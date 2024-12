Trump zu Biden und Trudeau: Nicht kleckern sondern klotzen (Video)

Für alle, die sich vor Trumps Machtübernahme fürchten…: Hier gleich einmal ein Vorgeschmack. Der designierte US-Präsident wandte sich zunächst in seiner Weihnachtsbotschaft an „Chinas wunderbare Soldaten“, die „illegal den Panamakanal betreiben“. Businness as usal. So what?

Spott auf „Gouverneur Trudeau“

Dann freilich einige unaufgeforderte Worte an den kanadischen Premierminister Justin Trudeau:

„Also an den kanadischen Gouverneur Justin Trudeau, der eine zu hohe Zivilsteuer hat. Wäre aber Kanada unser 51. Bundesstaat, würden deren Steuern um mehr als 60 Prozent gesenkt, und ihre Geschäfte würden sich sofort verdoppeln, und sie wären militärisch geschützt wie kein anderes Land irgendwo sonst auf der Welt. Dasselbe gilt für die Menschen in Grönland, welche die Vereinigten Staaten aus Gründen der nationalen Sicherheit brauchen.„

Trump hatte ja bereits zuvor damit gedroht, den Panamakanal zurückzuerobern, sollte Panama die Vereinigten Staaten weiterhin mit „überhöhten“ Transitgebühren „ausplündern„.

Bekannt ist auch: Donald Trump hatte den woken Trudeau in der Vergangenheit immer wieder verspottet und ihn mehrfach als „Gouverneur“ bezeichnet. Bei seinem letzten Treffen mit Trudeau in Mar-a-Lago soll Trump gescherzt haben: Kanada könnte der 51. US-Bundesstaat werden, wenn Trudeau Trumps Idee, 25 Prozent Zölle auf Waren aus Kanada und Mexiko zu erheben, nicht gefallen sollte. Insofern könnte Trudeau als Gouverneur dienen, um Zölle zu vermeiden.

Nationalkonservativer Backslash

Und auch die internationalen linken Systemmedien fürchten sich nun vor der Trump-Containmeht-Politik gegen den Woke-Unilaterismus:

„Kanadas Kabinett kriselt von Trump – Justin Trudeau schwimmen die Felle weg: Wenige Wochen vor Trumps Amtsantritt in den USA schwächt der Rücktritt von Kanadas Vizepremierministerin den liberalen Regierungschef.“ (TAZ)

„Linksradikale Verrückte“

In einem anderen Beitrag wünschte Trump den „linksradikalen Verrückten„, die „ständig versucht haben, das US-„Gerichtssystem“ und die Wahl zu behindern, und die „immer hinter den großen Bürgern und Patrioten der Nation her sind„, frohe Weihnachten – so ihr „politischer Gegner“ Trump.

„Fahr zur Hölle Biden!“



Dann seine unmissverständliche Botschaft an den scheidenden und senilen Joe Biden:

„Sie wissen, dass ihre einzige Überlebenschance darin besteht, eine Begnadigung von einem Mann zu erhalten, der keine Ahnung hat, was er tut. Und an die 37 gewalttätigsten Kriminellen, die wie kaum jemand vor ihnen getötet, vergewaltigt und geplündert haben, aber Joe Biden hat auf unglaubliche Weise Gnade gewährt. Ich weigere mich, ihnen frohe Weihnachten zu wünschen, sondern sage: Fahr zur Hölle! Wir haben die größten Wahlen in der Geschichte unseres Landes abgehalten, jetzt leuchtet ein Licht über den Vereinigten Staaten, und in 26 Tagen werden wir Amerika wieder groß machen. Frohe Weihnachten!“

Größte Begnadigung in der Geschichte der USA

Und tatsächlich hatte Biden die Haftstrafen für fast alle von Bundesgerichten zum Tode Verurteilte auf lebenslange reduziert. Damit die bisher größte Einzelbegnadigung zu einer Strafrechts-Reform. Nach Biden

sollte die Todesstrafe in Amerika für Bundesverbrechen abgeschafft werden, mit Ausnahme von Massenmorden, die durch Terrorismus und Hass motiviert sind. Die am Montag erlassene Gnadenmaßnahme gilt deshalb nicht für Dschochar Zarnajew, den überlebenden Täter des Bombenanschlags auf den Boston-Marathon 2014, Robert Bowers, der 2018 elf Menschen in einer Synagoge in Pittsburgh tötete, und Dylan Roof, der 2015 neun afroamerikanische Gemeindemitglieder in einer Kirche in Charleston, South Carolina, aus rassistischen Motiven erschoss.

Biden Vorstoß war also einer seiner letzten Revanche-Maßnahmen gegen seinen Hass-Gegner Trump: Laut Erklärung des Weißen wurde die Entscheidung getroffen, um die neue Regierung unter Donald Trump daran zu hindern, Todesurteile zu verhängen. Wobei das groß angekündigte Versprechen Bidens nach seinem Amtsantritt 2021, die Vollstreckung von Todesurteilen für Bundesverbrechen auszusetzen, letztlich nicht nachhaltig war.

Laut Weißem Hauses hat Joe Biden während in seiner Amtszeit mehr Kriminelle als jeder seiner Vorgänger pro rata temporis vollständig oder teilweise begnadigt hat, und zwar in Form von Strafaufhebungen oder -kürzungen.

Ablenkungsmanöver von Hunter Biden ?

Außerdem begnadigte Biden Anfang Dezember seinen eigenen Sohn Hunter Biden für zwei Straftaten und sprach ihn von allen Taten frei, die er zwischen dem 1. Januar 2014 und dem 1. Dezember 2024 begangen hatte.

