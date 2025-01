Von der Leyen nicht zur Trump-Vereidigung eingeladen – Xi Jinping schon

+ Trump bereitet offenbar Treffen mit Putin vor + Massagen und Prämien – Was ein grünes Bezirksamt mit Steuergeld macht + Syrer in Deutschland: Rückkehrer-Quote nahe null + Fast 40 Prozent der Silvester-Täter ohne deutschen Pass + uvm. +

UKRAINE: Asow-Chef würde Waffenstillstand mit Putin „zu allen Bedingungen“ zustimmen

In einem Interview spricht sich der Anführer der Asow-Brigade, Andrij Bilezkyj, für eine Waffenpause und Reformen aus.

„Sollte es am 20. Januar oder irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt zu einem Waffenstillstand kommen, ist daran nichts auszusetzen, solange wir das Land und den Machtblock modernisieren“, sagt Bilezkyj. „Wenn es einen Waffenstillstand gibt, wird nichts Katastrophales passieren.“ Es sind Worte, die in der Ukraine für Diskussion sorgen.“ Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

Trump pfeift auf die EU: Von der Leyen nicht zur seiner Vereidigung eingeladen – Xi Jinping schon

Wenn Donald Trump als neuer US-Präsident vereidigt wird, wird eine Person nicht dabei sein: Ursula von der Leyen. Die EU-Kommissionspräsidentin hat keine Einladung erhalten. Der chinesische Präsident Xi Jinping hingegen sei ein gern gesehener Gast.

U-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist nach Angaben aus Brüssel nicht zur Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump am 20. Januar eingeladen – die EU hofft trotzdem auf „frühzeitige Kontakte“. „Es hat keine Einladung gegeben und eine Teilnahme ist auch nicht geplant“, erklärte EU-Sprecherin Paula Pinho am Freitag. „Wir werden uns frühzeitig um Kontakte mit der neuen Regierung bemühen“, fügte sie hinzu. […] Die EU blickt mit Nervosität auf die Rückkehr des Republikaners ins Weiße Haus. Trump hatte erklärt, den Krieg in der Ukraine unmittelbar nach Amtsantritt beenden zu wollen. Die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten befürchten, dass die Ukraine zu Gebietsabtretungen gezwungen werden könnte. Weiterlesen auf welt.de

Satire-Kommentar d. Red. zum besseren Verständnis für die blöde Ausrede der EU-Sprecherin: Auch für UNSER MITTELEUROPA hat es keine Einladung gegeben und eine Teilnahme ist auch nicht geplant.

Trump bereitet offenbar Treffen mit Putin vor

Der designierte US-Präsident Donald Trump bereitet nach eigenen Angaben bereits ein Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin vor. Dieser habe ihn um ein Gespräch gebeten, erklärte Trump.

Er werden den Krieg in der Ukraine so schnell wie möglich beenden, fügte Trump hinzu. Hier das Video dazu mit deutschem Untertitel:

BERLIN: Massagen und Prämien – Was ein grünes Bezirksamt mit Steuergeld macht

Massagen statt Arbeit, Prämien ohne Leistung und Gehälter ohne Qualifikation: Im grünen Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg werden Mitarbeiter noch wie Könige behandelt. Ein Bericht zeigt, wie weit die Steuergeldverschwendung geht.

BERLIN – Ende November 2024 hat sich der Rechnungshof das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg vorgeknöpft. Jetzt werden brisante Details zur Steuergeldverschwendung des grün geführten Amtes öffentlich. Neben überhöhten Gehältern und Prämien ohne Begründung gab es sogar bezahlte Fortbildungen in Shiatsu-Massagen.

