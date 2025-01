Systempresse leugnet und zensiert erneut Multikulti-Silvester-Revolten (Video)

Brandschatzung in Brüssel

Seit der tagelangen Zensur der Massenvergewaltigung durch frauenhassende Testosteron-NAFRIS auf der Kölner Domplatte im Silvester 2015/16 versucht auch jetzt die gleichgeschalte Manipulationspresse die Multikulti-Revolten und Messerstechereien zu verharmlosen oder zu zensieren.

„Entwarnung zu Messer-Schreckenstat“

Besonders interessant, wie…

…„eine Schreckenstat zu Silvester die deutsche Hauptstadt Berlin schockt“. (BILD)

Ein „Mann“ hatte wahllos Passanten mit einem Messer angegriffen, mehrere Verletzte kamen ins Krankenhaus, zwei davon schwerverletzt.

Doch dann gab es gleich „Entwarnung“:

„Der Täter offenbar psychisch beeinträchtigt sein.“

Und:

„Kein Terror: Hinweise auf einen islamistischen oder terroristischen Anschlag liegen den Ermittlern nicht vor.“

Mittlerweile ist die Täterherkunft klar: Ein in Schweden gemeldeter Syrer

Multikulti-Hass gegen säkularen Staat

Belgien

Und auch in der EU-Hauptstadt der Migrationsagenda, in Brüssel gab es es eine Multikulti-Hasss-Orgie: Neun Autos wurden in Brand gesetzt, Polizisten mit Molotowcocktails beworfen

In den No-Go-Vierteln Schaerbeek und Anderlecht wurden Rettungsdienste angegriffen – wie „hln.be“ berichtet Multikulti-Jugendliche lieferten sich zudem ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei

Kurz nach Mitternacht teilte die Brüsseler Feuerwehr mit, dass bereits neun brennende Autos gelöscht worden seien. Währenddessen wurde die Polizei auf der Brunfaustraat in Molenbeek mit Molotow-beworfen

Auch in Antwerpen, Brügge und Gent tobten ich die Multikult-Hassenden aus. Die Polizei musste auch einen Wasserwerfer einsetzen.

Multikulti-Deutschland

In Berlin-Neukölln zeigten Multikulti-Gangs ihre ganze Verachtung gegen den westlichen säkularen Staat:

„Wir haben hier das Sagen! Nicht die Polizei.“ (Bild)

Weitere Schlagzeilen:

„Polizei muss Löscharbeiten der Feuerwehr absichern“ (BILD)

Italien

„Messerangreifer in Rimini erschossen“

Ein Messerangreifer hatte an der italienischen Adriaküste mehrere Passanten attackiert und wurde von der Polizei erschossen. Täterherkunft: Ägypter.

Merkel-Land

„390 Festnahmen in Berliner Neujahrsnacht“

In 13 Fällen wurden Einsatz- und Rettungskräfte laut Feuerwehr angegriffen oder bei ihrer Arbeit behindert.

„Polizei bei Notarzt-Einsatz in Kiel attackiert“

Einer größere Menschengruppe Notarzt-Einsatz absichern wollten. Ein Mann hatte kurz vor Mitternacht einen Herzinfarkt erlitten.

In der High-Deck-Siedlung in #Neukoelln kommt es zu Szenen, die an das letzte Jahr erinnern. Polizeikräfte werden teils von den Balkonen mit Feuerwerkskörpern beschossen. #Silvester pic.twitter.com/gKWNN2zGcW — Alexander Rothe (@AlexRothe92) December 31, 2023

Delikates Detail: Weil der Streifenwagen vor dem Notarzt eingetroffen sein soll, wurden die Beamten von etwa 70 bis 80 Menschen angegangen. Es darf vermutet werden, dass es sich bei den Hassenden wohl nicht um Bio-Deutsche gehandelt haben mag: Diese hätten…

…“sich über die Anwesenheit der Polizei beschwert und erklärt, sie wollten nur den Notarzt.“ (focus)

„Angriffe auf Einsatzkräfte in Leipzig und Gelsenkirchen“

Etwa 50 Menschen hatten die Polizei mit Feuerwerk und Flaschen angegriffen. Tatbestand: gefährliche Körperverletzung, Landfriedensbruch. Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz.

