Größenwahnsinniger Habeck lässt sich auf Münchner Siegestor als „Kanzler“ projizieren (Foto)

Nach einem propalästinensischen Protest an der Alice-Salomon-Hochschule (ASH) sorgt das Verhalten der Hochschulpräsidentin Bettina Völter gegenüber der Polizei für Kritik. Am Montag hatten mehrere Aktivisten den Audimax der ASH in Berlin-Hellersdorf besetzt. Auf Bannern war etwa der Spruch „Free Palestine“ zu lesen. Bei einer anschließenden Versammlung vor dem Gebäude wurden laut Mitteilung der Polizei sechs Personen vorläufig festgenommen. […] Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner teilte auf der Plattform X mit, er halte es für „völlig unverständlich“, dass eine Hochschulpräsidentin die Polizei als Bedrohung sehe und nicht „die vermummten und gewalttätigen Antisemiten, die ihre Hochschule besetzen“. „Die Beamten haben absolut richtig gehandelt und haben meine volle Rückendeckung!“, so der CDU-Politiker. Weiterlesen auf welt.de

+++

So viele Migranten sind 2025 bereits in Griechenland angekommen

Zahlen bereits im Vorjahr gestiegen. Die Zahl der in Europa ankommenden Migranten ist zuletzt zurückgegangen. Trotzdem landeten in Griechenland schon in den ersten Tagen des neuen Jahres zahlreiche neue Asylbewerber an. Sie haben ein klares Ziel.

ATHEN – Seit Jahresbeginn sind 446 Migranten in Griechenland angelandet. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf die griechische Küstenwache. Demnach seien 315 der Menschen in mehreren Booten bei Kreta entdeckt worden. Sie seien aus Libyen gekommen. 131 andere Menschen seien von der Türkei aus auf verschiedene griechische Inseln übergesetzt. Laut dem griechischen Migrationsministers Nikos Panagiotopoulos wollen die meisten in Griechenland ankommenden Asylmigranten weiter nach Deutschland.

Laut Zahlen des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR ist die Zahl der Ankünfte in Griechenland im Jahr 2024 gestiegen. Demnach kamen insgesamt 62.022 Menschen in Griechenland an. Im Vorjahr waren es noch 48.721 gewesen, 2022 sogar nur 18.780. Das entspricht einer Steigerung um mehr als das Dreifache innerhalb von zwei Jahren. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

Kanada: Trudeau tritt zurück – der Fall des Davos-Musterschülers

Der selbsternannte Moralapostel Kanadas wirft das Handtuch. Justin Trudeau, Vorzeige-Absolvent der WEF-Kaderschmiede “Young Global Leaders” und treuer Vollstrecker der Davos-Agenda, hat seinen Rücktritt angekündigt. Ein Rückblick auf eine Ära, in der Kanada zum Experimentierfeld globalistischer Visionen wurde.

“Dieses Land verdient eine echte Auswahl”, verkündete Trudeau am Montag mit der ihm eigenen Mischung aus gespielter Bescheidenheit und moralischer Überheblichkeit seinen Rückzug. Was er verschwieg: Seine Liberalen stehen vor einem historischen Debakel. Gerade mal 20 Prozent würden seine Partei noch wählen – eine vernichtende Quittung für seine Politik der eisernen Hand.

Besonders während der Corona-Krise zeigte sich Trudeaus wahres Gesicht. Wer sich der Impfung verweigerte, wurde systematisch ausgegrenzt: keine Zugfahrten, keine Flüge, kein Job im öffentlichen Dienst und keine Reise ins Ausland. Als sich Tausende Trucker im “Freedom Convoy” gegen diese Apartheid-Politik auflehnten, griff Trudeau zum Notstandsgesetz – ein in Friedenszeiten beispielloser Vorgang. Konten wurden eingefroren, friedliche Demonstranten als “Extremisten” diffamiert. Die Architektin dieser Finanzsanktionen? Seine damalige Finanzministerin Chrystia Freeland – nicht zufällig Mitglied im WEF-Vorstand. Weiterlesen auf report24.news

Anmerkung: Trudeau! Die Trucker werden dich einholen! Aus Kanada schrieb ein Trucker zum angekündigten Rücktritt von WEF-Zögling Justin Trudeau:

Wir vergessen nicht, wie uns Trudeau beim friedlichen Trucker-Protest bekämpft und kriminalisiert hat!

Wir vergessen nicht, wie uns Trudeau die Bankkonten sperren ließ, um uns zu bestrafen und auszutrocknen!

Wir vergessen nicht, wie Trudeau ein ganzes Land in den Wahnsinn jagde, um seiner Agenda zu dienen!

Wir Trucker vergessen nicht und wir sind viele!