So wurde einer Verwaltungsmitarbeiterin die Entgeltgruppe 11 (bis zu 5.600 Euro brutto monatlich) zugewiesen, obwohl keine Bewertung ihres Arbeitsgebiets vorlag. Zusätzlich wurden ihr zwölf Jahre Berufserfahrung angerechnet – dabei sind maximal drei Jahre zulässig. Noch absurder: Selbst Elternzeiten von insgesamt 22 Monaten wurden als einschlägige Berufserfahrung gewertet, was ihr Gehalt weiter in die Höhe trieb. Das erfuhr die B.Z. aus einer bis dato geheimen Anlage des Rechnungshofberichts. […] Absurd mutet der Fall eines technischen Tarifbeschäftigten an, der 2019 an einer einwöchigen Fortbildung in Shiatsu-Massagen teilnahm. Laut Rechnungshof wurde diese Zeit als bezahlte Freistellung im „dienstlichen Interesse“ eingetragen, obwohl in den Unterlagen weder Bildungsurlaub noch eine andere Form der Abwesenheit dokumentiert ist. Das Bezirksamt ließ Vorwürfe zum grünen Filz bislang nicht gelten. Man sei angesichts des demografischen Wandels und eines steigenden Personalbedarfs schlichtweg darauf angewiesen, „Mitarbeiter zu gewinnen und vorhandenes qualifiziertes Personal zu halten“, hieß es im November. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Syrer in Deutschland: Rückkehrer-Quote nahe null

Im Wahlkampf tun die Parteien gerne etwas, was sie sonst nicht tun: Sie gehen auf die Wünsche der Wähler ein. Derzeit macht sogar die SPD Vorschläge, wie man syrische Flüchtlinge wieder zurückbringen könnte. Doch die Zahlen zeigen: alles Augenwischerei.

Von 2017 und 2023 sind laut Statista knapp 275.000 Menschen aus Syrien nach Deutschland gekommen. In derselben Zeit haben nach offiziellen Angaben des Bundesinnenministeriums genau 1.334 Syrer das staatliche Angebot zur komplett bezahlten Rückkehr in die Heimat wahrgenommen. Das sind 0,5 Prozent. (…)

Am Wochenende hat Nancy Faeser eine Erweiterung der Bundesprogramme zur „freiwilligen Rückkehr“ für Syrer angekündigt. Die Bundesinnenministerin von der SPD folgt damit treu ihrem bisherigen Ansatz bei allen Problemen: Sie macht Politik konsequent am Thema vorbei. Denn die Übernahme der Reisekosten ist ein verschwindend kleiner Anreiz für die Rückkehr nach Syrien – verglichen mit den sehr großen Anreizen für das Hierbleiben. Zu Letzteren gehört auch die naive Haltung eines beachtlichen Teils der deutschen Bevölkerung – vor allem vieler selbsternannter „Migrationsforscher“, die tatsächlich oft nichts anderes sind als Einwanderungsaktivisten. […] Wer einmal hier ist, bleibt auch hier. Weiterlesen auf tichyseinblick.de

Die politischen Gezeiten in Europa wenden sich gegen das Imperium

Ein radikaler Stimmungswandel in der Bevölkerung wird immer deutlicher. Ist ein Tsunami im Anrollen? Die Wahlen in Europa werden langsam aber sicher zur Brandmauer gegen Krieg und Globalismus.

Am Sonntag, dem 29. Dezember 2024, fanden in Kroatien Präsidentschaftswahlen statt. Der amtierende Präsident Zoran Milanović gewann die erste Runde mit einem Erdrutschsieg von fast 50% gegen den globalisierungsfreundlichen Herausforderer Dragan Primorac, der weniger als 20 % der Stimmen erhielt. […] Präsident Milanović wurede unerbittlich als „Handlanger Putins“ und als pro-russischen Akteur dämonisiert, weil er nicht bereit war, kroatische Truppen in die hervorragenden Abenteuer der NATO in der Ukraine zu verwickeln. Quelle: tkp.at (Link gleich unten) berichtet weiter:

„Russisches“ Ballett in Mailand – Bilden sich Gegenströmungen?

[…] Statt wie gewohnt alles Russische abzusagen, führte die Mailänder Scala nicht nur Tschaikowskys Ballett auf, sondern tat dies auch auf der Grundlage von Rudolf Nurejews Choreografie und lud den russischen Dirigenten Valery Ovsyanikov vom Mariinsky-Theater in St. Petersburg ein, das Orchester zu leiten.

