So reagiert Weidel auf Kickls Kanzlerschaft – Bleibt Brandmauer bestehen?

Bleibt die Brandmauer bestehen? So reagiert Weidel auf Kickls Kanzlerschaft

Österreich macht’s vor: FPÖ-Chef Herbert Kickl wird Kanzler. Jetzt richtet AfD-Chefin Weidel ihr Wort an Unions-Kanzlerkandidat Merz – und fordert von ihm Umdenken.

BERLIN/WIEN – Die AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel hat angesichts der österreichischen Regierungsbildung der FPÖ unter Parteichef Herbert Kickl (FPÖ) den Kanzlerkandidaten der Union, Friedrich Merz, aufgefordert, den Wählerwillen der Deutschen nicht zu ignorieren.

„Der krachende Zusammenbruch der in Österreich von der ÖVP gegen die FPÖ errichteten Brandmauer aus Wahlverlierern sollte der Union und Friedrich Merz ein warnendes Beispiel sein“, sagte Weidel am Montag. Auch die von Merz „auf Druck der linken Parteien in Deutschland errichtete Brandmauer gegen die AfD“ werde „keinen Bestand“ haben. Die deutschen Wähler hätten für eine derartige „Ausgrenzungspolitik, die Parteiinteressen über den Willen der Wähler stellt, kein Verständnis“. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

TIROL: 480.000 Euro Miete pro Monat für Asyl-Unterkünfte

Die Tiroler Soziale Dienste GmbH (TSD) kümmert sich um Flüchtlingsagenden. Eine Anfragebeantwortung bringt neue Details ans Licht – etwa bezüglich Unterbringungsart, Mietkosten und Nationalitäten.

In 50 Tiroler Gemeinden sind Asylwerber bzw. Schutzsuchende aus der Ukraine untergebracht. 39 verschiedene Länder, auch Staatenlose dabei. Die Palette der „Schutzsuchenden“ reicht von:

Afghanistan, Ägypten, Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Burkina Faso, Bangladesch, Benin, Burundi, Elfenbeinküste, Eritrea, Gambia, Georgien, Guinea-Bissau, Jemen, Jordanien, Iran, Irak, Kamerun, Kongo, Kolumbien, Kosovo, Libanon, Libyen, Mali, Myanmar, Nepal, Nigeria, Pakistan, Russische Föderation, Senegal, Sudan, Syrien, Somalia, Türkei, Uganda, Venezuela und die Zentralafrikanische Republik. Auch Staatenlose sind dabei. Quelle: krone.at

Anm.: Komisch, keines dieser Länder grenzt an Österreich. Sind die alle mit dem Flugzeug gekommen? Oder etwa über sichere Drittstaaten? Ja, warum wollen die alle nach Tirol? Sind das alles begeisterte Wintersportler?

USA: Trumps Expansionspläne: „Macht Grönland wieder großartig“

Erst schlägt der künftige US-Präsident Donald Trump Kanada vor, mit den USA zu fusionieren, jetzt erneuert er auch seine Idee eines Anschlusses Grönlands.

Zwei Wochen nach seinen Äußerungen über einen Anschluss Grönlands an die USA hat der künftige US-Präsident Donald Trump einen Besuch seines Sohns Donald Trump Jr. in dem autonomen dänischen Territorium gemeldet. „Mein Sohn, Don Jr., und verschiedene Vertreter werden dorthin reisen, um einige der großartigsten Gegenden und Sehenswürdigkeiten zu besuchen“, erklärte Trump am Montag in seinem Onlinedienst Truth Social, ohne einen Zeitrahmen für den Besuch zu nennen.

„Grönland ist ein unglaublicher Ort und die Menschen werden enorm davon profitieren, falls und wenn es Teil unserer Nation wird“, fuhr der künftige Staatschef fort. „Wir werden es vor einer sehr bösartigen Außenwelt schützen und in Ehren halten. Macht Grönland wieder großartig!“ Weiterlesen auf welt.de

Brüssels Baumwoll-Verbot: Der nächste grüne Wahnsinn rollt an

Als hätte Brüssel nicht schon genug Unsinn verzapft, kommt jetzt der nächste Streich aus der Kommandozentrale des europäischen Größenwahns: Die gute alte Baumwolle soll verboten werden.

Ausgerechnet der Stoff, aus dem unsere T-Shirts, Jeans und Unterwäsche seit Generationen gemacht werden, passt nicht mehr ins klimarettende Weltbild unserer EU-Technokraten.

Was sich wie ein verfrühter Aprilscherz anhört, ist bitterer Ernst. Im Namen der heiligen Kreislaufwirtschaft und des allmächtigen Green Deals droht ab 2030 das Aus für Baumwolle in der EU. Der Grund? Die Naturfaser sei nicht recyclingfähig genug und der Anbau zu umweltschädlich. Die Architekten dieses Wahnsinns haben sich zwei wohlklingende Direktiven ausgedacht: die Corporate Sustainability Due Diligence Directive und die Corporate Sustainability Reporting Directive. Hinter diesen bürokratischen Zungenbrecher verbirgt sich nichts anderes als der Versuch, unsere Wirtschaft in ein grünes Korsett zu zwängen, das ihr die Luft zum Atmen nimmt. Weiterlesen auf report24.news

