine freie Welt erschaffen werden kann.

Presseaussendung von AUF1: Ein Alternativ-WEF als Antwort der Freiheits- und Widerstandsbewegung auf den Great Reset und die Globalistenagenda: Die kühne Idee von AUF1 Chefredakteur Stefan Magnet wurde in diesen Tagen Wirklichkeit! Vierzig Größen der Freiheitsbewegung, von Sucharit Bhakdi über Beate Bahner und Markus Krall bis Ernst Wolff, folgten dem Ruf Stefan Magnets und kamen nach Prag, um in mehreren Diskussionspanels und einem spektakulären Planspiel-Szenario über „Bilder einer freien Welt von Morgen“ zu diskutieren. Weiterlesen auf report24.news

Schwarzer Tag für Europa: Die EMA gibt grünes Licht für den Einsatz selbstreplizierender „Impfstoffe“ bei allen Bürgern von EU-Ländern

Covid-19: Selbstreplizierende mRNA-Injektion kurz vor der europäischen Zulassung:

Mitte Dezember 2024 gab der Europäische Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP“) eine positive Stellungnahme ab, in der er die Marktzulassung für „Kostaive“, eine von Arcturus Therapeutics entwickelte selbstreplizierende (Replikon-) mRNA-Injektion, empfiehlt. (vgl. ema.europa.eu) Die endgültige Entscheidung über die Marktzulassung liegt nun bei der Europäischen Kommission. (…)



Während der klinischen Studien für Kostaive wurden fünf Todesfälle unter den Teilnehmern der Phase-3b-Studie gemeldet. In den Studienphasen 1, 2 und 3a zusammen traten bei 90% der injizierten Teilnehmer gesundheitsschädliche Nebenwirkungen auf, wobei 74,5% über systemische Reaktionen berichteten und 15,2% nach der ersten Dosis ärztliche Hilfe benötigten. Bemerkenswert ist, dass viele der Studienautoren hauptamtliche Mitarbeiter von Arcturus Therapeutics sind, was Bedenken hinsichtlich einer Voreingenommenheit bei ihren Schlussfolgerungen aufkommen lässt.

Weiterlesen auf legitim.ch

Ehrung für den „Kaiser“: Supercup wird nach Franz Beckenbauer benannt Der deutsche Fußball würdigt seinen größten Spieler mit einer noch nie dagewesenen Geste. Der Supercup wird ab der Saison 2025/26 zu Ehren von Franz Beckenbauer dessen Namen tragen.

Zehnmal gewann der FC Bayern in seiner Geschichte den Supercup, der zum ersten Mal 1987 ausgetragen wurde. Die Münchner sind somit standesgemäß der Rekordmeister dieses Wettbewerbs, der in seiner Bedeutung allerdings bislang eher eine untergeordnete Rolle einnahm. Nun könnten für den FC Bayern bald eine größere Motivation in dem Spiel, das traditionell zum Saisonauftakt stattfindet. Das jährliche Duell zwischen dem deutschen Meister und dem DFB-Pokalsieger heißt künftig „Franz Beckenbauer Supercup“. Auch Erscheinungsbild und Logo des Spiels werden entsprechend angepasst. Weiterlesen auf sportschau.de