Quelle: X

+++

Facebook wirft Zensoren raus

Der Chef des Meta-Konzerns, Mark Zuckerberg, hat angekündigt, auf Faktenchecks bei den sozialen Medienplattformen Facebook, Instagram und Threads zu verzichten.

Stattdessen sollen Nutzer selbst Kommentare zu Inhalten hinzufügen können, ähnlich wie bei der Plattform X, berichtete die Berliner Zeitung. Diese Entscheidung wurde auch durch die aktuellen politischen Entwicklungen in den USA, spricht die bevorstehende Präsidentschaft von Donald Trump, beeinflusst. Zuckerberg wolle zu den Wurzeln von Facebook zurückkehren und die freie Meinungsäußerung betonen, sagte er. Zuckerberg kritisierte zudem Regierungen und traditionelle Medien, die seiner Meinung nach zu mehr auf Zensur drängen. Die Änderungen werden zunächst in den USA umgesetzt. Zuckerberg sprach von einem „kulturellen Wendepunkt durch die Wahlen in den USA, bei dem die freie Rede wieder an erster Stelle stehe.“

Vor allem in Zuge der weltweiten Corona-Hysterie begannen zahlreiche soziale Medien sogenannte Faktenchecker anzustellen, die nach eigener Aussage „Falschbehauptungen identifizieren und richtigstellen sollten“. Zuckerberg gab zu, das die Kontrollsysteme für den Inhalt zu viele Fehler machten. Allerdings werde man weiterhin Inhalte die im Zusammenhang mit Drogen, Terrorismus und Ausbeutung von Kindern stehen, bekämpfen. Weiterlesen auf achgut.com

+++

Größenwahnsinnige Inszenierung: Robert Habeck lässt sich auf Münchner Siegestor projizieren

„Bündniskanzler“ prangt in riesigen leuchtenden Lettern auf dem Münchner Siegestor, umrahmt von einem Foto des grünen Kanzlerkandidaten Robert Habeck, darunter in kleineren Buchstaben die bedeutungsschwangeren Worte: „Ein Mensch. Ein Wort“.

Die geschichts-vergessene Werbe-Aktion des Kanzlerkandidaten demonstriert eindrücklich, dass der Personen-Kult um Robert Habeck immer bizarrere Züge annimmt. Der berühmte Triumphbogen im Herzen Münchens steht im Mittelpunkt des Aufmarschplatzes, den die Nationalsozialisten für ihre Machtdemonstrationen nutzten. (…) Laut Polizei München lag keine Genehmigung für die Aktion vor. Wie eine Sprecherin gegenüber NIUS mitteilte, wurde die Installation nach einiger Zeit deshalb durch die Polizei abgebrochen. Weiterlesen auf nius.de

+++

Kleinkind starb bei Covid-mRNA-Studie von Moderna

Während der wichtigsten Studie zur Zulassung des mRNA-Impfstoffes gegen Covid verstarb ein Kleinkind an einem Herzstillstand. Gemeldet wurde das Ereignis nicht.

Der Fall wurde jahrelang verheimlicht, kommt nun aber ans Licht: Während der Impfstoffstudie zur Covid-mRNA-Behandlung des Biotech-Unternehmens Moderna verstarb ein Kleinkind an einem Herzstillstand – nach einem mRNA-Booster. Das Unternehmen meldete den Todesfall weder in der Studie noch sonst wo. Ob die FDA informiert war, will sie nicht sagen.

Über den Skandal berichtet der ehemalige New York Times Journalist und Covid-Dissident Alex Berenson am Freitag: „Ein Kind im Vorschulalter starb an einem Herz- und Atemstillstand, nachdem es eine Auffrischungsimpfung mit dem mRNA-Covid-Impfstoff von Moderna im Rahmen der wichtigsten klinischen Studie des Unternehmens zu diesem Impfstoff erhalten hatte.“ Weiterlesen auf tkp.at

+++

Syrer wütend: Der neue Justizminister des Landes hat Frauen brutal hingerichtet

Im Internet kursieren Aufnahmen der Bestrafung zweier Frauen in der Provinz Idlib im Jahr 2015. In dem Video wurde der neue Justizminister Syriens, Shadi Al-Waisi, gewürdigt.

️ Er verhängte Todesurteile gegen Frauen wegen „Korruption und Prostitution“ nach dem Scharia-Gesetz, das in den kontrollierten Gebieten in Idlib von der Terrororganisation Jabhat al-Nusra (dem syrischen Ableger von Al-Qaida) verhängt wurde.

Frauen wurden mit Kopfschüssen und „Allahu Akbar“-Rufen hingerichtet. Eine von ihnen wurde ebenfalls unter dem Vorwurf des „Ehebruchs“ getötet.

