Dschihadisten verbrennen christlichen Weihnachtsbaum in Syrien (Video)

Wir von UME möchten nicht die Verbrechen des syrischen Regimes klein reden. Allerdings: Nun zu Weihnachten sollten wir an die syrischen Christen denken: Gestern zeigten sich im syrischen Al-Suqaylabiya, islamistische Extremisten in ihrem Versuch, einheimische Christen einzuschüchtern, indem sie den Weihnachtsbaum der Stadt in Brand setzen.

Earlier today, armed extremists set fire to a Christmas tree in Suqaylabiyah in Hama, Syria. Local channels say they were Uzbek militants.

HTS apologized for the incident and promised to deal with any future threats, but many Christians do not believe this will happen. pic.twitter.com/1Op98CUmTB

