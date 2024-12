+ Russland greift erneut Ukraine massiv an + Importierte Gewalt und Behörden-Versagen + ÖSTERREICH: „Wir haben schlechtestes politisches Personal“ + Milch, Fleisch, Butter werden knapp + Gericht stoppt politische Konto-Verweigerung +

Rätsel um Magdeburg-Attentäter – neue Beschuldigungen

Der Magdeburger Weihnachtsmarktattentäter gibt den Ermittlern weiter Rätsel auf. Er war der Polizei jedoch nicht unbekannt, wie eine Verurteilung belegt. Nun äußert sich auch die AfD zu der Personalie. Derweil lassen Vorwürfe aus Saudi-Arabien den Todesfahrer in einem neuen Licht erscheinen, berichtet die jungefeiht.de

Täter polizeibekannt und Gefährderansprache: Die Polizei Magdeburg teilte am Samstag während einer Pressekonferenz mit, dass vor einem Jahr eine Gefährderansprache versucht worden sei. Nähere Details nannte sie nicht. Vermeintliche Sympathiebekundungen für die AfD sorgten in wie auf Bestellung für Aufsehen. Die Partei schloss jedoch aus, dass der Attentäter ein Parteimitglied war. „Auch ein Mitgliedsantrag hat nie vorgelegen“, sagte ein Sprecher von Parteichefin Alice Weidel der Rheinischen Post.

🧵 Thread 1️⃣-🔟: Raw Facts You Won’t Hear from the German🇩🇪 Media Echo Chambers About the Latest Horrendous Terror Attack in Germany / #Magdebourg:

Early 2006:

‚Taleb Abdulmohsen‘ flees Saudi Arabia after being accused of rape and implicated in serious crimes. pic.twitter.com/3CJ2GAueIJ