Die Medien schreiben, dass ein unbekannter Regierungsvertreter die Echtheit des Videos bestätigt habe – das verärgerte die Syrer. Dieselbe Quelle versicherte, dass die Hinrichtungen nach den Normen und Gesetzen „der damaligen Zeit“ durchgeführt wurden und dass es sich dabei um „Dinge vergangener Tage“ handelte. Weiterlesen auf deutsch.news-pravda.com

Anmerkung: Interessanter, viel gepriesener Gesprächspartner der deutschen Bundesregierung, dem die grüne Annalena Baerbocks freundlich lächelnd ihre Aufwartung machte und zum Dank weder per Handschlag begrüßt noch in voller Blüte gepixelt abgebildet wurde. Svenja Schulze (SPD) spendet großzügig für die frauenfreundliche Machtübernahme gleich 60 Mio. Euro als Dankeschön. Es ja auch ein triftiger Grund zur Untersützung und Freude, besonders für die syrischen Frauen.

+++

Rentner schlechter gestellt als Bürgergeld-Empfänger: Kritik an Ungleichbehandlung

Die Bestimmungen zum Bürgergeld benachteiligen Rentner und Menschen mit verminderter Erwerbsfähigkeit in vierfacher Hinsicht. Sozialorganisationen verlangen eine Angleichung.

MÜNCHEN – Auf den ersten Blick scheint die sogenannte Grundsicherung in Deutschland für alle Bedürftigen gleichermaßen zu greifen. Doch im Detail sieht es ganz anders aus: Rentner stehen schlechter da als Bürgergeld-Empfänger, das gilt auch für Menschen mit Erwerbsminderung. So gibt es bei der Grundsicherung im Alter deutliche Unterschiede beim Schonvermögen, dem eigenen Fahrzeug, dem Zuverdienst und selbst genutztem Wohneigentum. Sozialverbände kritisieren diese Ungleichbehandlung scharf.

Erwerbsgeminderten, und Menschen in der Rente, die auf Grundsicherung im Alter angewiesen sind, werden jedoch gerade einmal 10.000 Euro pro Person zugestanden. Alles, was über diesen Betrag hinausgeht, wird angerechnet und muss aufgebraucht werden, bevor die staatliche Unterstützung greift. VdK-Präsidentin Verena Bentele kritisiert diese Praxis gegenüber IPPEN.MEDIA scharf: „Das ist hochgradig ungerecht. Da fordert der VdK eine Gleichstellung zugunsten der Grundsicherungsempfänger und Betroffenen von Erwerbsminderung.“ Da diese Personen in der Grundsicherung im Alter bis zum Lebensende blieben, seien sie besonders auf Rücklagen angewiesen und bräuchten dieses Polster. Weiterlesen auf merkur.de

+++

Absage an Trump: Kanada will nicht Teil der USA werden

Kanadische Regierungsvertreter haben Donald Trumps Vorstoß, die USA und ihr Heimatland zu vereinen, eindeutig abgewiesen. Die Idee zeige klar, dass der künftige US-Präsident komplett missverstehe, was Kanada ausmache, schrieb etwa Außenministerin Mélanie Joly auf X.

President-elect Trump’s comments show a complete lack of understanding of what makes Canada a strong country. Our economy is strong. Our people are strong. We will never back down in the face of threats. — Mélanie Joly (@melaniejoly) January 7, 2025

Trump spielt mit Übernahmegedanken: Bei einer Pressekonferenz am Dienstag kokettierte Trump erneut mit seiner Idee. „Ich liebe das kanadische Volk“, sagte er. „Sie sind wunderbar, aber wir geben jedes Jahr Hunderte Milliarden aus, um sie zu beschützen“, sagte er – ohne auszuführen, worauf sich dieser Betrag bezog. Trump schloss – anders als beim Panama-Kanal oder Grönland – den Einsatz von US-Militär aus, drohte aber mit wirtschaftlichen Zwängen. Man müsse die „künstlich gezogene Linie“ zwischen den beiden Ländern loswerden, so der Republikaner. Weiterlesen auf krone.at

+++ SPORT +++

Formel 1: Neuer Teampartner enthüllt – F1-Hammer fix: Mercedes zieht deutsche „Kultmarke“ an Land

Das Formel-1-Team von Mercedes hat für die neue Saison einen dicken Fisch an Land gezogen. Ein deutsches Mega-Unternehmen wird neuer Partner des F1-Rennstalls des deutschen Autobauers: Adidas!

Entsprechende Gerüchte wurden nun offiziell bestätigt. Der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach wird für Mercedes eine komplette Produktpalette entwerfen und damit das Team, die Fahrer und auch die Fans ausstatten. Geplant sind spezielle abgestimmte Bekleidung, Schuhe und Accessoires. […] Welchen finanziellen Umfang die Partnerschaft mit Adidas hat, ist bislang nicht bekannt. Im letzten Jahr wurde über ein zehn Millionen Euro schweres Paket pro Jahr spekuliert. Weiterlesen auf sport.de

+++