Hat die Wahl der Inszenierung und der Künstler durch die Scala zu Weihnachten etwas Bestimmtes bezwecken sollen: eine bewusste und ausdrückliche Ablehnung der hinterhältigen westlichen Junk-Kultur sowie der aufgezwungenen, hirnlosen Feindseligkeit gegenüber Russland. Wenn dem so ist, scheinen dieselben kulturellen Gegenströmungen viele Nationen zu erfassen, wie die jüngsten Wahlen in den Vereinigten Staaten, der Slowakei, Rumänien, Georgien, Österreich, Frankreich, Deutschland, Kroatien und Moldawien gezeigt haben. Weiterlesen auf tkp.at

Fast 40 Prozent der Silvester-Täter ohne deutschen Pass – Auch Ärztinnen und Krankenpfleger attackiert

BERLIN – Die Zahlen zu den erschreckenden Silvester-Randalen in Berlin werden immer schlimmer: Jetzt teilte die Polizei mit, dass insgesamt 44 Beamte bei ihrem Einsatz verletzt wurden. Bislang war von 37 die Rede gewesen.

Einer neuen Bilanz zufolge kam es in Berlin zu 1453 „silvestertypischen“ Straftaten mit insgesamt 670 erfassten Verdächtigen. Bei allen festgestellten Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizei um 406 erwachsene Deutsche und 264 Verdächtige ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Wie viele der erfassten Deutschen einen Migrationshintergrund haben, wurde nicht mitgeteilt. Das bedeutet: Fast 40 Prozent der Tatverdächtigen haben keinen deutschen Pass. Zum Vergleich: Der Ausländeranteil in Berlin insgesamt liegt bei rund 24 Prozent. Weiterlesen auf bild.de

1,9 Millionen Menschen unterzeichnen Petitionen für Böllerverbot

An einem allgemeinen Böllerverbot zu Silvester scheiden sich die Geister. Dass sich nach den Vorfällen an Neujahr etwas ändern muss, ist aber klar. Nicht nur die Berliner Gewerkschaft der Polizei will die Politik mit einer Petition zum Handeln auffordern – und erhält dabei zahlreiche Unterstützung.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und die Deutsche Umwelthilfe (DUH) haben zwei Petitionen für ein Böllerverbot an das Bundesinnenministerium überreicht. Mehr als 1,9 Millionen Menschen haben laut GdP die beiden Petitionen bereits unterschrieben, die an Staatssekretärin Juliane Seifert übergeben wurden. „Die Böllerei an Silvester verursacht immense Schäden. Zahlreiche Menschen werden auch mit legalen Böllern jedes Jahr verstümmelt, schwer verbrannt oder sogar getötet“, sagte der Bundesgeschäftsführer der DUH, Jürgen Resch. „Gegen die chaotischen Zustände zum Jahreswechsel hilft nur ein generelles Böllerverbot.“ Weiterlesen auf n-tv.de

Leverkusen gewinnt Tor-Spektakel in Dortmund

Bayer Leverkusen ist mit einem Sieg ins neue Jahr gestartet. Die Werkself gewann am Freitag in der deutschen Bundesliga bei Borussia Dortmund mit 3:2.

Bereits nach 25 Sekunden traf Natan Tella zum 1:0 für den Doublesieger, Patrik Schick (8., 19.) legte nach. Für Dortmund erzielten Jamie Gittens (12.) und Serhou Guirassy (79./Elfmeter) die Tore. Leverkusen rückte damit bis auf einen Punkt an Tabellenführer Bayern München heran.

Borussia Dortmund ging mit einer Fülle von Ausfällen in das Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen. Nicht weniger als ein Dutzend Mannschaftsmitglieder lagen pünktlich zum Jahresauftakt gegen Bayer Leverkusen mit Grippe darnieder. „Die Jungs liegen alle flach“, erklärte BVB-Trainer Nuri Sahin vor Spielbeginn am „Sky“-Mikrofon reichlich hilflos. „Ich habe es auch noch nicht erlebt, dass mit Spielern und Staff zwölf Leute raus sind.“ „Noch nicht erlebt?“ – Seit den „Covid-Impfungen“ haben viele Leute einiges noch nicht erlebt!

Hunde und Teppich

Hier die SHORT NEWS von gestern:

